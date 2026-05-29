Cinema Inflável - Divulgação

Cinema Inflável Divulgação

Publicado 29/05/2026 15:03

Rio - O projeto Cinema Inflável chega à reta final de sua temporada no estado do Rio com cinco dias de programação gratuita na Cidade de Deus, na Zona Oeste da capital. Entre os dias 27 e 31 de maio, a Quadra do Karatê recebe sessões de cinema ao ar livre, oficinas culturais, recreação infantil e apresentações artísticas voltadas para toda a comunidade.

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Depois de passar por 11 localidades fluminenses, o projeto encerra sua circulação levando filmes de sucesso para uma região com acesso reduzido a salas de exibição. Entre os destaques da programação estão os longas “Kung Fu Panda 4”, “Um Filme Minecraft”, “Space Jam: Um Novo Legado” e o nacional “Nosso Sonho”, que retrata a trajetória da dupla Claudinho & Buchecha.As atividades acontecem sempre a partir das 17h30, com abertura do espaço, recreação e oficinas culturais. As sessões começam às 18h30. Além dos longas, o público também poderá assistir a curtas-metragens produzidos por realizadores locais e obras exibidas em parceria com a EBC/TV Brasil.O Cinema Inflável utiliza uma tela de 10 x 6 metros e tem capacidade para receber até 800 pessoas por sessão. O projeto nasceu em 2013 e, desde então, ampliou sua atuação em diferentes regiões do país.Na Cidade de Deus, a programação também contará com atividades conduzidas por coletivos culturais da região, como o CDD em Cena e o grupo Boidaqui, de Madureira. As oficinas propõem experiências ligadas ao Cavalo Marinho, manifestação popular tradicional da Zona da Mata Norte de Pernambuco, reunindo música, dança e teatro em atividades voltadas principalmente para crianças e jovens.17h30 – Abertura do evento + Recreação Infantil Brincando e Recriando com o Boidaqui + Oficina “Tons e Toadas”18h30 – Início da sessãoCurta: “O Fundo do Mar”, da EBC/TV BrasilCurta: “Punhal”, de Clementino JrFilme: “Space Jam: Um Novo Legado” (Dublado) | Classificação: Livre17h30 – Abertura do evento + Recreação Infantil Brincando e Recriando com o Boidaqui + Oficina “Pisada Firme” + Grupo Boidaqui apresentando “Sambada de Cavalo Marinho”18h30 – Início da sessãoCurta: “Corrida de Rolimã”, da EBC/TV BrasilCurta: “Serra do Caxambu”, de Marcio Brito NetoFilme: “Kung Fu Panda 4” (Dublado) | Classificação: Livre17h30 – Abertura do evento + Recreação Infantil CDD em Cena + CDD em Cena apresentando “Ginga Capoeirinha”18h30 – Início da sessãoCurta: “Entrando numa Fria”, da EBC/TV BrasilCurta: “Cidade de Deus: O Outro Lado da Ponte”, de Matheus BrittoCurta: “Distâncias”, de Matheus GomesFilme: “Nosso Sonho” (Nacional) | Classificação: 12 anos