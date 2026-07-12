Show de Liniker marcou início de turnê Bye Bye Caju - Iwi Onodera/Brazil News

Show de Liniker marcou início de turnê Bye Bye Caju Iwi Onodera/Brazil News

Publicado 12/07/2026 20:47

Rio – Liniker abriu a turnê “Bye Bye Caju” em show no Nubank Parque, em São Paulo, neste sábado (11). A artista busca se despedir da era “Caju”, seu último álbum, lançado em 2024, com as apresentações.



Segundo a produção de “Bye Bye Caju”, a apresentação da cantora representou o início de uma nova história na trajetória de Liniker. “A estreia de BYE BYE CAJU, de @linikeroficial, reuniu milhares de vozes para viver o primeiro capítulo de uma travessia que já nasce histórica. Cada canção, cada abraço, cada silêncio e cada coro fizeram desse espetáculo exatamente o que ele sempre quis ser: um lugar onde a arte encontra quem está disposto a sonhar junto”.

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Ganhadora de três Grammys Latino, Liniker mobilizou público de 48 mil pessoas em estreia da turnê. Nomes como Ivete Sangalo, Thiago Abravanel, Linn da Quebrada, e Kenya Sade prestigiaram o show.



A cantora ainda se apresentará no Rio de Janeiro, no dia 22 de agosto, em Belém, no dia 19 de setembro, e em Salvador, no dia 7 de novembro. Ganhadora de três Grammys Latino, Liniker mobilizou público de 48 mil pessoas em estreia da turnê. Nomes como Ivete Sangalo, Thiago Abravanel, Linn da Quebrada, e Kenya Sade prestigiaram o show.A cantora ainda se apresentará no Rio de Janeiro, no dia 22 de agosto, em Belém, no dia 19 de setembro, e em Salvador, no dia 7 de novembro.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Marlucio Luna