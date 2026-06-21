Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão fazem show de turnê em São PauloPatrícia Devoraes/Brazil News
Nomes como Alessandra Negrini, Evandro Fioti, Kenya Saade, Thamirys Donadio, Salgadinho e a esposa Gizza, estiveram presentes em show.
No repertório musical da turnê estão clássicos do samba em primeiro projeto em conjunto dos artistas. Músicas como “Você Me Vira a Cabeça”, “A Loba”, “Estranha Loucura”, “Verdade”, “Saudade Louca”, “Maneiras”, “Eu e Você Sempre”, “Malandro”, e “Lucidez” fizeram parte do roteiro do espetáculo.
“O Maior Encontro do Samba” teve sua estreia no Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 6. Pagodinho, Alcione e Aragão ainda têm apresentações confirmadas em Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador.
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