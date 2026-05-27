Katy PerryRenan Areias/Agência O Dia
Uma coisa é certa no Todo Mundo no Rio 2027: vai ter fogos pic.twitter.com/S6U0ljzkcw— Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) May 26, 2026
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