Policiais apreenderam grande quantidade de fracos de lança-perfume no Caju - Divulgação

Policiais apreenderam grande quantidade de fracos de lança-perfume no CajuDivulgação

Publicado 16/05/2026 12:16

Policiais do Batalhão Tático de Motociclistas apreenderam cerca de mil frascos de lança-perfume, na madrugada desta sexta-feira (15), durante uma abordagem na Avenida Brasil, na altura do Caju, Zona Portuária do Rio.

Segundo a PM, o material foi encontrado durante abordagem a um veículo, que utilizava placa adulterada e havia sido roubado em São Paulo.

Dois homens foram presos na ação. A polícia informou, ainda, que um dos suspeitos possuía cinco mandados de prisão em aberto.

O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso).