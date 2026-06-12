Chico Chico se apresenta no Qualistage nesta sexta-feira (12) Zabenzi / Divulgação
Sexta-feira, a partir das 18h
Local: Local: Casarão do Firmino
Endereço: Rua da Relação, 19 – Lapa
Ingresso: a partir de R$ 25
Kid Abelha - Eu Tive Um Sonho
Sexta-feira, a partir das 18h
Local: Farmasi Arena
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 145
Maurício Manieri
Sexta-feira, a partir das 19h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 90
Chico Chico
Sexta-feira, a partir das 19h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 45
Ricky Vallen
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 70
Rogério Skylab + João Gordo (Brutal Brega)
Sexta-feira, às 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n, Lapa
Ingresso: a partir de R$ 70 (mediante doação de 1 kg de alimento não perecível)
Roda de Santa Rita
Sexta-feira, às 20h
Local: Acaso Cultural
Endereço:
Ingresso: a partir de R$ 40
Sorriso Maroto
Sexta-feira, a partir das 22h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$80
Vitinho e Pixote
Sexta-feira, a partir das 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 20
Danni Carlos
Sexta-feira, às 22h30
Local: Blue Note Rio
Endereço: Avenida Atlantica, 1910 - Copacabana
Ingresso: a partir de R$ 70
Yan
Sábado, a partir das 15h
Local: Cidade das Artes
Endereço: Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 80
Sábado, a partir das 19h
Local: Capitu Café
Endereço: Rua Cosme Velho, 174 - Cosme Velho
Ingresso: Grátis
Delacruz
Domingo, a partir das 18h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85
Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 65
Espetáculos
"Espelho Mágico"
Sexta-feira, às 20h; e domingo, às 15h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: Rua do Passeio, 38/40 - Centro
Ingressos: a partir de R$ 25
Dois Papas
Sexta-feira, às 20h, e domingo, às 17h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 25
“Agulhas Negras”
Sextas-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro Municipal Ziembinski
Endereço: Rua Heitor Beltrão s/nº, Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 25
“Abraça”
Sábado e domingo, às 11h
Local: Teatro Ruth de Souza
Endereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa
Ingresso: a partir de R$ 15
"Chapeuzinho Vermelho e a floresta encantada"
Sábado e domingo, às 16h
Local: Teatro Grandes Atores - Shopping Barra Square
Endereço: Av. das Américas, 3555 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 45
“A Lua Vem da Ásia”
Domingos, às 19h
Local: Teatro Municipal Domingos Oliveira
Endereço: Rua Padre Leonel Franca 240, Gávea
Ingresso: a partir de R$ 50
Raphael Ghanem
Domingo, a partir das 19h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 80
Sexta-feira, a partir das 17h: Banda Mala e Cuia
Sábado, a partir das 15h: Forró de Rabeca, quadrilha Nazaré Show, transmissão do jogo do Brasil e Alyny Melo
Domingo, a partir das 15h: Priscilla Bellot, quadrilha Bate Coração e Iris Pontal
Local: Américas Shopping
Endereço: Av. das Américas, 15.500 – Recreio dos Bandeirantes
Ingresso: Grátis
‘Arraiá do Catete’ - Oxente Rio
Sábado, a partir das 11h: Aulão de Forró, Flávia Baião, Sarau Nordestino, Trio Simplicidade e Quadrilha Pé na Lapa
Domingo, a partir das 11h: Aulão de Forró, Trio Arte da Terra, Tá no Batuque Junino, Cassiano Beija-Flor e Multibloco
Local: Museu da República
Endereço: Rua do Catete, 153 – em frente à estação do Metrô
Ingresso: Grátis
Arraiá do Alemão
Sábado e domingo, a partir das 13h
Local: Praça de Inhaúma
Endereço: Praça Vinte e Quatro de Outubro, 43 - Inhaúma
Ingresso: Grátis
Sábado e domingo, às 16h
Local: Teatro Glaucio Gill
Endereço: Praça Cardeal Arcoverde, s/n. Copacabana
Ingresso: a partir de R$ 25
Baile do Lucas
Sábado, a partir das 23h
Local: Rio Scenarium
Endereço: R. do Lavradio, 20 – Centro
Ingresso: a partir de R$ 30
Domingo, às 13h
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 70
Domingo, às 18h
Local: Cidade das Artes - Sala Eletroacústica
Endereço: Avenida das Américas, 5.300 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$20
Domingo, às 19h30
Local: Cidade das Artes
Endereço: Avenida das Américas, 5.300 – Barra da Tijuca
Ingresso: Grátis