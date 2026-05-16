Policiais apreenderam grande quantidade de fracos de lança-perfume no CajuDivulgação

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Policiais do Batalhão Tático de Motociclistas apreenderam cerca de mil frascos de lança-perfume, na madrugada desta sexta-feira (15), durante uma abordagem na Avenida Brasil, na altura do Caju, Zona Portuária do Rio.
Segundo a PM, o material foi encontrado durante abordagem a um veículo, que utilizava placa adulterada e havia sido roubado em São Paulo.
Dois homens foram presos na ação. A polícia informou, ainda, que um dos suspeitos possuía cinco mandados de prisão em aberto.
O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso). 