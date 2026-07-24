Raça Negra fará shows no Rio neste fim de semana - Renato Pizzutto / TV Globo

Raça Negra fará shows no Rio neste fim de semanaRenato Pizzutto / TV Globo

Publicado 24/07/2026 05:00

Rio - Com 43 anos de carreira e mais de 40 milhões de discos vendidos, o Raça Negra desembarca no Rio de Janeiro para uma dose dupla de shows, neste fim de semana, e promete embalar os corações apaixonados. As apresentações acontecem nesta sexta-feira (24), na Via Music Hall, em São João de Meriti, e no sábado (25), no Espaço Hall, na Barra da Tijuca.

O vocalista Luiz Carlos se mostra animado com os espetáculos na Cidade Maravilhosa. "O carioca tem uma energia contagiante, canta alto, dança, participa o tempo todo. Isso acaba influenciando até a nossa entrega no palco. A gente sempre chega com muita expectativa porque sabe que vai encontrar um público apaixonado pela nossa história e pelas nossas músicas", afirma o cantor.

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O artista, inclusive, garante um setlist repleto de sucessos, incluindo as músicas "Cheia de Manias" e "Cigana". "A gente procura fazer uma viagem pela nossa trajetória, colocando aqueles sucessos que não podem faltar e também algumas canções que os fãs adoram. O importante é que todo mundo saia com a sensação de que viveu uma noite inesquecível", destaca.

Sucesso nos anos 1990, o Raça Negra acumula uma legião de fãs até os dias atuais. E as diferentes gerações são notadas na plateia dos shows. "Isso é um presente de Deus. É emocionante ver uma música atravessar gerações. Tem pais que apresentam o Raça Negra para os filhos, e hoje vemos famílias inteiras nos shows. Acho que a música feita com verdade não tem idade. O amor, a saudade e os sentimentos que a gente canta continuam fazendo sentido para qualquer geração", avalia.

O cantor comenta que é uma "emoção muito grande" ver que as canções do grupo fazem parte da história das pessoas. "Tem gente que se apaixonou, casou, terminou, reatou... tudo com alguma música do Raça Negra como trilha sonora. Quando olho para o público e vejo casais, amigos e famílias emocionados, sinto que a nossa missão foi cumprida. Isso não tem preço."

Questionado sobre qual seria a fórmula do sucesso do Raça Negra, Luiz aponta a autenticidade. "Acho que o segredo sempre foi fazer música com o coração. Nunca mudamos nossa essência para agradar ninguém. O Raça Negra sempre cantou o amor de uma forma simples, verdadeira e sincera. Além disso, temos muito respeito pelo nosso público. São eles que nos mantêm aqui. Enquanto Deus permitir e as pessoas continuarem cantando as nossas músicas com esse carinho, a gente vai continuar fazendo o que mais ama".

Além dos show do Raça Negra, o roteiro do fim de semana tem diversas opções de espetáculos. Entre eles está o "Anunciação - O Musical de Alceu Valença", em cartaz no Teatro Carlos Gomes, no Centro; e "As irmãs Pereira", com Guida Vianna, Clarisse Derzié Luz e Raquel Rocha, no Sesc Copacabana, na Zona Sul.

Confira a programação completa:

Shows

Enel Festival de Inverno Rio

Sexta-feira, a partir das 19h: Geraldo Azevedo + Chico César; Samuel Rosa + Negra Li; e Nando Reis + Arnaldo Antunes

Sábado, a partir das 17h: IRA!; Titãs; Charlie Brown Jr. (Thiago Castanho & Marcão Britto);e Capital Inicial

Domingo, a partir das 15h: Marina Lima; Maria Gadú; Ana Carolina

Local: Marina da Glória

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, s/n – Glória

Ingressos: a partir de R$ 210

Raça Negra

Sexta-feira, a partir das 21h30

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$ 40



Sorriso Maroto e Marvvila

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24, Lapa

Ingresso: a partir de R$ 185 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível)



Kátia - 'Romântica e Tal'

Sexta-feira, a partir das 18h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia

Ingresso: a partir de R$ 60



Carlos Loffler e Banda TL73

Sábado, a partir das 17h

Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola

Endereço: Rua Conde de Bonfim 824, Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 25



Boca Liver convida Edu Lobo

Sábado, a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa

Ingresso: a partir de R$ 90 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar)



Raça Negra

Sábado, a partir das 21h30

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 40

Leandro Sapucahy

Participação de Zeca Pagodinho com o neto Noah

Domingo, a partir das 12h

Local: Bar do Zeca Pagodinho - Shopping Vogue Square

Endereço: Av. das Américas, 8585 – Barra da Tijuca

Ingresso: R$ 150 (feijoada + couvert artístico)

Espetáculos



"Anunciação – O musical de Alceu Valença"

Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro Carlos Gomes

Endereço: Praça Tiradentes, s/n° - Centro

Ingresso: a partir de R$ 40



“Dois de Nós”

Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 17h

Local: Teatro Axia Casagrande - Shopping Leblon

Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290/Loja A, Leblon

Ingresso: a partir de R$ 80



"Eu matei Sherazade"

Sexta-feira e sábado, às 20h

Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch

Endereço: R. do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir de R$ 25



"Wicked - O Musical"

Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 15h e 19h; e domingo, às 14h e 18h30

Local: Cidade das Artes Bibi Ferreira

Endereço: Av. das Américas, 5300, Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$ 150



"Espelho Mágico"

Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 16h e 20h; e domingo, às 15h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: R. do Passeio, 38/40 - Centro

Ingresso: a partir de R$ 70

"Baixa Sociedade", com Luiz Fernando Guimarães

Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h

Local: Teatro Clara Nunes

Endereço: Shopping da Gávea - Rua Marquês de São Vicente, 52 - Loja 370

Ingresso: a partir de R$ 70

"As irmãs Pereira", com Guida Vianna, Clarisse Derzié Luz e Raquel Rocha

Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 18h

Local: Sesc Copacabana

Endereço: Rua Domingos Ferreira, 16 - Copacabana

Ingresso: a partir de R$ 40

"Filho da Mãe"

Sábado, às 18h

Local: Teatro Cândido Mendes

Endereço: Rua Joana Angélica, 63 – Ipanema

Ingresso: a partir de R$ 30

"Uma Vida em Cores", com Rosamaria Murtinho

Sábado, às 18h30; Domingo, às 17h

Local: Teatro Vannucci – Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês São Vicente, 52 - 3º andar, Loja 371 - Gávea

Ingresso: a partir de R$ 50



Mais opções



"Mundo Pixar"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 21h

Local: Estacionamento do BarraShopping

Endereço: Avenida das Américas, 4.666 - Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$ 46,50



Exposição "Ney Matogrosso: Eu Prefiro Ser"

Sexta-feira e sábado, das 10h às 18h

Local: Solar – Mercado Central

Endereço: Rua do Senado, 48 – Centro

Ingressos: Grátis



Circo Khronos

Sexta-feira, às 20h; e sábado, às 16h, 18h e 20h

Local: Bangu Shopping - Estacionamento

Endereço: Rua Fonseca, 240, Bangu

Ingresso: a partir de R$ 20