Elba Ramalho fará show na Fundição ProgressoDivulgação
18h - Feira de Artes e Gastronomia
18h30 - Jongo na Praça
19h30: DJ MdM
20h: Trinka
21h30: Adriana Calcanhotto
22h45: DJ MdM
Sábado
17h: Feira de Artes e Gastronomia
17h30: Maracatu na Praça
Paço Imperial - Sala dos Archeiros
17h30 - Palestra “As Aventuras das Línguas Portuguesas”, com José Eduardo Agualusa (Angola) e Marco Franco Neves (Portugal)
Palco Praça XV
18h30: Tocaia
20h: Bia Caboz
21h30: Zeca Baleiro
Domingo
14h: Feira de Artes e Gastronomia, cooking Shows no espaço gastronômico e capoeira na Praça
14h30 às 17h - Visita Guiada pelo Centro Histórico com Prof. Claudio Honorato
14h: Palestra “Era no Tempo do Rei”, com Rosana Lanzelotte e Isabel Lustosa.
15h30: Palestra “Arte e Tecnologia”, com Batman Zavareze (Brasil) e João Pedro Fonseca (Portugal)
16h: Sarau Decolonial de Poesia
17h30: Natasha Llerena + Lenna Bahule
19h: Alice Caymmi
20h30: Rua das Pretas (coletivo de Portugal, Cabo Verde e Brasil)
Sexta-feira, a partir das 19h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85
Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 245
Elba Ramalho - Arraiá da Fundição
Sexta-feira, a partir das 20h
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24, Lapa
Ingresso: a partir de R$ 60 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível)
Sexta-feira, às 20h
Beco do rato
Endereço: Rua Joaquim Silva 11
Ingresso: R$ 30
Luccas Carlos
Sexta-feira, a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa
Ingresso: a partir de R$ 80 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível)
Matuê e Brandão
Sexta-feira, a partir das 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 65
Mumuzinho - 'Resenha do Mumu – Turnê 10 Anos'
Sábado, a partir das 15h
Local: Farmasi Arena (Área Externa)
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 3401 - Barra Olímpica
Ingresso: a partir de R$ 115
Fagner
Sábado, a partir das 19h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85
Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 80
Elymar Santos
Sábado, a partir das 20h
Local: Arena Bangu - Estacionamento do Bangu Shopping
Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu
Ingresso: a partir de R$50
Fresno
Sábado, às 21h
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24 – Lapa
Ingresso: a partir de R$ 150 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível)
Cabelinho, Lukinhas e DJ Rafael Foxx
Sábado, a partir das 22h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 15
Espetáculos
Sexta-feira, às 18h30
Local: Teatro Miguel Falabella – Norte Shopping
Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5474 – Del Castilho
Ingresso: a partir de R$ 30
Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Sesc Ginástico
Endereço: Avenida Graça Aranha, 187 – Centro
Ingresso: a partir de R$ 30
"O Céu da Língua", com Gregorio Duvivier
Sexta-feira e sábado, às 19h30 e 21h; domingo, às 16h e 18h30
Local: Teatro Axia Casa Grande
Endereço: Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 – Loja A- Leblon
Ingresso: a partir de R$ 120
Sexta-feira e sábado, às 19h; domingo, às 16h e às 19h
Local: Centro Cultural Banco do Brasil
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66, Centro
Ingresso: a partir de R$ 15
"Espelho Mágico"
Sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h e 20h; e domingo, às 15h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: R. do Passeio, 38/40 - Centro
Ingresso: a partir de R$ 25
"O Deus da Carnificina"
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 17h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir R$ 75
"Querida mamãe", com Nívea Maria e Regiane Alves
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro dos 4 – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Gávea
Ingresso: a partir de R$ 70
Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 18h
Local: Sesc Copacabana - Arena
Endereço: Rua Domingos Ferreira, 160 - Copacabana
Ingressos: a partir de R$ 15
"Fim de Tarde", com Larissa Maciel, Roney Villela e Miguel Tavares
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingos, às 19h
Local: Teatro Café Pequeno
Endereço: Av. Ataufo de Paiva, 269– Leblon
Ingresso: a partir de R$ 40
“Quem tem medo de crianças?”
Sábado e domingo, às 11h
Local: Teatro Domingos de Oliveira – Planetário da Gávea
Endereço: Avenida Padre Leonel Franca, 240 – Gávea
Ingresso: a partir de R$ 30
Stand-up 4 Amigos, com Dihh Lopes, Thiago Ventura, Afonso Padilha e Márcio Donato
Sábado, a partir das 19h
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 60
"Isso Definitivamente Não é um Culto", com Whindersson Nunes
Sábado, a partir das 21h30
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 70
"Jotinha – O menino que brincava com as palavras"
Domingo, às 16h
Local: SESC São João de Meriti - 24/05 às 16h
Endereço: Av. Automóvel Clube, 66 – São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 10
Domingo, às 17h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Gávea
Ingressos: A partir de R$ 70
Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 21h
Local: Estacionamento do BarraShopping
Endereço: Avenida das Américas, 4.666 Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 46,50
Sexta-feira, às 20h; sábados e domingo, às 16h, 18h e 20h
Local: Estacionamento do Uptown Barra
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5500 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$10
Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 16h30 e às 19h30
Local: Outlet Premium Rio de Janeiro
Endereço: Estrada Rio-Petrópolis, KM 109 (ao lado do Arco Metropolitano)
Ingresso: a partir de R$ 10
Domingo, a partir das 15h
Local: West Shopping
Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande
Ingresso: Grátis