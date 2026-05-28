Maroon 5

Rio - O Maroon 5 decidiu estender sua passagem pelo Brasil em 2026. Além da participação já confirmada no Rock in Rio, o grupo norte-americano revelou novas datas de apresentações pelo país, com shows marcados em São Paulo, Salvador e São José do Rio Preto.
A banda liderada por Adam Levine desembarca primeiro no interior paulista, onde se apresenta no Recinto de Exposições de São José do Rio Preto, em 6 de setembro. Na sequência, o grupo chega à capital paulista para um espetáculo no Allianz Parque, em 8 de setembro. A última parada da turnê brasileira acontece em Salvador, no dia 10, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.
O encerramento da passagem pelo Brasil será no Rio de Janeiro. O Maroon 5 integra a programação do Palco Mundo do Rock in Rio no dia 12 de setembro.
A venda de ingressos terá etapas diferentes para clientes Santander. O acesso antecipado para clientes Select e Private começa em 29 de maio. Já os demais clientes do banco poderão comprar entradas no dia seguinte. A abertura para o público geral acontece em 1º de junho, pela Ticketmaster Brasil.
Com uma trajetória marcada por hits que dominaram rádios e plataformas digitais, o grupo costuma reunir multidões em shows no país. No repertório esperado para a nova turnê estão músicas como “Sugar”, “Payphone”, “Animals”, “Memories” e “She Will Be Loved”.
Confira as datas:
06 de setembro — São José do Rio Preto (SP) | Recinto de Exposições
08 de setembro — São Paulo (SP) | Allianz Parque
10 de setembro — Salvador (BA) | Casa de Apostas Arena Fonte Nova
12 de setembro — Rio de Janeiro (RJ) | Rock in Rio 2026