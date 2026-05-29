Cinema Inflável Divulgação
Depois de passar por 11 localidades fluminenses, o projeto encerra sua circulação levando filmes de sucesso para uma região com acesso reduzido a salas de exibição. Entre os destaques da programação estão os longas “Kung Fu Panda 4”, “Um Filme Minecraft”, “Space Jam: Um Novo Legado” e o nacional “Nosso Sonho”, que retrata a trajetória da dupla Claudinho & Buchecha.
As atividades acontecem sempre a partir das 17h30, com abertura do espaço, recreação e oficinas culturais. As sessões começam às 18h30. Além dos longas, o público também poderá assistir a curtas-metragens produzidos por realizadores locais e obras exibidas em parceria com a EBC/TV Brasil.
O Cinema Inflável utiliza uma tela de 10 x 6 metros e tem capacidade para receber até 800 pessoas por sessão. O projeto nasceu em 2013 e, desde então, ampliou sua atuação em diferentes regiões do país.
Na Cidade de Deus, a programação também contará com atividades conduzidas por coletivos culturais da região, como o CDD em Cena e o grupo Boidaqui, de Madureira. As oficinas propõem experiências ligadas ao Cavalo Marinho, manifestação popular tradicional da Zona da Mata Norte de Pernambuco, reunindo música, dança e teatro em atividades voltadas principalmente para crianças e jovens.
Programação completa:
Dia 29 de maio (sexta-feira)
17h30 – Abertura do evento + Recreação Infantil Brincando e Recriando com o Boidaqui + Oficina “Tons e Toadas”
18h30 – Início da sessão
Curta: “O Fundo do Mar”, da EBC/TV Brasil
Curta: “Punhal”, de Clementino Jr
Filme: “Space Jam: Um Novo Legado” (Dublado) | Classificação: Livre
Dia 30 de maio (sábado)
17h30 – Abertura do evento + Recreação Infantil Brincando e Recriando com o Boidaqui + Oficina “Pisada Firme” + Grupo Boidaqui apresentando “Sambada de Cavalo Marinho”
18h30 – Início da sessão
Curta: “Corrida de Rolimã”, da EBC/TV Brasil
Curta: “Serra do Caxambu”, de Marcio Brito Neto
Filme: “Kung Fu Panda 4” (Dublado) | Classificação: Livre
Dia 31 de maio (domingo)
17h30 – Abertura do evento + Recreação Infantil CDD em Cena + CDD em Cena apresentando “Ginga Capoeirinha”
18h30 – Início da sessão
Curta: “Entrando numa Fria”, da EBC/TV Brasil
Curta: “Cidade de Deus: O Outro Lado da Ponte”, de Matheus Britto
Curta: “Distâncias”, de Matheus Gomes
Filme: “Nosso Sonho” (Nacional) | Classificação: 12 anos
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