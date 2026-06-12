Chico Chico se apresenta no Qualistage nesta sexta-feira (12) Zabenzi / Divulgação

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Isabelle Rosa
Rio - O amor está no ar! O Dia dos Namorados é celebrado, nesta sexta-feira (12), e não faltam opções para curtir a data em grande estilo. Entre elas está o show do cantor Chico Chico, no Qualistage, na Zona Sudoeste. Filho de Cássia Eller (1962-2001), o artista garante que a apresentação se estende aos solteiros, já que muitas das canções falam sobre afeto em todas as formas. 
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Mauricio Manieiri faz show no Vivo Rio - Divulgação
Chico Chico se apresenta no Qualistage nesta sexta-feira (12) - Zabenzi / Divulgação
Kid Abelha estreia a turnê 'Eu Tive Um Sonho' no Rio - Pedro Loreto / Divulgação
Sorriso Maroto faz show no Espaço Hall - Divulgação
"É uma noite que a gente pensou com carinho, tem músicas do (álbum) 'Let it burn' que falam muito sobre afeto, sobre o que a gente sente pelas pessoas próximas, mas não é um show só romântico, não. Tem energia, tem momentos mais quietos, tem convidados incríveis, acho que é uma noite para qualquer pessoa que queira celebrar algum amor e qualquer pessoa que goste de música", adianta o artista.
Chico Chico receberá no palco convidados como Maria Bethânia, Ana Frango Elétrico e Anelis Assumpção, unindo diferentes gerações da música. "Cada uma delas traz uma coisa muito diferente, e isso é o que torna a noite especial. A Bethânia tem uma história comigo que é muito bonita, ela me chamou para cantar com ela uma vez e isso ficou. É incrível estar no palco com ela. A Anelis e Ana Frango Elétrico são artistas que eu admiro muito, que estão fazendo coisas importantes agora. Juntar tudo isso num palco só parece natural, porque a música sempre encontrou um jeito de atravessar gerações".
Uma das canções que estarão presentes no setlist do espetáculo é "Menino Bonito", sucesso de Rita Lee (1947-2023), que ganhou uma releitura do artista. "Eu sempre gostei muito dessa música, inclusive foi a primeira que tirei no violão. Quando a Rita Lee faleceu eu coloquei a canção no show como uma homenagem. Quando toquei no Sesi Minas teve uma grande repercussão. Aí, quando fui me apresentar com a orquestra no mesmo teatro, meus produtores e a gravadora sugeriram que a gente gravasse o show. Fui no programa Altas Horas, cantei 'Menino Bonito' e no dia seguinte a música foi lançada".
Recentemente, Chico Chico lançou o projeto "Ato I (Ao Vivo)", primeiro volume de uma trilogia de EPs gravados em uma apresentação especial com a Orquestra Sesiminas. "Foi um exercício diferente. Eu estou acostumado com uma certa liberdade no palco, de deixar as coisas acontecerem, com a orquestra tem uma precisão que você precisa respeitar, e isso foi muito interessante, me fez prestar mais atenção em cada detalhe. No final foi muito bonito, porque a música ganhou uma outra dimensão", analisa. 
Além do cantor, outros artistas farão shows especiais do dia dos namorados. O grupo Sorriso Maroto embalará os casais ao som dos maiores sucessos como "50 Vezes", "Dependente", Sinais”, "Assim Você Mata o Papai", "1 Metro e 65", "Guerra Fria" e "Futuro Prometido", no Espaço Hall. Já Maurício Manieri leva seu romantismo para o Vivo Rio, na Zona Sul, enquanto Vitinho e Pixote subirão ao palco do Via Music Hall, na Baixada Fluminense. 
Se animou? Confira a programação completa, que inclui espetáculos e arraiás! 
Shows
Batuqg, Felipe Camacho e Marvvila
Sexta-feira, a partir das 18h
Local: Local: Casarão do Firmino
Endereço: Rua da Relação, 19 – Lapa
Ingresso: a partir de R$ 25

Kid Abelha - Eu Tive Um Sonho
Sexta-feira, a partir das 18h
Local: Farmasi Arena
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 145

Maurício Manieri
Sexta-feira, a partir das 19h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 90

Chico Chico
Sexta-feira, a partir das 19h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 45

Ricky Vallen
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 70

Rogério Skylab + João Gordo (Brutal Brega)
Sexta-feira, às 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n, Lapa
Ingresso: a partir de R$ 70 (mediante doação de 1 kg de alimento não perecível)

Roda de Santa Rita
Sexta-feira, às 20h
Local: Acaso Cultural
Endereço:
Ingresso: a partir de R$ 40

Sorriso Maroto
Sexta-feira, a partir das 22h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$80

Vitinho e Pixote
Sexta-feira, a partir das 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 20

Danni Carlos
Sexta-feira, às 22h30
Local: Blue Note Rio
Endereço: Avenida Atlantica, 1910 - Copacabana
Ingresso: a partir de R$ 70

Yan
Sábado, a partir das 15h
Local: Cidade das Artes
Endereço: Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 80
Marysa Alfaia no show 'Rita'
Sábado, a partir das 19h
Local: Capitu Café
Endereço: Rua Cosme Velho, 174 - Cosme Velho
Ingresso: Grátis

Delacruz
Domingo, a partir das 18h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85
Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 65

Espetáculos

"Espelho Mágico"
Sexta-feira, às 20h; e domingo, às 15h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: Rua do Passeio, 38/40 - Centro
Ingressos: a partir de R$ 25

Dois Papas
Sexta-feira, às 20h, e domingo, às 17h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 25

“Agulhas Negras”
Sextas-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro Municipal Ziembinski
Endereço: Rua Heitor Beltrão s/nº, Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 25

“Abraça”
Sábado e domingo, às 11h
Local: Teatro Ruth de Souza
Endereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa
Ingresso: a partir de R$ 15

"Chapeuzinho Vermelho e a floresta encantada"
Sábado e domingo, às 16h
Local: Teatro Grandes Atores - Shopping Barra Square
Endereço: Av. das Américas, 3555 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 45

“A Lua Vem da Ásia”
Domingos, às 19h
Local: Teatro Municipal Domingos Oliveira
Endereço: Rua Padre Leonel Franca 240, Gávea
Ingresso: a partir de R$ 50

Raphael Ghanem
Domingo, a partir das 19h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 80

Arraiás
Arraiá do Amor
Sexta-feira, a partir das 17h: Banda Mala e Cuia
Sábado, a partir das 15h: Forró de Rabeca, quadrilha Nazaré Show, transmissão do jogo do Brasil e Alyny Melo
Domingo, a partir das 15h: Priscilla Bellot, quadrilha Bate Coração e Iris Pontal
Local: Américas Shopping
Endereço: Av. das Américas, 15.500 – Recreio dos Bandeirantes
Ingresso: Grátis

‘Arraiá do Catete’ - Oxente Rio
Sábado, a partir das 11h: Aulão de Forró, Flávia Baião, Sarau Nordestino, Trio Simplicidade e Quadrilha Pé na Lapa
Domingo, a partir das 11h: Aulão de Forró, Trio Arte da Terra, Tá no Batuque Junino, Cassiano Beija-Flor e Multibloco
Local: Museu da República
Endereço: Rua do Catete, 153 – em frente à estação do Metrô
Ingresso: Grátis

Arraiá do Alemão
Sábado e domingo, a partir das 13h
Local: Praça de Inhaúma
Endereço: Praça Vinte e Quatro de Outubro, 43 - Inhaúma
Ingresso: Grátis
Mais opções
Drummond para crianças - contação de história
Sábado e domingo, às 16h
Local: Teatro Glaucio Gill
Endereço: Praça Cardeal Arcoverde, s/n. Copacabana
Ingresso: a partir de R$ 25

Baile do Lucas
Sábado, a partir das 23h
Local: Rio Scenarium
Endereço: R. do Lavradio, 20 – Centro
Ingresso: a partir de R$ 30
Feijoada do Rival com Ito Melodia
Domingo, às 13h
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 70
“Show no Escuro” - Música, inclusão e intercâmbio cultural
Domingo, às 18h
Local: Cidade das Artes - Sala Eletroacústica
Endereço: Avenida das Américas, 5.300 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$20
“Viento Yoga para todos – Bem-estar e saúde através da prática de yoga”
Domingo, às 19h30
Local: Cidade das Artes
Endereço: Avenida das Américas, 5.300 – Barra da Tijuca
Ingresso: Grátis