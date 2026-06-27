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O Dia
Rio - O Jornal O DIA celebra 75 anos de história com uma festa gratuita, neste sábado (27), no Parque Madureira, na Zona Norte. A programação começa às 15h, com apresentação de DJ, e contará ainda com shows dos grupos Primeiro Amor, às 16h, Sociedade do Samba, às 18h, e Swing & Simpatia, às 20h. A programação reúne grandes sucessos do pagode e do samba para comemorar a trajetória de um dos veículos de comunicação mais tradicionais do Brasil.
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Rafa, integrante do Primeiro Amor - Reprodução / Instagram
César Queiroz, integrante do Primeiro Amor - Reprodução / Instagram
Grupo Primeiro Amor - Reprodução / Instagram
Primeiro Amor - Divulgação
Swing & Simpatia - Divulgação
Swing e Simpatia - Divulgação
Sociedade do Samba comenta relação com Jornal O Dia - Divulgação/Ramiro Dias
Sociedade do Samba vai animar festa no Parque Madureira - Divulgação/Ramiro Dias
Renato Aquino e Luiz Fernando são vocalistas do Sociedade do Samba - Divulgação
Sociedade do Samba é uma das atrações do aniversário do Jornal O Dia - Reprodução/Instagram
Swing & Simpatia - Reprodução / @swingesimpatia

A festa foi pensada para reunir leitores, moradores da cidade e amantes da música em um dos espaços públicos mais movimentados da Zona Norte. Além dos shows, o evento será uma oportunidade para celebrar a relação construída entre O DIA e os cariocas ao longo de sete décadas e meia.

Desde 1951, o jornal acompanha as principais transformações do Rio, registra acontecimentos que marcaram diferentes gerações e mantém cobertura diária dos fatos que impactam a vida da população. 
Música para todos

O primeiro grupo será o Primeiro Amor, que sobe ao palco às 16h levando um repertório com sucessos do pagode. Às 18h, o Sociedade do Samba assume o comando da festa com clássicos do samba e do partido-alto, ritmos que fazem parte da identidade cultural carioca. Quem encerra a programação é o Swing & Simpatia. A partir das 20h, o grupo promete colocar o público para cantar com músicas que marcaram gerações e permanecem entre as mais conhecidas do pagode.

A escolha do Parque Madureira reforça a proposta de realizar uma celebração aberta ao público. Considerado um dos principais espaços de convivência da cidade, o local reúne diariamente moradores de diferentes bairros para atividades culturais, esportivas e de lazer.

Com entrada gratuita, a expectativa é de que milhares de pessoas passem pelo parque ao longo do dia para acompanhar os shows e participar da comemoração dos 75 anos de um jornal que faz parte da história do Rio de Janeiro.
Serviço
Aniversário de 75 anos do Jornal O DIA
Data: 27 de junho
Local: Parque Madureira
Entrada: Gratuita
Atrações:
15h – DJ
16h – Primeiro Amor
18h – Sociedade do Samba
20h – Swing & Simpatia
Apoio:
Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro

Apoio Especial:
- Guaracamp
- Unisuam

Apoio institucional:
Subprefeitura da Zona Norte/ Parque Madureira
Realização:
Grupo O DIA de Comunicação