Raça Negra fará shows no Rio neste fim de semanaRenato Pizzutto / TV Globo

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Isabelle Rosa
Rio - Com 43 anos de carreira e mais de 40 milhões de discos vendidos, o Raça Negra desembarca no Rio de Janeiro para uma dose dupla de shows, neste fim de semana, e promete embalar os corações apaixonados. As apresentações acontecem nesta sexta-feira (24), na Via Music Hall, em São João de Meriti, e no sábado (25), no Espaço Hall, na Barra da Tijuca.
O vocalista Luiz Carlos se mostra animado com os espetáculos na Cidade Maravilhosa. "O carioca tem uma energia contagiante, canta alto, dança, participa o tempo todo. Isso acaba influenciando até a nossa entrega no palco. A gente sempre chega com muita expectativa porque sabe que vai encontrar um público apaixonado pela nossa história e pelas nossas músicas", afirma o cantor. 
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Luiz Carlos é o vocalista do Raça Negra - Divulgação
Grupo Sorriso Maroto faz show na Fundição Progresso - Divulgação
Capital Inicial está entre as atrações do Enel Festival de Inverno - Divulgação
Samuel Rosa está entre as atrações do Enel Festival de Inverno - Divulgação
Raça Negra fará shows no Rio neste fim de semana - Renato Pizzutto / TV Globo
O artista, inclusive, garante um setlist repleto de sucessos, incluindo as músicas "Cheia de Manias" e "Cigana". "A gente procura fazer uma viagem pela nossa trajetória, colocando aqueles sucessos que não podem faltar e também algumas canções que os fãs adoram. O importante é que todo mundo saia com a sensação de que viveu uma noite inesquecível", destaca. 
Sucesso nos anos 1990, o Raça Negra acumula uma legião de fãs até os dias atuais. E as diferentes gerações são notadas na plateia dos shows. "Isso é um presente de Deus. É emocionante ver uma música atravessar gerações. Tem pais que apresentam o Raça Negra para os filhos, e hoje vemos famílias inteiras nos shows. Acho que a música feita com verdade não tem idade. O amor, a saudade e os sentimentos que a gente canta continuam fazendo sentido para qualquer geração", avalia.
O cantor comenta que é uma "emoção muito grande" ver que as canções do grupo fazem parte da história das pessoas. "Tem gente que se apaixonou, casou, terminou, reatou... tudo com alguma música do Raça Negra como trilha sonora. Quando olho para o público e vejo casais, amigos e famílias emocionados, sinto que a nossa missão foi cumprida. Isso não tem preço."
Questionado sobre qual seria a fórmula do sucesso do Raça Negra, Luiz aponta a autenticidade. "Acho que o segredo sempre foi fazer música com o coração. Nunca mudamos nossa essência para agradar ninguém. O Raça Negra sempre cantou o amor de uma forma simples, verdadeira e sincera. Além disso, temos muito respeito pelo nosso público. São eles que nos mantêm aqui. Enquanto Deus permitir e as pessoas continuarem cantando as nossas músicas com esse carinho, a gente vai continuar fazendo o que mais ama". 
Além dos show do Raça Negra, o roteiro do fim de semana tem diversas opções de espetáculos. Entre eles está o "Anunciação - O Musical de Alceu Valença", em cartaz no Teatro Carlos Gomes, no Centro; e "As irmãs Pereira", com Guida Vianna, Clarisse Derzié Luz e Raquel Rocha, no Sesc Copacabana, na Zona Sul. 
Confira a programação completa: 
Shows
Enel Festival de Inverno Rio
Sexta-feira, a partir das 19h: Geraldo Azevedo + Chico César; Samuel Rosa + Negra Li; e Nando Reis + Arnaldo Antunes
Sábado, a partir das 17h: IRA!; Titãs; Charlie Brown Jr. (Thiago Castanho & Marcão Britto);e Capital Inicial
Domingo, a partir das 15h: Marina Lima; Maria Gadú; Ana Carolina
Local: Marina da Glória
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, s/n – Glória
Ingressos: a partir de R$ 210
Raça Negra
Sexta-feira, a partir das 21h30
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 40

Sorriso Maroto e Marvvila
Sexta-feira, a partir das 20h
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24, Lapa
Ingresso: a partir de R$ 185 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível)

Kátia - 'Romântica e Tal'
Sexta-feira, a partir das 18h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 60

Carlos Loffler e Banda TL73
Sábado, a partir das 17h
Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola
Endereço: Rua Conde de Bonfim 824, Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 25

Boca Liver convida Edu Lobo
Sábado, a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa
Ingresso: a partir de R$ 90 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar)

Raça Negra
Sábado, a partir das 21h30
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 40
Leandro Sapucahy
Participação de Zeca Pagodinho com o neto Noah
Domingo, a partir das 12h
Local: Bar do Zeca Pagodinho - Shopping Vogue Square
Endereço: Av. das Américas, 8585 – Barra da Tijuca
Ingresso: R$ 150 (feijoada + couvert artístico)
Espetáculos

"Anunciação – O musical de Alceu Valença"
Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Carlos Gomes
Endereço: Praça Tiradentes, s/n° - Centro
Ingresso: a partir de R$ 40

“Dois de Nós”
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 17h
Local: Teatro Axia Casagrande - Shopping Leblon
Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290/Loja A, Leblon
Ingresso: a partir de R$ 80

"Eu matei Sherazade"
Sexta-feira e sábado, às 20h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 25

"Wicked - O Musical"
Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 15h e 19h; e domingo, às 14h e 18h30
Local: Cidade das Artes Bibi Ferreira
Endereço: Av. das Américas, 5300, Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 150

"Espelho Mágico"
Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 16h e 20h; e domingo, às 15h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: R. do Passeio, 38/40 - Centro
Ingresso: a partir de R$ 70
"Baixa Sociedade", com Luiz Fernando Guimarães
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro Clara Nunes
Endereço: Shopping da Gávea - Rua Marquês de São Vicente, 52 - Loja 370
Ingresso: a partir de R$ 70
"As irmãs Pereira", com Guida Vianna, Clarisse Derzié Luz e Raquel Rocha
Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 18h
Local: Sesc Copacabana
Endereço: Rua Domingos Ferreira, 16 - Copacabana
Ingresso: a partir de R$ 40
"Filho da Mãe"
Sábado, às 18h
Local: Teatro Cândido Mendes
Endereço: Rua Joana Angélica, 63 – Ipanema
Ingresso: a partir de R$ 30
"Uma Vida em Cores", com Rosamaria Murtinho
Sábado, às 18h30; Domingo, às 17h
Local: Teatro Vannucci – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês São Vicente, 52 - 3º andar, Loja 371 - Gávea
Ingresso: a partir de R$ 50

Mais opções

"Mundo Pixar"
Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 21h
Local: Estacionamento do BarraShopping
Endereço: Avenida das Américas, 4.666 - Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 46,50

Exposição "Ney Matogrosso: Eu Prefiro Ser"
Sexta-feira e sábado, das 10h às 18h
Local: Solar – Mercado Central
Endereço: Rua do Senado, 48 – Centro
Ingressos: Grátis

Circo Khronos
Sexta-feira, às 20h; e sábado, às 16h, 18h e 20h
Local: Bangu Shopping - Estacionamento
Endereço: Rua Fonseca, 240, Bangu
Ingresso: a partir de R$ 20