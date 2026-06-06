Alcione estreia projeto ao lado de Jorge Aragão e Zeca Pagodinho - Divulgação/Higor Bastos

Alcione estreia projeto ao lado de Jorge Aragão e Zeca Pagodinho Divulgação/Higor Bastos

Publicado 06/06/2026 05:00

Rio - Aos 78 anos, Alcione se prepara para iniciar um dos projetos mais grandiosos da carreira. Neste sábado (6), a Marrom sobe ao palco do Estádio do Maracanã, na Zona Norte, com a turnê "O Maior Encontro do Samba" junto de Jorge Aragão e Zeca Pagodinho. O espetáculo revisita clássicos que marcaram gerações, conta com participações especiais e celebra a amizade construída entre os cantores ao longo de décadas de trajetória artística.

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Segundo Alcione, o convite para integrar o projeto foi recebido com entusiasmo imediato. "Quando me chegou a ideia de fazer uma turnê com esses dois talentos e grandes amigos, nem titubeei. Sabia que só poderia dar certo porque tudo tem a ver com a nossa trajetória, nossa história de vida", relembra.

Embora os artistas já tenham dividido o palco em diferentes ocasiões, a cantora destaca que o encontro ganha dimensão inédita. "Agora é um show inteiro, roteirizado, com uma banda específica arregimentada para a turnê. A gente se encontrava nos palcos, mas, geralmente, atuávamos apenas como participações especiais em espetáculos uns dos outros".

A expectativa é de que o repertório revisite clássicos que marcaram a música popular brasileira. "Adoro ver a garotada curtir hits românticos como 'A Loba', 'Você Me Vira a Cabeça' e 'Estranha Loucura'. Eles sabem tudo e também gostam de samba. Aliás, o samba sempre conseguiu atravessar os anos sem perder a vitalidade. Como diz a canção: 'o samba agoniza, mas não morre'. E ele continua vivíssimo", afirma.

Para Alcione, uma canção em especial não pode faltar no setlist do espetáculo. "Nem daria para destacar essa ou aquela em um universo tão vasto de canções. Mas no meu caso, naturalmente, a música 'Não Deixe o Samba Morrer' conseguiu extrapolar o rótulo de sucesso porque, para a minha alegria, virou uma espécie de hino para os sambistas", destaca.

Como atração de abertura, o público assistirá ao show Arlindinho canta Arlindo Cruz, um tributo à obra da figura emblemática do samba que morreu em agosto de 2025. A cantora aponta essa iniciativa como uma forma de manter o legado do gênero para as novas gerações.

"O samba sempre encontra uma forma de se eternizar...e de renovar-se sem perder a essência. As novas gerações de sambistas também são responsáveis por empunhar e levar em frente a bandeira do samba. Esses jovens talentos sabem identificar o valor dos nossos baluartes e a importância desse gênero musical que é uma das digitais do povo brasileiro", comenta.

Já a direção musical da turnê "O Maior Encontro do Samba" é assinada por Pretinho da Serrinha, parceria que Alcione define como fundamental para construção do show. "Ele é talentoso, criativo, um grande artista. É respeitoso e cuidadoso com o nosso trabalho".

O projeto terá com participações especiais de alguns dos maiores nomes da música brasileira. Martinho da Vila estará presente na estreia e nos shows de São Paulo (20/6), e Salvador (19/12). Seu Jorge participa da apresentação em Brasília (19/9), Alexandre Pires sobe ao palco em Curitiba (7/11), Péricles será o convidado em Porto Alegre (14/11) e Gilberto Gil marca presença em Belo Horizonte (28/11).

"São alguns dos maiores nomes da nossa música: Martinho da Vila, Gilberto Gil, Alexandre Pires, Péricles, Seu Jorge... é muito talento reunido. Artistas que a gente admira e que vão nos ajudar a construir um espetáculo ainda mais bonito", celebra.

Nos bastidores, Alcione garante que o clima é de amizade e celebração. "Somos amigos e a admiração entre nós é recíproca. Estar ao lado desses dois bambas, cantores e compositores dessa categoria é uma honra e uma alegria imensa", conta. Ela brinca, ainda, sobre a convivência com os artistas. "Às vezes extrapolam, mas me obedecem", diz aos risos.

Serviço:

"Turnê O Maior Encontro do Samba"

Sábado, 19h

Local: Estádio do Maracanã

Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, Portão 3 - Maracanã

Ingresso a partir de: R$ 87,50 (meia-entrada)