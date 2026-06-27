Swing Divulgação
A festa foi pensada para reunir leitores, moradores da cidade e amantes da música em um dos espaços públicos mais movimentados da Zona Norte. Além dos shows, o evento será uma oportunidade para celebrar a relação construída entre O DIA e os cariocas ao longo de sete décadas e meia.
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O primeiro grupo será o Primeiro Amor, que sobe ao palco às 16h levando um repertório com sucessos do pagode. Às 18h, o Sociedade do Samba assume o comando da festa com clássicos do samba e do partido-alto, ritmos que fazem parte da identidade cultural carioca. Quem encerra a programação é o Swing & Simpatia. A partir das 20h, o grupo promete colocar o público para cantar com músicas que marcaram gerações e permanecem entre as mais conhecidas do pagode.
A escolha do Parque Madureira reforça a proposta de realizar uma celebração aberta ao público. Considerado um dos principais espaços de convivência da cidade, o local reúne diariamente moradores de diferentes bairros para atividades culturais, esportivas e de lazer.
Com entrada gratuita, a expectativa é de que milhares de pessoas passem pelo parque ao longo do dia para acompanhar os shows e participar da comemoração dos 75 anos de um jornal que faz parte da história do Rio de Janeiro.
Data: 27 de junho
Local: Parque Madureira
Entrada: Gratuita
15h – DJ
16h – Primeiro Amor
18h – Sociedade do Samba
20h – Swing & Simpatia
Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro
Apoio Especial:
- Guaracamp
- Unisuam
Apoio institucional:
Subprefeitura da Zona Norte/ Parque Madureira
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