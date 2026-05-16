Policial militar foi baleado no Rio Comprido. - Reprodução / Redes sociais

Policial militar foi baleado no Rio Comprido.Reprodução / Redes sociais

Publicado 16/05/2026 12:05

Um policial militar foi baleado, na manhã deste sábado (16), perto da comunidade do Fallet, no Rio Comprido, Região Central do Rio.



O caso ocorreu na Rua Barão de Petrópolis depois que um soldado do 4º BPM (São Cristóvão) e outro policial tentaram abordar dois suspeitos em uma motocicleta. Os criminosos, no entanto, atiraram contra os agentes, que reagiram.



Na troca de tiros, o soldado foi atingido na região da virilha. Ele foi socorrido por moradores e encaminhado ao Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio. O agente apresenta quadro de saúde estável.



De acordo com a assessoria da corporação, os bandidos fugiram após o confronto, e o policiamento foi reforçado na região.

