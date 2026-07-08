Agnes Nunes e João Camarero se apresentarão juntos no Centro - Divulgação

Agnes Nunes e João Camarero se apresentarão juntos no CentroDivulgação

Publicado 08/07/2026 10:56

Rio - Conhecida pela mistura entre MPB, R&B e referências nordestinas, a cantora Agnes Nunes fará um show gratuito no projeto Parque das Ideias, na Biblioteca Parque Estadual, no Centro do Rio, no dia 21 de julho, às 18h, com o violonista João Camarero.

Os ingressos serão disponibilizados na plataforma Sympla no dia anterior à apresentação, às 10h. A entrada fica garantida até 15 minutos antes do início do show; depois, as vagas são liberadas para a fila de espera.



A programação do Parque das Ideias deste mês ainda inclui oficinas gratuitas. No dia 21, das 14h às 17h, a escritora Tatiana Salem Levy, autora de romances como "A Chave de Casa" e "Dois Rios", ministra a aula "Escritas de Si", sobre como transformar fatos e experiências pessoais em escrita literária, a partir das ideias de Hélène Cixous e Michel Foucault.



O curso "Técnico de Som", com Léo Shogum, será disponibilizado de 13 a 23 de julho, de segunda a quinta, das 9h30 às 13h30. Já Adriana Maciel conduz o "Processos da Escrita", de 20 a 23 de julho, das 10h às 13h, com exercícios de criação a partir da leitura de narrativas ficcionais. A oficina "Desenho sem Medo", com o artista plástico e quadrinista André Dahmer, terá aulas de 21 a 23 de julho, das 14h às 17h.



