Chico Chico se apresenta no Qualistage nesta sexta-feira (12) - Zabenzi / Divulgação

Chico Chico se apresenta no Qualistage nesta sexta-feira (12) Zabenzi / Divulgação

Publicado 12/06/2026 05:00

Rio - O amor está no ar! O Dia dos Namorados é celebrado, nesta sexta-feira (12), e não faltam opções para curtir a data em grande estilo. Entre elas está o show do cantor Chico Chico, no Qualistage, na Zona Sudoeste. Filho de Cássia Eller (1962-2001), o artista garante que a apresentação se estende aos solteiros, já que muitas das canções falam sobre afeto em todas as formas.

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"É uma noite que a gente pensou com carinho, tem músicas do (álbum) 'Let it burn' que falam muito sobre afeto, sobre o que a gente sente pelas pessoas próximas, mas não é um show só romântico, não. Tem energia, tem momentos mais quietos, tem convidados incríveis, acho que é uma noite para qualquer pessoa que queira celebrar algum amor e qualquer pessoa que goste de música", adianta o artista.

Chico Chico receberá no palco convidados como Maria Bethânia, Ana Frango Elétrico e Anelis Assumpção, unindo diferentes gerações da música. "Cada uma delas traz uma coisa muito diferente, e isso é o que torna a noite especial. A Bethânia tem uma história comigo que é muito bonita, ela me chamou para cantar com ela uma vez e isso ficou. É incrível estar no palco com ela. A Anelis e Ana Frango Elétrico são artistas que eu admiro muito, que estão fazendo coisas importantes agora. Juntar tudo isso num palco só parece natural, porque a música sempre encontrou um jeito de atravessar gerações".

Uma das canções que estarão presentes no setlist do espetáculo é "Menino Bonito", sucesso de Rita Lee (1947-2023), que ganhou uma releitura do artista. "Eu sempre gostei muito dessa música, inclusive foi a primeira que tirei no violão. Quando a Rita Lee faleceu eu coloquei a canção no show como uma homenagem. Quando toquei no Sesi Minas teve uma grande repercussão. Aí, quando fui me apresentar com a orquestra no mesmo teatro, meus produtores e a gravadora sugeriram que a gente gravasse o show. Fui no programa Altas Horas, cantei 'Menino Bonito' e no dia seguinte a música foi lançada".

Recentemente, Chico Chico lançou o projeto "Ato I (Ao Vivo)", primeiro volume de uma trilogia de EPs gravados em uma apresentação especial com a Orquestra Sesiminas. "Foi um exercício diferente. Eu estou acostumado com uma certa liberdade no palco, de deixar as coisas acontecerem, com a orquestra tem uma precisão que você precisa respeitar, e isso foi muito interessante, me fez prestar mais atenção em cada detalhe. No final foi muito bonito, porque a música ganhou uma outra dimensão", analisa.

Além do cantor, outros artistas farão shows especiais do dia dos namorados. O grupo Sorriso Maroto embalará os casais ao som dos maiores sucessos como "50 Vezes", "Dependente", Sinais”, "Assim Você Mata o Papai", "1 Metro e 65", "Guerra Fria" e "Futuro Prometido", no Espaço Hall. Já Maurício Manieri leva seu romantismo para o Vivo Rio, na Zona Sul, enquanto Vitinho e Pixote subirão ao palco do Via Music Hall, na Baixada Fluminense.

Se animou? Confira a programação completa, que inclui espetáculos e arraiás!

Shows

Batuqg, Felipe Camacho e Marvvila

Sexta-feira, a partir das 18h

Local: Local: Casarão do Firmino

Endereço: Rua da Relação, 19 – Lapa

Ingresso: a partir de R$ 25



Kid Abelha - Eu Tive Um Sonho

Sexta-feira, a partir das 18h

Local: Farmasi Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 145



Maurício Manieri

Sexta-feira, a partir das 19h

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Glória

Ingresso: a partir de R$ 90



Chico Chico

Sexta-feira, a partir das 19h30

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 45



Ricky Vallen

Sexta-feira, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia

Ingresso: a partir de R$ 70



Rogério Skylab + João Gordo (Brutal Brega)

Sexta-feira, às 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n, Lapa

Ingresso: a partir de R$ 70 (mediante doação de 1 kg de alimento não perecível)



Roda de Santa Rita

Sexta-feira, às 20h

Local: Acaso Cultural

Endereço:

Ingresso: a partir de R$ 40



Sorriso Maroto

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$80



Vitinho e Pixote

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$ 20



Danni Carlos

Sexta-feira, às 22h30

Local: Blue Note Rio

Endereço: Avenida Atlantica, 1910 - Copacabana

Ingresso: a partir de R$ 70



Yan

Sábado, a partir das 15h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 80

Marysa Alfaia no show 'Rita'

Sábado, a partir das 19h

Local: Capitu Café

Endereço: Rua Cosme Velho, 174 - Cosme Velho

Ingresso: Grátis



Delacruz

Domingo, a partir das 18h

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85

Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 65



Espetáculos



"Espelho Mágico"

Sexta-feira, às 20h; e domingo, às 15h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: Rua do Passeio, 38/40 - Centro

Ingressos: a partir de R$ 25



Dois Papas

Sexta-feira, às 20h, e domingo, às 17h

Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch

Endereço: R. do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir de R$ 25



“Agulhas Negras”

Sextas-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h

Local: Teatro Municipal Ziembinski

Endereço: Rua Heitor Beltrão s/nº, Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 25



“Abraça”

Sábado e domingo, às 11h

Local: Teatro Ruth de Souza

Endereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa

Ingresso: a partir de R$ 15



"Chapeuzinho Vermelho e a floresta encantada"

Sábado e domingo, às 16h

Local: Teatro Grandes Atores - Shopping Barra Square

Endereço: Av. das Américas, 3555 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 45



“A Lua Vem da Ásia”

Domingos, às 19h

Local: Teatro Municipal Domingos Oliveira

Endereço: Rua Padre Leonel Franca 240, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 50



Raphael Ghanem

Domingo, a partir das 19h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 80





Arraiás

Arraiá do Amor

Sexta-feira, a partir das 17h: Banda Mala e Cuia

Sábado, a partir das 15h: Forró de Rabeca, quadrilha Nazaré Show, transmissão do jogo do Brasil e Alyny Melo

Domingo, a partir das 15h: Priscilla Bellot, quadrilha Bate Coração e Iris Pontal

Local: Américas Shopping

Endereço: Av. das Américas, 15.500 – Recreio dos Bandeirantes

Ingresso: Grátis



‘Arraiá do Catete’ - Oxente Rio

Sábado, a partir das 11h: Aulão de Forró, Flávia Baião, Sarau Nordestino, Trio Simplicidade e Quadrilha Pé na Lapa

Domingo, a partir das 11h: Aulão de Forró, Trio Arte da Terra, Tá no Batuque Junino, Cassiano Beija-Flor e Multibloco

Local: Museu da República

Endereço: Rua do Catete, 153 – em frente à estação do Metrô

Ingresso: Grátis



Arraiá do Alemão

Sábado e domingo, a partir das 13h

Local: Praça de Inhaúma

Endereço: Praça Vinte e Quatro de Outubro, 43 - Inhaúma

Ingresso: Grátis

Mais opções

Drummond para crianças - contação de história

Sábado e domingo, às 16h

Local: Teatro Glaucio Gill

Endereço: Praça Cardeal Arcoverde, s/n. Copacabana

Ingresso: a partir de R$ 25



Baile do Lucas

Sábado, a partir das 23h

Local: Rio Scenarium

Endereço: R. do Lavradio, 20 – Centro

Ingresso: a partir de R$ 30

Feijoada do Rival com Ito Melodia

Domingo, às 13h

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia

Ingresso: a partir de R$ 70

“Show no Escuro” - Música, inclusão e intercâmbio cultural

Domingo, às 18h

Local: Cidade das Artes - Sala Eletroacústica

Endereço: Avenida das Américas, 5.300 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$20

“Viento Yoga para todos – Bem-estar e saúde através da prática de yoga”

Domingo, às 19h30

Local: Cidade das Artes

Endereço: Avenida das Américas, 5.300 – Barra da Tijuca

Ingresso: Grátis





