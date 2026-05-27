Katy Perry - Renan Areias/Agência O Dia

Katy PerryRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 27/05/2026 10:08

Rio - A Prefeitura do Rio fez um anúncio sobre o "Todo Mundo no Rio 2027", no X, antigo Twitter, nesta terça-feira (26), causou o maior furor na rede social. Tudo porque os internautas acreditam que se trata de uma pista sobre a possível atração do megashow gratuito em Copacabana no próximo ano.

"Uma coisa é certa no Todo Mundo no Rio 2027: vai ter fogos", diz a publicação. Os internautas, então, mencionaram o nome de Katy Perry, dona do hit "Firework", como a nova diva pop a se apresentar nas areias da Princesinha do Mar.

Uma coisa é certa no Todo Mundo no Rio 2027: vai ter fogos pic.twitter.com/S6U0ljzkcw — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) May 26, 2026

"Pode vir, Katy Perry", afirmou um usuário da rede social. "Que coincidência a Katy Perry ter uma música exatamente sobre isso AND entregar os melhores shows no Rio", apontou outro. "Estão deixando a gente sonhar", declarou uma terceira pessoa.

Outros comentários como "a Katy Perry nesse palco, ela arrasaria muito", "vai emocionar. Vem, Katy, estamos prontos", "Katy Perry é a atração perfeita pra se apresentar em copacabana próximo ano, além de sempre entregar nas estruturas dos shows ela tem uma discografia inesquecível, impossível não conhecer" também foram publicados na rede social.

A última passagem da cantora norte-americana pelo Brasil foi no ano passado. Ela era uma das atrações do The Town, em São Paulo, e realizou apresentações em Curitiba e no Distrito Federal. Em 2024, a artista subiu ao Palco Mundo do Rock in Rio.

Divas pop em Copacabana

No início deste mês, Shakira comandou o megashow gratuito em Copacabana. Com diversas trocas de looks, hits de sucesso, participações especiais e muita tecnologia, a cantora colombiana levou o público ao delírio com o espetáculo.

Em 2025, Lady Gaga fez história ao reunir um público de 2,1 milhões de pessoas para o show da turnê "Mayhem" na praia da Zona Sul. O Guinness Book reconheceu a apresentação como o maior público da história para um show gratuito de uma artista feminina. Já em 2024, Madonna foi a estrela do evento "Todo Mundo no Rio" e recebeu Anitta e Pabllo Vittar no palco.



