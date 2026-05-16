Policiais apreenderam grande quantidade de fracos de lança-perfume no CajuDivulgação
PM apreende mil frascos de lança-perfume na Avenida Brasil
Dois homens foram presos na ação
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