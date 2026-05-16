Um policial militar foi baleado, na manhã deste sábado (16), perto da comunidade do Fallet, no Rio Comprido, Região Central do Rio.
O caso ocorreu na Rua Barão de Petrópolis depois que um soldado do 4º BPM (São Cristóvão) e outro policial tentaram abordar dois suspeitos em uma motocicleta. Os criminosos, no entanto, atiraram contra os agentes, que reagiram.
Na troca de tiros, o soldado foi atingido na região da virilha. Ele foi socorrido por moradores e encaminhado ao Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio. O agente apresenta quadro de saúde estável.
De acordo com a assessoria da corporação, os bandidos fugiram após o confronto, e o policiamento foi reforçado na região.
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