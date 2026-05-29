A cantora Leci Brandão se apresenta no domingo (31), no Armazém KobraRafael Botas / Divulgação
Sexta-feira, das 17h30 às 19h
Local: Área externa, entre Armazém Kobra e Armazém 1
Sábado, das 17h às 18h20
Local: Palco Zungu, Armazém 1
Sábado, das 19h30 - 20h50
Local: Palco Zungu, Armazém 1
Sábado, das 14h às 18h
Local: Palco Pedra do Sal, Armazém Kobra
Sábado, das 18h30 às 19h50
Local: Palco Pedra do Sal, Armazém Kobra
Sábado,das 20h30 às 21h50
Local: Palco Pedra do Sal, Armazém Kobra
Domingo, das 13h30 às 14h.
Local: Palco Zungu, Armazém 1
Domingo, das 17h40 às 19h
Local: Palco Zungu, Armazém 1
Domingo, das 18h20 às 19h40.
Local: Palco Pedra do Sal, Armazém Kobra
Domingo, das 19h30 às 20h50.
Local: Palco Zungu, Armazém 1
Domingo, das 19h40 às 20h10
Local: Palco Pedra do Sal, Armazém Kobra
Domingo, das 20h10 às 21h30.
Local: Palco Pedra do Sal, Armazém Kobra
Arraiá Via Parque
Sexta-feira, a partir das 17h; Geovani Lima, às 20h
Sábado, a partir das 15h; Jô Reis (17h), Quadrilha (19h) e Babi Ferreira (20h)
Domingo, a partir das 17h; Renato Caruso (17h), Quadrilha (19h) e Trio Solar (20h)
Local: Via Parque Shopping - Estacionamento
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3.000, Barra da Tijuca
Ingresso: Grátis
Arraiá do Bem
Atrações: Marcelo Caldi, Lia, Lúcia Menezes, Marcelo Mimoso, Neidinha Rocha, Nosso Bloco e Forró de Rua
Sábado, das 16h às 22h
Local: Clube Monte Líbano
Endereço: Av. Borges de Medeiros, 701, Lagoa
Ingressos: R$ 35 (até hoje) e R$ 50 (no dia)
Camila Lopes - Tributo a Elis Regina
Sexta-feira, a partir das 18h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 50
Geraldo Azevedo - turnê Oitentação
Sexta-feira, a partir das 19h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85
Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 60
Sexta-feira, às 19h
Local: Sala Cecília Meireles
Endereço: Rua da Lapa, 47 – Lapa
Ingresso: a partir de R$ 20
Matuê
Abertura: Brandão
Sexta-feira, a partir das 21h
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24 - Lapa
Ingresso: a partir de R$ 120 (meia-entrada solidária, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível)
Clara Santhana canta Arlindo Cruz
Sábado, a partir das 18h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 50
Martinho e Mart’nália - Pai e Filha
Sábado, a partir das 19h
Local: : Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85
Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 120
José Augusto
Sábado, a partir das 20h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5.850, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 70
Thiaguinho - Turnê 'Bem Black'
Sábado, às 20h
Local: Farmasi Arena
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 90
Sábado, a partir das 20h
Local: Rio Scenarium
Endereço: . do Lavradio, 20 – Centro
Ingresso: a partir de R$ 30
Sábado, a partir das 21h
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24, Lapa
Ingresso: a partir de R$ 130 (meia-entrada solidária, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível)
Yan e Nego Damoé
Sábado, a partir das 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 40
Belo
Domingo, a partir das 17h
Local: Arena Bangu - Estacionamento do Bangu Shopping
Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu
Ingresso: a partir de R$ 60
Jovem Dionísio, Terno Rei e Capitão Fausto
Domingo, a partir das 17h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85
Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 70
Sexta-feira e sábado, às 19h30 e 21h; domingo, às 16h e 18h30
Local: Teatro Axia Casa Grande
Endereço: Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon
Ingresso: a partir de R$ 120
Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingos, às 19h
Local: Teatro Municipal Domingos Oliveira
Endereço: Rua Padre Leonel Franca 240, Gávea
Ingresso: a partir de R$ 20
Sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h e 20h; e domingo, às 15h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: R. do Passeio, 38/40 - Centro
Ingresso: a partir de R$ 25
"O Deus da Carnificina"
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 17h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir R$ 75
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro dos 4 – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Gávea
Ingresso: a partir de R$ 70
Sexta-feira, às 20h30
Local: Teatro Miguel Falabella (Norte Shopping)
Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5474 - Cachambi
Ingresso: a partir de R$ 40
Sábado e domingo, às 11h
Local: Teatro Ruth de Souza
Endereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa
Ingresso: a partir de R$ 20
Sábado e domingo, às 18h
Local: Teatro das Artes
Endereço: Shopping da Gávea – R. Marquês de São Vicente, 52, 2º Piso
Ingresso: a partir de R$ 70
Domingo, às 16h
Local: Teatro Firjan Sesi Jacarepaguá
Endereço: Av. Geremário Dantas, 940 – Freguesia de Jacarepaguá
Ingresso: a partir de R$ 10
Domingo, às 17h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Gávea
Ingressos: A partir de R$ 70
Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 18h (última entrada às 17h)
Local: Museu do Amanhã
Endereço: Praça Mauá 1, Centro
Ingresso: a partir de R$ 20
Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 21h
Local: Estacionamento do Barra Shopping
Endereço: Avenida das Américas, 4.666, Barra
Ingressos: a partir de R$ 46,50
Sexta-feira, a partir das 14h
Local: Museu Bispo do Rosario
Enderço: Estrada Rodrigues Caldas, 3.400, Taquara
Ingresso: Grátis
Exposição “Tião-Um fotógrafo da Providência"
Sexta-feira, sábado e domingo, das 11h às 18h (última entrada às 17h)
Local: Museu de Arte do Rio (MAR)
Endereço: Praça Mauá 5, Centro
Ingresso: a partir de R$ 10
Sexta-feira, às 20h; sábados e domingo, às 16h, 18h e 20h
Local: Estacionamento do Uptown Barra
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5500 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$10
Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 16h30 e às 19h30
Local: Outlet Premium Rio
Endereço: Estrada Rio-Petrópolis, KM 109 (ao lado do Arco Metropolitano)
Ingresso: a partir de R$ 10