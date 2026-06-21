Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão fazem show de turnê em São PauloPatrícia Devoraes/Brazil News

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio – Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão realizaram show de turnê “O Maior Encontro do Samba” neste sábado (20). A apresentação aconteceu no Nubank Parque, em São Paulo, e contou com a participação especial de Martinho da Vila.

Nomes como Alessandra Negrini, Evandro Fioti, Kenya Saade, Thamirys Donadio, Salgadinho e a esposa Gizza, estiveram presentes em show.
fotogaleria
Salgadinho e Gizza em show dos artistas em São Paulo - Patrícia Devoraes/Brazil News
Kenya Saade e a namorada Thamirys Donadio em show no Nubank Parque - Patrícia Devoraes/Brazil News
Evandro Fioti em apresentação de nova turnê dos cantores - Patrícia Devoraes/Brazil News
Martinho da Vila faz apresentação especial em show - Patrícia Devoraes/Brazil News
Alessandra Negrini marca presença em show Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão - Patrícia Devoraes/Brazil News
Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão fazem show de turnê em São Paulo - Patrícia Devoraes/Brazil News

No repertório musical da turnê estão clássicos do samba em primeiro projeto em conjunto dos artistas. Músicas como “Você Me Vira a Cabeça”, “A Loba”, “Estranha Loucura”, “Verdade”, “Saudade Louca”, “Maneiras”, “Eu e Você Sempre”, “Malandro”, e “Lucidez” fizeram parte do roteiro do espetáculo.

“O Maior Encontro do Samba” teve sua estreia no Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 6. Pagodinho, Alcione e Aragão ainda têm apresentações confirmadas em Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador.