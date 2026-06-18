Lionel Richie - Reprodução / Instgaram

Lionel Richie Reprodução / Instgaram

Publicado 18/06/2026 07:47 | Atualizado 18/06/2026 07:50

Rio - O cantor Lionel Richie voltará ao Brasil no fim de 2026 para uma apresentação única em São Paulo. O artista sobe ao palco do Nubank Parque, antigo Allianz Parque, no dia 19 de dezembro, trazendo ao público sucessos que marcaram sua carreira, como "All Night Long (All Night)", "Easy", "Brick House" e "Dancing on the Ceiling".



Os ingressos para o espetáculo custam entre R$ 147,50 e R$ 9.895, de acordo com o setor escolhido. A venda geral será aberta nesta quarta-feira, 18 de junho.



A volta de Lionel Richie ao país acontece pouco mais de um ano após sua participação no The Town. Durante sua passagem pelo festival, em 2025, o cantor recebeu uma das recepções mais calorosas do evento e chegou a sinalizar o desejo de retornar à capital paulista.



Vale lembrar que ao longo da carreira o artista conquistou quatro prêmios Grammy, além de um Oscar e um Globo de Ouro.



Valores dos ingressos:

Cadeira Superior: R$ 147,50 (meia) | R$ 295 (inteira)

Cadeira Silver: R$ 247,50 (meia) | R$ 495 (inteira)

Cadeira Inferior Sul: R$ 247,50 (meia) | R$ 495 (inteira)

Cadeira Gold: R$ 347,50 (meia) | R$ 695 (inteira)

Cadeira Inferior Oeste: R$ 397,50 (meia) | R$ 795 (inteira)

Cadeira Inferior Leste: R$ 397,50 (meia) | R$ 795 (inteira)

Cadeira Diamond: R$ 597,50 (meia) | R$ 1.195 (inteira)

Hot Seat Oeste: R$ 797,50 (meia) | R$ 1.195 (inteira)

Hot Seat Leste: R$ 797,50 (meia) | R$ 1.195 (inteira)

Cadeira Orange: R$ 947,50 (meia) | R$ 1.895 (inteira)

Cadeira Platinum Itaú Personnalité: de R$ 3.895 a R$ 9.895 (inteira), conforme a fileira escolhida



Além dos setores tradicionais, o público poderá adquirir o Pacote VIP Super Fã Itaú, que inclui um kit com itens exclusivos do evento por R$ 500.



Serviço



Show: Lionel Richie

Data: 19 de dezembro de 2026 (sábado)

Local: Nubank Parque

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, São Paulo

Abertura dos portões: 16h

Ingressos: de R$ 147,50 a R$ 9.895.