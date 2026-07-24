Raça Negra fará shows no Rio neste fim de semanaRenato Pizzutto / TV Globo
Sexta-feira, a partir das 19h: Geraldo Azevedo + Chico César; Samuel Rosa + Negra Li; e Nando Reis + Arnaldo Antunes
Sábado, a partir das 17h: IRA!; Titãs; Charlie Brown Jr. (Thiago Castanho & Marcão Britto);e Capital Inicial
Domingo, a partir das 15h: Marina Lima; Maria Gadú; Ana Carolina
Local: Marina da Glória
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, s/n – Glória
Ingressos: a partir de R$ 210
Sexta-feira, a partir das 21h30
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 40
Sorriso Maroto e Marvvila
Sexta-feira, a partir das 20h
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24, Lapa
Ingresso: a partir de R$ 185 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível)
Kátia - 'Romântica e Tal'
Sexta-feira, a partir das 18h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 60
Carlos Loffler e Banda TL73
Sábado, a partir das 17h
Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola
Endereço: Rua Conde de Bonfim 824, Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 25
Boca Liver convida Edu Lobo
Sábado, a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa
Ingresso: a partir de R$ 90 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar)
Raça Negra
Sábado, a partir das 21h30
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 40
Participação de Zeca Pagodinho com o neto Noah
Domingo, a partir das 12h
Local: Bar do Zeca Pagodinho - Shopping Vogue Square
Endereço: Av. das Américas, 8585 – Barra da Tijuca
Ingresso: R$ 150 (feijoada + couvert artístico)
"Anunciação – O musical de Alceu Valença"
Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Carlos Gomes
Endereço: Praça Tiradentes, s/n° - Centro
Ingresso: a partir de R$ 40
“Dois de Nós”
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 17h
Local: Teatro Axia Casagrande - Shopping Leblon
Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290/Loja A, Leblon
Ingresso: a partir de R$ 80
"Eu matei Sherazade"
Sexta-feira e sábado, às 20h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 25
"Wicked - O Musical"
Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 15h e 19h; e domingo, às 14h e 18h30
Local: Cidade das Artes Bibi Ferreira
Endereço: Av. das Américas, 5300, Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 150
"Espelho Mágico"
Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 16h e 20h; e domingo, às 15h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: R. do Passeio, 38/40 - Centro
Ingresso: a partir de R$ 70
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro Clara Nunes
Endereço: Shopping da Gávea - Rua Marquês de São Vicente, 52 - Loja 370
Ingresso: a partir de R$ 70
Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 18h
Local: Sesc Copacabana
Endereço: Rua Domingos Ferreira, 16 - Copacabana
Ingresso: a partir de R$ 40
Sábado, às 18h
Local: Teatro Cândido Mendes
Endereço: Rua Joana Angélica, 63 – Ipanema
Ingresso: a partir de R$ 30
Sábado, às 18h30; Domingo, às 17h
Local: Teatro Vannucci – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês São Vicente, 52 - 3º andar, Loja 371 - Gávea
Ingresso: a partir de R$ 50
Mais opções
"Mundo Pixar"
Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 21h
Local: Estacionamento do BarraShopping
Endereço: Avenida das Américas, 4.666 - Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 46,50
Exposição "Ney Matogrosso: Eu Prefiro Ser"
Sexta-feira e sábado, das 10h às 18h
Local: Solar – Mercado Central
Endereço: Rua do Senado, 48 – Centro
Ingressos: Grátis
Circo Khronos
Sexta-feira, às 20h; e sábado, às 16h, 18h e 20h
Local: Bangu Shopping - Estacionamento
Endereço: Rua Fonseca, 240, Bangu
Ingresso: a partir de R$ 20