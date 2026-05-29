A cantora Leci Brandão se apresenta no domingo (31), no Armazém Kobra - Rafael Botas / Divulgação

A cantora Leci Brandão se apresenta no domingo (31), no Armazém KobraRafael Botas / Divulgação

Publicado 29/05/2026 05:00

Rio - O fim de semana está recheado de coisa boa e tem opções para todos os gostos e bolsos! Se a grana estiver curta, a dica é conferir o festival Feira Preta, que está de volta ao Rio após dez anos. Com o tema "Negra é a raiz da revolução", o evento ocupa o Píer Mauá, o Armazém Kobra, Armazém 1, além do circuito histórico da Pequena África, com shows, rodas de conversa, oficinas, exibições de filmes e mais.

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Os Filhos de Gandhi e Ilê Asé Iyá Omi Funfun comandam o cortejo do festival no Boulevard Olímpico, entre o Armazém Kobra e o Armazém 1, nesta sexta-feira (29), das 17h30 às 19h. Entre as atrações musicais de sábado (30) estão Tati Quebra Barraco e a cantora angolana Titica, das 18h30 às 19h50, que animam o público no Armazém 1.

No domingo (31), Leci Brandão e Marina Íris se apresentam no Armazém Kobra, das 18h20 às 19h40. A partir das 20h10, tem Teresa Cristina convida Áurea Martins e Rita Beneditto. Para quem não conseguiu garantir os ingressos pela internet, parte deles serão distribuídos no local antes das apresentações.

Outra opção no esquema 0800 é o Arraiá Via Parque, na Zona Sudoeste, com música, apresentações de quadrilha e barracas com comidas típicas. Geovani Lima abre a festa com chave de ouro, nesta sexta, com muito piseiro. No sábado, Jô Reis anima o público ao som de forró, seguido de quadrilha e Babi Ferreira. Domingo terá sertanejo com Renato Caruso e o forró com o Trio Solar.



Opções pagas

Considerado um dos maiores nomes do trap, Matuê sobe ao palco da Fundição Progresso, nesta sexta. O artista, que soma mais de 9 bilhões de streams nas plataformas digitais e 8,2 milhões de ouvintes mensais, promete empolgar a plateia com os maiores hits da carreira, como "Anos Luz", "Kenny G" e "Quer Voar".

No sábado, o cantor José Augusto realiza o show da nova turnê "Histórias em Canções – 50 anos", no Espaço Hall. O espetáculo reunirá os grandes sucessos do artista. "Chegar aos 50 anos de carreira é um privilégio e uma bênção. Esta turnê é uma forma de agradecer aos fãs que estiveram ao meu lado ao longo dessas décadas. Será um momento especial para compartilharmos juntos as histórias que essas canções contam e celebrarmos a música que nos conecta".

Dono de uma voz marcante, Belo leva todo o seu romantismo para a Arena Bangu, neste domingo. "Esse show vai passear pelos grandes sucessos da minha trajetória, relembrando músicas que marcaram diferentes fases da minha carreira. Vai ter também Perfeito Par que fez parte da trilha de 'Três Graças'. Estou chegando em Bangu com muita alegria, preparado para fazer uma grande festa e viver uma noite especial com essa galera que sempre me recebe com tanto carinho", diz o cantor.

O roteiro também conta com espetáculos, exposições e circos. Confira abaixo!

Festival Feira Preta - Atrações Musicais



Ilê Asé Iyá Omi Funfun e Cortejo com Filhos de Gandhi

Sexta-feira, das 17h30 às 19h

Local: Área externa, entre Armazém Kobra e Armazém 1



Josiel Konrad e Jazz Proibidão convida Juliane Gamboa e Jonathan Ferr

Sábado, das 17h às 18h20

Local: Palco Zungu, Armazém 1



Banda Preta comanda o PretaOke - Ação Sebrae Hits

Sábado, das 19h30 - 20h50

Local: Palco Zungu, Armazém 1



Baile Black Bom convida Don Filó e Sandra Sá

Sábado, das 14h às 18h

Local: Palco Pedra do Sal, Armazém Kobra



Tati Quebra Barraco e Titica

Sábado, das 18h30 às 19h50

Local: Palco Pedra do Sal, Armazém Kobra



Nanda Tsunami e Barona

Sábado,das 20h30 às 21h50

Local: Palco Pedra do Sal, Armazém Kobra



Show da Orquestra Luna - Casa Amarela

Domingo, das 13h30 às 14h.

Local: Palco Zungu, Armazém 1



Samba da Cabaça (Tia Ciata) e Convidados

Domingo, das 17h40 às 19h

Local: Palco Zungu, Armazém 1



Leci Brandão convida Marina Iris e Geovana

Domingo, das 18h20 às 19h40.

Local: Palco Pedra do Sal, Armazém Kobra



Banda Preta comanda o PretaOke - Ação Sebrae Hits

Domingo, das 19h30 às 20h50.

Local: Palco Zungu, Armazém 1



DJ Dinho da Festa Casa Savana

Domingo, das 19h40 às 20h10

Local: Palco Pedra do Sal, Armazém Kobra



Teresa Cristina convida Áurea Martins e Rita Beneditto

Domingo, das 20h10 às 21h30.

Local: Palco Pedra do Sal, Armazém Kobra

Festas juninas



Arraiá Via Parque

Sexta-feira, a partir das 17h; Geovani Lima, às 20h

Sábado, a partir das 15h; Jô Reis (17h), Quadrilha (19h) e Babi Ferreira (20h)

Domingo, a partir das 17h; Renato Caruso (17h), Quadrilha (19h) e Trio Solar (20h)

Local: Via Parque Shopping - Estacionamento

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3.000, Barra da Tijuca

Ingresso: Grátis



Arraiá do Bem

Atrações: Marcelo Caldi, Lia, Lúcia Menezes, Marcelo Mimoso, Neidinha Rocha, Nosso Bloco e Forró de Rua

Sábado, das 16h às 22h

Local: Clube Monte Líbano

Endereço: Av. Borges de Medeiros, 701, Lagoa

Ingressos: R$ 35 (até hoje) e R$ 50 (no dia)

Shows



Camila Lopes - Tributo a Elis Regina

Sexta-feira, a partir das 18h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia

Ingresso: a partir de R$ 50



Geraldo Azevedo - turnê Oitentação

Sexta-feira, a partir das 19h

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85

Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 60

Orquestra Sinfônica Brasileira - Série Mundo

Sexta-feira, às 19h

Local: Sala Cecília Meireles

Endereço: Rua da Lapa, 47 – Lapa

Ingresso: a partir de R$ 20



Matuê

Abertura: Brandão

Sexta-feira, a partir das 21h

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24 - Lapa

Ingresso: a partir de R$ 120 (meia-entrada solidária, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível)



Clara Santhana canta Arlindo Cruz

Sábado, a partir das 18h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia

Ingresso: a partir de R$ 50



Martinho e Mart’nália - Pai e Filha

Sábado, a partir das 19h

Local: : Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85

Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 120



José Augusto

Sábado, a partir das 20h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5.850, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 70



Thiaguinho - Turnê 'Bem Black'

Sábado, às 20h

Local: Farmasi Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$ 90

Priscila Gouvêa

Sábado, a partir das 20h

Local: Rio Scenarium

Endereço: . do Lavradio, 20 – Centro

Ingresso: a partir de R$ 30

Duquesa

Sábado, a partir das 21h

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24, Lapa

Ingresso: a partir de R$ 130 (meia-entrada solidária, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível)



Yan e Nego Damoé

Sábado, a partir das 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$ 40



Belo

Domingo, a partir das 17h

Local: Arena Bangu - Estacionamento do Bangu Shopping

Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu

Ingresso: a partir de R$ 60



Jovem Dionísio, Terno Rei e Capitão Fausto

Domingo, a partir das 17h

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85

Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 70

Espetáculos

"O Céu da Língua", com Gregorio Duvivier

Sexta-feira e sábado, às 19h30 e 21h; domingo, às 16h e 18h30

Local: Teatro Axia Casa Grande

Endereço: Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon

Ingresso: a partir de R$ 120

“Você ri de quê?”

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingos, às 19h

Local: Teatro Municipal Domingos Oliveira

Endereço: Rua Padre Leonel Franca 240, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 20

"Espelho Mágico"

Sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h e 20h; e domingo, às 15h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: R. do Passeio, 38/40 - Centro

Ingresso: a partir de R$ 25



"O Deus da Carnificina"

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 17h

Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch

Endereço: R. do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir R$ 75

"Querida mamãe", com Nívea Maria e Regiane Alves

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h

Local: Teatro dos 4 – Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Gávea

Ingresso: a partir de R$ 70

"Tempos de Marias"

Sexta-feira, às 20h30

Local: Teatro Miguel Falabella (Norte Shopping)

Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5474 - Cachambi

Ingresso: a partir de R$ 40

"Tibicuera Costura o Brasil"

Sábado e domingo, às 11h

Local: Teatro Ruth de Souza

Endereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa

Ingresso: a partir de R$ 20

“Uma Vida em Cores” , com Rosamaria Murtinho

Sábado e domingo, às 18h

Local: Teatro das Artes

Endereço: Shopping da Gávea – R. Marquês de São Vicente, 52, 2º Piso

Ingresso: a partir de R$ 70

"Um Lugar Logo Ali"

Domingo, às 16h

Local: Teatro Firjan Sesi Jacarepaguá

Endereço: Av. Geremário Dantas, 940 – Freguesia de Jacarepaguá

Ingresso: a partir de R$ 10

"Dona Lola", com Marcelo Médici

Domingo, às 17h

Local: Teatro dos 4

Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Gávea

Ingressos: A partir de R$ 70

Mais opções

Exposição "Do Cosmos a Nós"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 18h (última entrada às 17h)

Local: Museu do Amanhã

Endereço: Praça Mauá 1, Centro

Ingresso: a partir de R$ 20

"Mundo Pixar"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 21h

Local: Estacionamento do Barra Shopping

Endereço: Avenida das Américas, 4.666, Barra

Ingressos: a partir de R$ 46,50



Exposição "Atos da Apresentação"

Sexta-feira, a partir das 14h

Local: Museu Bispo do Rosario

Enderço: Estrada Rodrigues Caldas, 3.400, Taquara

Ingresso: Grátis



Exposição “Tião-Um fotógrafo da Providência"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 11h às 18h (última entrada às 17h)

Local: Museu de Arte do Rio (MAR)

Endereço: Praça Mauá 5, Centro

Ingresso: a partir de R$ 10

Raduan Circus

Sexta-feira, às 20h; sábados e domingo, às 16h, 18h e 20h

Local: Estacionamento do Uptown Barra

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5500 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$10



Circo Vostok

Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 16h30 e às 19h30

Local: Outlet Premium Rio

Endereço: Estrada Rio-Petrópolis, KM 109 (ao lado do Arco Metropolitano)

Ingresso: a partir de R$ 10

