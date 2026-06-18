Lionel Richie Reprodução / Instgaram
Os ingressos para o espetáculo custam entre R$ 147,50 e R$ 9.895, de acordo com o setor escolhido. A venda geral será aberta nesta quarta-feira, 18 de junho.
A volta de Lionel Richie ao país acontece pouco mais de um ano após sua participação no The Town. Durante sua passagem pelo festival, em 2025, o cantor recebeu uma das recepções mais calorosas do evento e chegou a sinalizar o desejo de retornar à capital paulista.
Vale lembrar que ao longo da carreira o artista conquistou quatro prêmios Grammy, além de um Oscar e um Globo de Ouro.
Valores dos ingressos:
Cadeira Silver: R$ 247,50 (meia) | R$ 495 (inteira)
Cadeira Inferior Sul: R$ 247,50 (meia) | R$ 495 (inteira)
Cadeira Gold: R$ 347,50 (meia) | R$ 695 (inteira)
Cadeira Inferior Oeste: R$ 397,50 (meia) | R$ 795 (inteira)
Cadeira Inferior Leste: R$ 397,50 (meia) | R$ 795 (inteira)
Cadeira Diamond: R$ 597,50 (meia) | R$ 1.195 (inteira)
Hot Seat Oeste: R$ 797,50 (meia) | R$ 1.195 (inteira)
Hot Seat Leste: R$ 797,50 (meia) | R$ 1.195 (inteira)
Cadeira Orange: R$ 947,50 (meia) | R$ 1.895 (inteira)
Cadeira Platinum Itaú Personnalité: de R$ 3.895 a R$ 9.895 (inteira), conforme a fileira escolhida
Além dos setores tradicionais, o público poderá adquirir o Pacote VIP Super Fã Itaú, que inclui um kit com itens exclusivos do evento por R$ 500.
Serviço
Show: Lionel Richie
Data: 19 de dezembro de 2026 (sábado)
Local: Nubank Parque
Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, São Paulo
Abertura dos portões: 16h
Ingressos: de R$ 147,50 a R$ 9.895.
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