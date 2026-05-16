Câmera de segurança do ônibus registrou a ação dos assaltantes - Reprodução

Câmera de segurança do ônibus registrou a ação dos assaltantesReprodução

Publicado 16/05/2026 14:28

Rio - A Polícia Civil recuperou parte das cinzas que estavam entre os pertences de um passageiro e foram roubadas durante um assalto a um ônibus de turismo na Linha Vermelha, na altura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, há uma semana. Agentes da 64ª Delegacia de Polícia (São João de Meriti) localizaram o material na quinta-feira (14), às margens da rodovia, em meio à vegetação.

Inicialmente, acreditava-se que as cinzas pertenciam à mãe do passageiro. Após a localização e análise do conteúdo, no entanto, a polícia constatou que o material não era de origem humana, mas sim de um animal.



Ao longo da semana, os investigadores realizaram buscas por imagens de câmeras de segurança e analisaram possíveis rotas de fuga utilizadas pelos criminosos. Depois de encontrar as cinzas, a delegacia passou a tentar contato com a vítima para devolver os pertences, mas o passageiro ainda não foi localizado.



As investigações continuam para recuperar os demais bens roubados dos passageiros e identificar os responsáveis pelo crime.

Relembre o roubo

Três homens armados com fuzis e pistolas interceptaram na madrugada do último sábado (9) um ônibus de turismo que seguia de São José dos Campos, em São Paulo, para a Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

O veículo foi parado na Linha Vermelha, uma das principais vias do Rio, na altura de São João de Meriti. Os criminosos roubaram os pertences do motorista e dos passageiros. Um deles teve a mochila, que continha as cinzas.



Os homem armados entraram no veículo após renderem o motorista. Ele e 11 passageiros tiveram dinheiro e objetos roubados.