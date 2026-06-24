Xande de Pilares e o Grupo Revelação estreiam turnê de reencontro no Rio - Fernando Young / Divulgação

Xande de Pilares e o Grupo Revelação estreiam turnê de reencontro no RioFernando Young / Divulgação

Publicado 24/06/2026 05:00

Rio - Xande de Pilares volta a assumir os vocais do Revelação, após mais de uma década, na turnê "Tava Escrito: O Reencontro Histórico", que estreia neste sábado (27), na Farmasi Arena, localizada na Zona Sudoeste, e deixa o coração dos fãs radiante. A apresentação reunirá a formação original do grupo - Mauro Júnior (banjo), Rogerinho (tan-tan), Beto Lima (violão), Sérgio Rufino (pandeiro) e Artur Luis (reco-reco)-, e contará com um repertório repleto de sucessos.

Empolgado, Xande aponta os sentimentos que devem predominar nessa turnê. "Saudade é a primeira palavra. Emoção é a segunda. E a terceira é matar a saudade. Matar a saudade musicalmente falando, reviver tudo que foi construído com muita dedicação, pé no chão. É muito bom poder estar vivo para poder reviver. Não vou nem precisar reunir (a família) para contar, eles vão poder ver".

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O Grupo Revelação surgiu em 1991, no subúrbio carioca, e se tornou um fenômeno do samba, com hits consagrados como "Coração Radiante", "Grades do Coração", "Samba de Arerê", "Velocidade da Luz" e muitos outros. Em 2014, Xande deixou a banda para seguir carreira solo. O artista esclarece que a decisão não foi tomada devido a desentendimentos. "Não teve briga."

Ele diz que na época as coisas estavam "agitadas" e reflete: "A atitude que tomei não foi fácil nem para mim, nem para o Revelação, para minha família, para a família do Revelação. Mas a gente tinha que passar por isso para estar vivendo esse momento, e que a gente aproveite da melhor forma."

Mauro Júnior comenta que, mesmo com o passar dos anos, os fãs pediam o cantor de volta à banda. "Sempre tem relatos de pessoas que pediam para ele fazer pelo menos um show para poder assistir. Não só do povo na rua, mas do mercado em si, contratantes, e agora surgiu a oportunidade."

Segundo Xande, a essência das canções que fizeram sucesso nos anos 1990 e 2000 é a mesma. O cantor, inclusive, acredita que os hits encontram um novo público por seguirem atuais. "A gente é muito fiel à música. Ficamos muito tempo sem tocar juntos, mas acompanhando um ao outro, porque é impossível você esquecer de uma história que foi bem construída como a nossa. E que bom que a gente está tendo a oportunidade de poder reviver esse momento com pessoas que ainda não conhecem. Tem gente que só viu a gente pelo vídeo", aponta.

E o encontro de gerações não será visto apenas na plateia. No palco, Xande assumirá os vocais do grupo nesta turnê ao lado de Jonathan, mais conhecido como Mamute, seu sobrinho e vocalista do Revelação desde 2018. "Para mim vai ser uma coisa inédita, porque eu, como acompanho música há muito tempo, acho que poucas vezes vi uma história se repetir e ela se juntar."

O artista menciona que viu de perto os primeiros passos de Mamute na música, ensinando acordes de canções como "Jogo de Sedução" e até batizando o primeiro grupo dele. O cantor, inclusive, apoiou o familiar quando ele recebeu o convite para assumir o Revelação.

"Falei: 'Eu acho que vai ser muito bom para você, vai ser muito bom para o Revelação. Acho que o momento é esse'. E valeu a pena. Agora a gente está no mesmo palco. Lembro que no último trabalho que a gente fez agora, eu cheguei a me emocionar porque é uma história real, estou vendo o desenvolvimento dela. Eu tenho uma história com Revelação e ele está construindo uma história há mais de 5 anos. E espero que ele siga adiante", torce.

Mauro conta que um dos maiores desafios para o espetáculo é reunir os grandes sucessos do grupo em, no máximo, três horas de show. "O repertório está sendo o nosso grande problema, porque a gente coloca uma música e tira uma. E, quando a gente vê, volta duas", diverte-se.

Com cenário grandioso e inúmeros hits, a apresentação no Rio também terá a participação de Ferrugem e Caetano Veloso. Xande dá detalhes dos bastidores. "Quando a gente vai aprender a tocar uma música do Caetano adaptada para o que a gente faz, até nesse momento o Revelação continua sendo o mesmo. A gente não teve problema nenhum para transformar a 'Luz de Tieta', por exemplo. A mesma pegada e o Caetano ali emocionado ensaiando com a gente a música. Quando você gosta do que você faz, às vezes você nem sabe o que está fazendo a história ficar bacana".

Após o show na Cidade Maravilhosa, a turnê percorrerá as principais capitais do país ao longo dos meses de junho a outubro, passando por cidades como Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, Recife, Florianópolis, Curitiba, Salvador e Fortaleza.

Serviço:

“Tava Escrito: O Reencontro Histórico”

Sábado, a partir das 18h

Local: Farmasi Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra Olímpica

Ingressos: a partir de R$ 70