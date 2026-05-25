Rapper Hiran - Pedro Ommã / Divulgação

Rapper HiranPedro Ommã / Divulgação

Publicado 25/05/2026 18:02 | Atualizado 25/05/2026 18:03

Rio - O rapper Hiran escolheu o Rio para apresentar, pela primeira vez ao vivo, as faixas do álbum "Imundo", lançado em abril deste ano. O show acontece no dia 12 de junho, no Teatro Prio, na Gávea, Zona Sul do Rio.

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Com sonoridade mais próxima do hip hop e letras que abordam identidade, liberdade e pertencimento, “Imundo” representa uma nova fase na carreira do artista baiano. O disco também colocou Hiran no centro de debates dentro e fora da cena musical. Após o lançamento, o rapper passou a receber ameaças de morte e comentários preconceituosos, com ataques homofóbicos e xenofóbicos nas redes.“Hoje, independente e seguro de quem sou, volto ao rap sem pedir aprovação, fazendo a música que eu quero, do meu jeito. Esse disco marca a retomada de um sonho nos meus próprios termos, e estrear esse show no Rio, cidade que me acolheu e faz parte da minha trajetória, torna tudo ainda mais especial”, afirma o artista.Natural de Alagoinhas, na Bahia, Hiran ganhou destaque nacional nos últimos anos ao se tornar um dos primeiros nomes LGBTQIAPN+ do rap nordestino a alcançar projeção em grandes plataformas musicais. Ao longo da carreira, lançou cinco álbuns e dois EPs, além de acumular turnês internacionais e parcerias com artistas como Ivete Sangalo, Gloria Groove e Carlinhos Brown. O rapper também recebeu apoio público de Caetano Veloso no início da trajetória.Os ingressos para a apresentação já estão disponíveis na plataforma Sympla.Show de lançamento do álbum 'IMUNDO'12 de junho, às 20hLocal: Teatro Prio – Jockey ClubEndereço: Avenida Bartolomeu Mitre, 1110 B, LeblonIngressos: a partir de R$ 50