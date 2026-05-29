A cantora Leci Brandão se apresenta no domingo (31), no Armazém KobraRafael Botas / Divulgação

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Rio - O fim de semana está recheado de coisa boa e tem opções para todos os gostos e bolsos! Se a grana estiver curta, a dica é conferir o festival Feira Preta, que está de volta ao Rio após dez anos. Com o tema "Negra é a raiz da revolução", o evento ocupa o Píer Mauá, o Armazém Kobra, Armazém 1, além do circuito histórico da Pequena África, com shows, rodas de conversa, oficinas, exibições de filmes e mais.
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Arraiá Via Parque acontece neste fim de semana - Divulgação
Belo se apresentará na Arena Bangu neste domingo - Divulgação
José Augusto se apresenta no Espaço Hall neste sábado - Divulgação
Yan faz show na Via Music Hall neste sábado - Divulgação
Belo se apresentará na Arena Bangu neste domingo - Divulgação
Thiaguinho fará show na Farmasi Arena - André Nicolau / Divulgação
Leci Brandão - Divulgação
Os Filhos de Gandhi e Ilê Asé Iyá Omi Funfun comandam o cortejo do festival no Boulevard Olímpico, entre o Armazém Kobra e o Armazém 1, nesta sexta-feira (29), das 17h30 às 19h. Entre as atrações musicais de sábado (30) estão Tati Quebra Barraco e a cantora angolana Titica, das 18h30 às 19h50, que animam o público no Armazém 1. 
No domingo (31), Leci Brandão e Marina Íris se apresentam no Armazém Kobra, das 18h20 às 19h40. A partir das 20h10, tem Teresa Cristina convida Áurea Martins e Rita Beneditto. Para quem não conseguiu garantir os ingressos pela internet, parte deles serão distribuídos no local antes das apresentações. 
Outra opção no esquema 0800 é o Arraiá Via Parque, na Zona Sudoeste, com música, apresentações de quadrilha e barracas com comidas típicas. Geovani Lima abre a festa com chave de ouro, nesta sexta, com muito piseiro. No sábado, Jô Reis anima o público ao som de forró, seguido de quadrilha e Babi Ferreira. Domingo terá sertanejo com Renato Caruso e o forró com o Trio Solar.
Opções pagas
Considerado um dos maiores nomes do trap, Matuê sobe ao palco da Fundição Progresso, nesta sexta. O artista, que soma mais de 9 bilhões de streams nas plataformas digitais e 8,2 milhões de ouvintes mensais, promete empolgar a plateia com os maiores hits da carreira, como "Anos Luz", "Kenny G" e "Quer Voar".
No sábado, o cantor José Augusto realiza o show da nova turnê "Histórias em Canções – 50 anos", no Espaço Hall. O espetáculo reunirá os grandes sucessos do artista. "Chegar aos 50 anos de carreira é um privilégio e uma bênção. Esta turnê é uma forma de agradecer aos fãs que estiveram ao meu lado ao longo dessas décadas. Será um momento especial para compartilharmos juntos as histórias que essas canções contam e celebrarmos a música que nos conecta". 
Dono de uma voz marcante, Belo leva todo o seu romantismo para a Arena Bangu, neste domingo. "Esse show vai passear pelos grandes sucessos da minha trajetória, relembrando músicas que marcaram diferentes fases da minha carreira. Vai ter também Perfeito Par que fez parte da trilha de 'Três Graças'. Estou chegando em Bangu com muita alegria, preparado para fazer uma grande festa e viver uma noite especial com essa galera que sempre me recebe com tanto carinho", diz o cantor. 
O roteiro também conta com espetáculos, exposições e circos. Confira abaixo! 
Festival Feira Preta - Atrações Musicais
Ilê Asé Iyá Omi Funfun e Cortejo com Filhos de Gandhi
Sexta-feira, das 17h30 às 19h
Local: Área externa, entre Armazém Kobra e Armazém 1
Josiel Konrad e Jazz Proibidão convida Juliane Gamboa e Jonathan Ferr
Sábado, das 17h às 18h20
Local: Palco Zungu, Armazém 1
Banda Preta comanda o PretaOke - Ação Sebrae Hits
Sábado, das 19h30 - 20h50
Local: Palco Zungu, Armazém 1
Baile Black Bom convida Don Filó e Sandra Sá
Sábado, das 14h às 18h
Local: Palco Pedra do Sal, Armazém Kobra
Tati Quebra Barraco e Titica
Sábado, das 18h30 às 19h50
Local: Palco Pedra do Sal, Armazém Kobra
Nanda Tsunami e Barona
Sábado,das 20h30 às 21h50
Local: Palco Pedra do Sal, Armazém Kobra
Show da Orquestra Luna - Casa Amarela
Domingo, das 13h30 às 14h.
Local: Palco Zungu, Armazém 1
Samba da Cabaça (Tia Ciata) e Convidados
Domingo, das 17h40 às 19h
Local: Palco Zungu, Armazém 1
Leci Brandão convida Marina Iris e Geovana
Domingo, das 18h20 às 19h40.
Local: Palco Pedra do Sal, Armazém Kobra
Banda Preta comanda o PretaOke - Ação Sebrae Hits
Domingo, das 19h30 às 20h50.
Local: Palco Zungu, Armazém 1
DJ Dinho da Festa Casa Savana
Domingo, das 19h40 às 20h10
Local: Palco Pedra do Sal, Armazém Kobra
Teresa Cristina convida Áurea Martins e Rita Beneditto
Domingo, das 20h10 às 21h30.
Local: Palco Pedra do Sal, Armazém Kobra
Festas juninas

Arraiá Via Parque
Sexta-feira, a partir das 17h; Geovani Lima, às 20h
Sábado, a partir das 15h; Jô Reis (17h), Quadrilha (19h) e Babi Ferreira (20h)
Domingo, a partir das 17h; Renato Caruso (17h), Quadrilha (19h) e Trio Solar (20h)
Local: Via Parque Shopping - Estacionamento
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3.000, Barra da Tijuca
Ingresso: Grátis

Arraiá do Bem
Atrações: Marcelo Caldi, Lia, Lúcia Menezes, Marcelo Mimoso, Neidinha Rocha, Nosso Bloco e Forró de Rua
Sábado, das 16h às 22h
Local: Clube Monte Líbano
Endereço: Av. Borges de Medeiros, 701, Lagoa
Ingressos: R$ 35 (até hoje) e R$ 50 (no dia)
Shows

Camila Lopes - Tributo a Elis Regina
Sexta-feira, a partir das 18h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 50

Geraldo Azevedo - turnê Oitentação
Sexta-feira, a partir das 19h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85
Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 60
Orquestra Sinfônica Brasileira - Série Mundo
Sexta-feira, às 19h
Local: Sala Cecília Meireles
Endereço: Rua da Lapa, 47 – Lapa
Ingresso: a partir de R$ 20

Matuê
Abertura: Brandão
Sexta-feira, a partir das 21h
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24 - Lapa
Ingresso: a partir de R$ 120 (meia-entrada solidária, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível)

Clara Santhana canta Arlindo Cruz
Sábado, a partir das 18h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 50

Martinho e Mart’nália - Pai e Filha
Sábado, a partir das 19h
Local: : Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85
Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 120

José Augusto
Sábado, a partir das 20h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5.850, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 70

Thiaguinho - Turnê 'Bem Black'
Sábado, às 20h
Local: Farmasi Arena
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 90
Priscila Gouvêa
Sábado, a partir das 20h
Local: Rio Scenarium
Endereço: . do Lavradio, 20 – Centro
Ingresso: a partir de R$ 30
Duquesa
Sábado, a partir das 21h
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24, Lapa
Ingresso: a partir de R$ 130 (meia-entrada solidária, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível)

Yan e Nego Damoé
Sábado, a partir das 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 40

Belo
Domingo, a partir das 17h
Local: Arena Bangu - Estacionamento do Bangu Shopping
Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu
Ingresso: a partir de R$ 60

Jovem Dionísio, Terno Rei e Capitão Fausto
Domingo, a partir das 17h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85
Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 70
Espetáculos
"O Céu da Língua", com Gregorio Duvivier
Sexta-feira e sábado, às 19h30 e 21h; domingo, às 16h e 18h30
Local: Teatro Axia Casa Grande
Endereço: Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon
Ingresso: a partir de R$ 120
“Você ri de quê?”
Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingos, às 19h
Local: Teatro Municipal Domingos Oliveira
Endereço: Rua Padre Leonel Franca 240, Gávea
Ingresso: a partir de R$ 20
"Espelho Mágico"
Sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h e 20h; e domingo, às 15h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: R. do Passeio, 38/40 - Centro
Ingresso: a partir de R$ 25

"O Deus da Carnificina"
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 17h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir R$ 75
"Querida mamãe", com Nívea Maria e Regiane Alves
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro dos 4 – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Gávea
Ingresso: a partir de R$ 70
"Tempos de Marias"
Sexta-feira, às 20h30
Local: Teatro Miguel Falabella (Norte Shopping)
Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5474 - Cachambi
Ingresso: a partir de R$ 40
"Tibicuera Costura o Brasil"
Sábado e domingo, às 11h
Local: Teatro Ruth de Souza
Endereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa
Ingresso: a partir de R$ 20
“Uma Vida em Cores” , com Rosamaria Murtinho
Sábado e domingo, às 18h
Local: Teatro das Artes
Endereço: Shopping da Gávea – R. Marquês de São Vicente, 52, 2º Piso
Ingresso: a partir de R$ 70
"Um Lugar Logo Ali"
Domingo, às 16h
Local: Teatro Firjan Sesi Jacarepaguá
Endereço: Av. Geremário Dantas, 940 – Freguesia de Jacarepaguá
Ingresso: a partir de R$ 10
"Dona Lola", com Marcelo Médici
Domingo, às 17h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Gávea
Ingressos: A partir de R$ 70
Mais opções
Exposição "Do Cosmos a Nós"
Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 18h (última entrada às 17h)
Local: Museu do Amanhã
Endereço: Praça Mauá 1, Centro
Ingresso: a partir de R$ 20
"Mundo Pixar"
Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 21h
Local: Estacionamento do Barra Shopping
Endereço: Avenida das Américas, 4.666, Barra 
Ingressos: a partir de R$ 46,50
Exposição "Atos da Apresentação"
Sexta-feira, a partir das 14h
Local: Museu Bispo do Rosario
Enderço: Estrada Rodrigues Caldas, 3.400, Taquara
Ingresso: Grátis

Exposição “Tião-Um fotógrafo da Providência"
Sexta-feira, sábado e domingo, das 11h às 18h (última entrada às 17h)
Local: Museu de Arte do Rio (MAR)
Endereço: Praça Mauá 5, Centro
Ingresso: a partir de R$ 10
Raduan Circus
Sexta-feira, às 20h; sábados e domingo, às 16h, 18h e 20h
Local: Estacionamento do Uptown Barra
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5500 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$10
Circo Vostok
Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 16h30 e às 19h30
Local: Outlet Premium Rio
Endereço: Estrada Rio-Petrópolis, KM 109 (ao lado do Arco Metropolitano)
Ingresso: a partir de R$ 10
 
 
 