Rio - Depois de lançar a segunda parte do álbum "Bem Black", Thiaguinho já tem encontro marcado com os fãs cariocas. O cantor se apresenta neste sábado (30), na Farmasi Arena, localizada na Zona Sudoeste, com um espetáculo inspirado na black music e nas referências musicais que marcaram sua trajetória no samba. O show chega ao Rio embalado pelo novo projeto do artista, que mistura pagode, soul, R&B, funk e jazz, mantendo o samba como base principal.
"Esse show é sobre quem eu sou. 'Bem Black' fala sobre ancestralidade, pertencimento, tudo que me formou como artista e homem negro. A black music não é só um ritmo, é resistência e muita alegria também. Com esse projeto, quero levar tudo isso para o palco e celebrar junto com o público o quanto essa cultura é poderosa e bonita. Vai ser uma noite incrível", afirma Thiaguinho.
O cantor conta que o álbum ganhou um significado ainda mais especial após ele se tornar pai de Bento, de 8 meses, fruto do relacionamento com a influenciadora Carol Peixinho. "Toda vez que vou lançar um álbum, fico pensando em qual história quero contar, e é muito difícil encontrar um conceito. Quando fui gravar eu ainda não sabia que seria pai, e acho que isso acabou se conectando. Acho que foi Deus."
Apesar do disco não trazer uma música feita exclusivamente para o filho, Thiaguinho disse que espera que Bento cresça entendendo a importância cultural do projeto. "Quero que, quando ele crescer, possa olhar para esse trabalho e ver algo bonito, algo importante para a nossa raça, algo que tem a responsabilidade de preservar esse som, de honrar artistas que vieram antes de mim".
Depois de 24 anos de carreira, o artista fala sobre as dificuldades de seguir lançando músicas inéditas . "É um desafio muito grande, depois de tantos anos de carreira, lançar algo inédito e ainda conquistar a atenção das pessoas. Mas também é muito prazeroso, porque o artista que consegue construir uma trajetória através de músicas novas e acaba transformando essas canções em clássicos".
Thiaguinho também destaca a importância do samba em sua caminhada artística e afirma que busca manter viva a história do gênero em seus trabalhos. Para ele, "Bem Black" nasce justamente dessa mistura entre preservação, identidade e renovação da música preta brasileira. "O samba tem uma força gigantesca no país todo. Por isso que todos os meus trabalhos e shows, de alguma maneira, reforçam essa ideia de preservação das rodas de samba, mostrando para os jovens quem construiu isso tudo", declara.
"A nossa música é muito rica e infinita. Existem muitas vertentes que podemos explorar. Tenho muito orgulho de fazer parte de algo tão rico e potente", afirma ele, que, em "Bem Black", divide os vocais com nomes como Sandra de Sá, Negra Li e Walmir Borges.
Após o show no Rio, a turnê segue para Londrina, Salvador, Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte. O projeto ainda retorna à capital fluminense no dia 5 de dezembro, com apresentação marcada no Espaço Hall.
Serviço
Show Thiaguinho - Turnê 'Bem Black' Sábado, às 20h Local: Farmasi Arena Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca- RJ) Ingressos: a partir de R$ 90