Diogo Nogueira - Priscila Prade / Divulgação

Diogo NogueiraPriscila Prade / Divulgação

Publicado 02/06/2026 07:38

Rio - Diogo Nogueira fará um show gratuito no Parque Madureira, no dia 20 de junho, às 18h, para seguir com as celebrações dos 20 anos de carreira. No palco, o sambista receberá Luedji Luna, Delacruz e outros convidados especiais. A apresentação se tornará o registro audiovisual da turnê "Infinito Samba".

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A escolha do local do espetáculo carrega um significado especial para Diogo. Berço do samba e da família Nogueira, Madureira é cercado pela tradição. "A essência do samba está no Parque Madureira. É um lugar onde está o Império Serrano, onde está a Serrinha, onde está a Portela. É do lado de Rocha Miranda, onde a minha família e eu fomos criados", diz o artista.

O show de "Infinito Samba" reunirá grandes sucessos da carreira de Diogo, releituras afetivas que homenageiam suas influências (do filho de João Nogueira ao protagonista do agora) e novas composições.