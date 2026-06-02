Diogo NogueiraPriscila Prade / Divulgação
Diogo Nogueira fará show gratuito no Parque Madureira para gravar audiovisual
Artista receberá Luedji Luna, Delacruz e outros convidados na apresentação
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