Elba Ramalho fará show na Fundição Progresso - Divulgação

Elba Ramalho fará show na Fundição ProgressoDivulgação

Publicado 22/05/2026 05:00 | Atualizado 22/05/2026 13:36

Rio - Adriana Calcanhotto, Zeca Baleiro e Alice Caymmi farão shows gratuitos no Centro do Rio, neste fim de semana. As apresentações fazem parte do "Remexe Rio", um festival multicultural e contemporâneo em celebração à língua portuguesa, que acontece na Praça XV e no Paço Imperial. Além de música, o evento terá opções gastronômicas, degustação de vinhos, feira de artesanatos, palestras e mais.

fotogaleria

Dona dos sucessos "Devolva-Me" e "Esquadros", Adriana Calcanhoto se apresenta no palco montado na Praça XV, nesta sexta-feira (22). No mesmo dia, o grupo de jongo da Lapa, a banda luso-brasileira Trinka e alguns Djs fazem show. No sábado (23), a artista portuguesa Bia Caboz e o cantor Zeca Baleiro animam o público. Domingo (24), tem Natasha Llerena, a a moçambicana Lenna Bahule e Alice Caymmi.

Na Lapa, o clima junino invade a Fundição Progresso. Com direito a bandeirinhas, brincadeiras e barraquinhas de comidas típicas, o Arraiá da Fundição acontece nesta sexta-feira (22). Elba Ramalho é quem vai comandar a festa. DJ Xeleléu e o Forró do Kiko são outras atrações da noite.

"Cantar no Rio de Janeiro é sempre especial. O Arraial da Fundição já é uma tradição e marca o início da minha turnê de São João. O Rio de Janeiro é a cidade que me acolheu , e trazer um pouco das festas juninas para cá é muito prazeroso. Espero vocês para uma noite de muito forró e alegria. Vamos dançar juntos", convida Elba.

Já no sábado, o pagode vai rolar solto na área externa da Farmasi Arena, na Barra da Tijuca. Mumuzinho promete empolgar a galera com o show da turnê "Resenha do Mumu" e adianta que será uma "noite de muita gratidão e comemoração". "Celebrar esses 10 anos de carreira, na minha cidade, tem um significado muito forte pra mim. É emocionante olhar pra trás e ver toda essa caminhada, o carinho do meu povo e perceber que a música me levou tão longe sem eu perder minhas raízes", diz o cantor.

Ivete Sangalo e Fabinho farão participações especiais na apresentação do artista. "Vai ser inesquecível. A Ivete é uma pessoa que eu amo demais; nossa conexão é muito verdadeira... Também estou muito feliz de receber o Fabinho, que é uma revelação dessa nova geração do pagode. Gosto muito de apoiar e abraçar os novos talentos. Acredito que vamos nos divertir muito juntos. O Rio é minha casa, né? Tenho muitos amigos e pessoas especiais na música, então podem esperar que vão rolar outras surpresas também", avisa.

Entre outras atrações musicais do fim de semana estão: Matuê e Brandão, na Via Music Hall, Fagner, no Vivo Rio, Elymar Santos, na Arena Bangu, e Cabelinho, Lukinhas e DJ Rafael Foxx, no Espaço Hall. Para quem gosta de teatro, há o espetáculo "Nelson Rodrigues – o passado sempre tem razão", em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, e o "Espelho Mágico", no Teatro Riachuelo, em celebração aos 60 anos da TV Globo. Confira a programação completa abaixo!

Remexe Rio

Sexta-feira

18h - Feira de Artes e Gastronomia

18h30 - Jongo na Praça



Palco Praça XV

19h30: DJ MdM

20h: Trinka

21h30: Adriana Calcanhotto

22h45: DJ MdM



Sábado

17h: Feira de Artes e Gastronomia

17h30: Maracatu na Praça



Paço Imperial - Sala dos Archeiros

17h30 - Palestra “As Aventuras das Línguas Portuguesas”, com José Eduardo Agualusa (Angola) e Marco Franco Neves (Portugal)



Palco Praça XV

18h30: Tocaia

20h: Bia Caboz

21h30: Zeca Baleiro



Domingo

14h: Feira de Artes e Gastronomia, cooking Shows no espaço gastronômico e capoeira na Praça

14h30 às 17h - Visita Guiada pelo Centro Histórico com Prof. Claudio Honorato



Paço Imperial - Sala dos Archeiros

14h: Palestra “Era no Tempo do Rei”, com Rosana Lanzelotte e Isabel Lustosa.

15h30: Palestra “Arte e Tecnologia”, com Batman Zavareze (Brasil) e João Pedro Fonseca (Portugal)



Palco Praça XV

16h: Sarau Decolonial de Poesia

17h30: Natasha Llerena + Lenna Bahule

19h: Alice Caymmi

20h30: Rua das Pretas (coletivo de Portugal, Cabo Verde e Brasil)

Shows

Wolf Alice e Lykke Li

Sexta-feira, a partir das 19h

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85

Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 245



Elba Ramalho - Arraiá da Fundição

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24, Lapa

Ingresso: a partir de R$ 60 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível)

Amanda Amado

Sexta-feira, às 20h

Beco do rato

Endereço: Rua Joaquim Silva 11

Ingresso: R$ 30



Luccas Carlos

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa

Ingresso: a partir de R$ 80 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível)



Matuê e Brandão

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$ 65



Mumuzinho - 'Resenha do Mumu – Turnê 10 Anos'

Sábado, a partir das 15h

Local: Farmasi Arena (Área Externa)

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 3401 - Barra Olímpica

Ingresso: a partir de R$ 115



Fagner

Sábado, a partir das 19h

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85

Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 80



Elymar Santos

Sábado, a partir das 20h

Local: Arena Bangu - Estacionamento do Bangu Shopping

Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu

Ingresso: a partir de R$50



Fresno

Sábado, às 21h

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24 – Lapa

Ingresso: a partir de R$ 150 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível)



Cabelinho, Lukinhas e DJ Rafael Foxx

Sábado, a partir das 22h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 15





Espetáculos



"Minha Mãe é um Espírito – A Comédia"

Sexta-feira, às 18h30

Local: Teatro Miguel Falabella – Norte Shopping

Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5474 – Del Castilho

Ingresso: a partir de R$ 30

"Mudando de Pele", com Taís Araujo

Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro Sesc Ginástico

Endereço: Avenida Graça Aranha, 187 – Centro

Ingresso: a partir de R$ 30



"O Céu da Língua", com Gregorio Duvivier

Sexta-feira e sábado, às 19h30 e 21h; domingo, às 16h e 18h30

Local: Teatro Axia Casa Grande

Endereço: Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 – Loja A- Leblon

Ingresso: a partir de R$ 120

"Nelson Rodrigues – o passado sempre tem razão"

Sexta-feira e sábado, às 19h; domingo, às 16h e às 19h

Local: Centro Cultural Banco do Brasil

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66, Centro

Ingresso: a partir de R$ 15



"Espelho Mágico"

Sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h e 20h; e domingo, às 15h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: R. do Passeio, 38/40 - Centro

Ingresso: a partir de R$ 25



"O Deus da Carnificina"

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 17h

Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch

Endereço: R. do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir R$ 75



"Querida mamãe", com Nívea Maria e Regiane Alves

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h

Local: Teatro dos 4 – Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Gávea

Ingresso: a partir de R$ 70

'O Funcionário Que Pede Para Não Ser Identificado'

Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 18h

Local: Sesc Copacabana - Arena

Endereço: Rua Domingos Ferreira, 160 - Copacabana

Ingressos: a partir de R$ 15



"Fim de Tarde", com Larissa Maciel, Roney Villela e Miguel Tavares

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingos, às 19h

Local: Teatro Café Pequeno

Endereço: Av. Ataufo de Paiva, 269– Leblon

Ingresso: a partir de R$ 40



“Quem tem medo de crianças?”

Sábado e domingo, às 11h

Local: Teatro Domingos de Oliveira – Planetário da Gávea

Endereço: Avenida Padre Leonel Franca, 240 – Gávea

Ingresso: a partir de R$ 30



Stand-up 4 Amigos, com Dihh Lopes, Thiago Ventura, Afonso Padilha e Márcio Donato

Sábado, a partir das 19h

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 60



"Isso Definitivamente Não é um Culto", com Whindersson Nunes

Sábado, a partir das 21h30

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$ 70



"Jotinha – O menino que brincava com as palavras"

Domingo, às 16h

Local: SESC São João de Meriti - 24/05 às 16h

Endereço: Av. Automóvel Clube, 66 – São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$ 10



"Dona Lola", com Marcelo Médici

Domingo, às 17h

Local: Teatro dos 4

Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Gávea

Ingressos: A partir de R$ 70

Mais opções



"Mundo Pixar"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 21h

Local: Estacionamento do BarraShopping

Endereço: Avenida das Américas, 4.666 Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$ 46,50

Raduan Circus

Sexta-feira, às 20h; sábados e domingo, às 16h, 18h e 20h

Local: Estacionamento do Uptown Barra

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5500 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$10



Circo Vostok

Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 16h30 e às 19h30

Local: Outlet Premium Rio de Janeiro

Endereço: Estrada Rio-Petrópolis, KM 109 (ao lado do Arco Metropolitano)

Ingresso: a partir de R$ 10

Oficina “Mão na Massa”

Domingo, a partir das 15h

Local: West Shopping

Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande

Ingresso: Grátis