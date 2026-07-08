Agnes Nunes e João Camarero se apresentarão juntos no CentroDivulgação
Agnes Nunes fará show gratuito com João Camarero no Centro
Apresentação acontecerá no dia 21 de julho, às 18h
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Apresentação acontece neste sábado (27), no Parque Madureira, com entrada franca