Arraiá Park Shopping Campo Grande - Malin Films / Divulgação

Arraiá Park Shopping Campo GrandeMalin Films / Divulgação

Publicado 05/06/2026 05:00 | Atualizado 05/06/2026 12:34

Rio - Prepare a blusa xadrez e o chapéu de palha, porque o clima de São João já tomou conta da cidade maravilhosa. Quem procura diversão, sem gastar muito, vai encontrar diversas opções gratuitas de arraiás pela capital e Região Metropolitana neste fim de semana. A programação inclui shows ao vivo, quadrilhas, brincadeiras e comidas típicas. Que delícia, sô!

De sexta (5) a domingo (7), por exemplo, rola o Arraiá Sesc do Park Shopping Campo Grande, com apresentações das quadrilhas Corações Unidos, Nazaré Show e Paz e Amor, além de shows de artistas como Bicho de Pé, Chamego Nordestino, Circuladô de Fulô e Alyny Melo. As crianças também terão espaço garantido com recreação temática e quadrilha. O evento tem entrada solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

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Na Barra da Tijuca, o Shopping Metropolitano promove mais uma edição do Arraiá do MET. Na sexta, terá DJ Sanmy e o show de Marina Julia. No sábado (6), Neidinha Rocha e Bruno Bonatto comandam a festa. Já no domingo, David Casttro sobe ao palco. As apresentações das quadrilhas acontecerão sempre às 19h. O evento também terá uma área especial com brinquedos infláveis para os pequenos.

Quem estiver pelo Centro da cidade pode aproveitar o Arraiá dos Vizinhos, realizado pelo Museu do Amanhã em parceria com o bloco Prata Preta. A festa gratuita acontece no sábado, das 17h às 23h, com shows da banda do Prata Preta, Flor de Manacá e DJ Xeleléu. A programação inclui as apresentações das quadrilhas Estrela Dourada e Prata Preta, além de barracas com comidas típicas organizadas por moradores e empreendedores da região da Pequena África.

Na região da Zona Sul, a dica é conferir o Arraiá do Botafogo Praia Shopping, que terá as tradicionais quadrilhas Fogo Santo e Raio de Sol, além de shows do grupo Forró Calça Arriada e do cantor Bruno Fernandez. A área gastronômica terá delícias típicas, como canjica, milho, cocada, maçã do amor e caldos. Em Niterói, o tradicional Arraiá do Araribóia chega à sua décima edição. Entre os destaques musicais estão os grupos Swing & Simpatia, Boka Loka e Pagode do Adame.

Mais opções



Além das festas juninas, há atrações musicais no roteiro. Com 50 anos de carreira, Fafá de Belém se apresentará no Circo Voador, na Lapa, nesta sexta. No mesmo dia, o duo Anavitória, formado por Ana Caetano e Vitória Falcão, anima o público do Qualistage. Sucessos como "Trevo", "Fica", "Pupila", "Agora eu quero ir", "Singular", "Porque eu te amo", "Tenta acreditar" e "Lisboa" estão garantidos no repertório.

No sábado, Mumuzinho e Chininha levam os maiores hits da carreira para a Via Music Hall, em São João de Meriti. Já Tim Bernardes apresenta turnê de despedida do segundo álbum de estúdio, "Mil Coisas Invisíveis", no Vivo Rio, em formato solo, sábado e domingo. As apresentações, ainda, incluem outros sucessos do artista.

"É um repertório especial para mim e que inevitavelmente não vai seguir na íntegra no show como está hoje, então antes de virar a página e me retirar para o estúdio pelo resto do ano eu vou fazer essa leva de shows para gente curtir ao vivo essas músicas pela última vez", afirma Tim.



Para quem gosta de espetáculos, a Companhia de Dança Deborah Colker apresenta "Remix", no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, que reúne cenas icônicas extraídas de “Vulcão” (1994), “Rota” (1997), “4x4” (2002) e “Belle” (2014), incluindo as coreografias com os vasos suspensos e a roda gigante.

"Como toda obra de arte, um livro que você relê, uma música que você ouve outra vez, um filme que você revê, o público vai sentir novas emoções com ‘Remix’", diz Deborah.

Confira a programação completa:

Festas juninas

Arraiá Sesc Park Shopping Campo Grande

Sexta-feira: Cumpadi Igor e Cia (13h), Chamego Nordestino (18h), Iago Freitas (20h30), além de Dj Fábio Jamelão

Sábado: Cumpadi Igor e Cia (13h), Quadrilha Nazaré Show (16h), Circuladô de Fulô (18h), Marina Júlia (20h30), além de Dj Fábio Jamelão

Domingo: Cumpadi Igor e Cia (13h), Quadrilha Paz e Amor (16h), Marlon Serpa (18h), Bicho de Pé (20h30), além de Dj Fábio Jamelão

Local: Park Shopping Campo Grande (Estacionamento)

Endereço: Estrada do Monteiro, 1.200 - Campo Grande (próximo à área do Lago)

Ingressos: 1kg de alimento não perecível

Arraiá do Araribóia - Niterói

Sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 14h

Local: Próximo ao Mercado Municipal, ao lado do Campo do Mineirinho

Endereço: Rua Professora Emylce, s/nº - São Lourenço, Niterói

Ingressos: grátis



Arraiá do MET

Sexta-feira: DJ Sanmy (a partir das 17h), Quadrilha junina (19h) e Marina Julia (20h)

Sábado: DJ Sanmy (a partir das 14h), Neidinha Rocha, Quadrilha junina (19h) e Bruno Bonatto (20h)

Domingo: DJ Sanmy (a partir das 14h), Quadrilha junina (19h) e David Casttro (20h)

Local: Shopping Metropolitano Barra

Endereço: Estacionamento Oeste, próximo à Centauro

Ingressos: grátis



Arraiá Botafogo Praia Shopping

Sábado e domingo, a partir das 12h

Local: Botafogo Praia Shopping - Estacionamento do 8º piso

Endereço: Praia de Botafogo, 400 - Botafogo

Ingressos: grátis



Arraiá Museu do Amanhã e Prata Preta

Sábado, às 17h

Local: Museu do Amanhã

Endereço: Praça Mauá, 1 - Centro

Ingressos: grátis



Shows



Fafá de Belém – 50 Anos

Sexta-feira, às 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa

Ingressos: a partir de R$ 90



Alex Cohen

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Armando Gonzaga

Endereço: Av. General Osvaldo Cordeiro de Farias, 511 - Marechal Hermes

Ingressos: a partir de R$ 2,50



Anavitória – Turnê dos Namorados

Sexta-feira, às 21h30

Abertura dos portões: 19h30

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3.000 - Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$ 90



Tiee - Bar do Zeca Pagodinho

Sexta-feira, às 22h

Local: Bar do Zeca Pagodinho - Norte Shopping - Pátio Norte Shopping - 3º piso

Endereço: Av. Dom Helder Câmara, 5.474 - Cachambi

Ingressos: R$ 40 de couvert artístico por pessoa



Orochi, Renan Oliveira e DJ JR. Felix

Sexta-feira, às 22h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5.850 - Gardênia Azul

Ingressos: a partir de R$ 15



Gustavo Lins

Sábado, às 16h

Local: Batuq Penha

Endereço: Rua Belizário Pena, 1.141 - Penha

Ingressos: a partir de R$ 30

Turnê "O Maior Encontro do Samba" com Alcione, Zeca Pagodinho e Jorge Aragão

Sábado, 19h

Local: Estádio do Maracanã

Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, Portão 3 - Maracanã

Ingresso a partir de: R$ 87,50 (meia-entrada)



"Concerto Multiplayer" - Orquestra Petrobras Sinfônica

Sábado, às 19h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Avenida das Américas, 5.300 - Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$ 15

Tributo à Dire Straits

Sábado, a partir das 20h

Local: Novo Cine Joia

Endereço: Av. Nossa Senhora de Copacabana, 680 - Copacabana

Ingresso: R$ 50



Marcos Sacramento e Zé Paulo Becker – “Afro-Sambas 60 Anos”

Sábado, às 20h

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Cinelândia

Ingressos: a partir de R$ 50



Pique Novo

Sábado, às 20h

Local: Bar do Belo

Endereço: Av. das Américas, 13.970 - Recreio dos Bandeirantes

Ingressos: a partir de R$ 30



Tim Bernardes – Turnê de despedida "Mil Coisas Invisíveis"

Sábado, às 21h

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Glória

Ingressos: a partir de R$ 115



Metal Jam

Sábado, às 22h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa

Ingressos: a partir de R$ 80



Mumuzinho e Chininha

Sábado, às 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 4.200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingressos: a partir de R$ 10



"O Som das Histórias" - Orquestra Petrobras Sinfônica

Domingo, às 11h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Avenida das Américas, 5.300 - Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$ 10



Tim Bernardes – Turnê de despedida "Mil Coisas Invisíveis"

Domingo, às 20h

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Glória

Ingressos: a partir de R$ 115



Espetáculos



"O Céu da Língua", com Gregorio Duvivier

Sexta-feira e sábado, às 19h30 e 21h; domingo, às 16h e 18h30

Local: Teatro Axia Casa Grande

Endereço: Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 - Loja A - Leblon

Ingressos: a partir de R$ 120



REMIX - Companhia Deborah Colker

Sexta-feira, às 19h30; sábado, às 16h e 19h30; domingo, às 16h

Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Endereço: Praça Floriano, s/nº - Centro

Ingressos: a partir de R$ 25



"O Deus da Carnificina"

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 17h

Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch

Endereço: Rua do Russel, 804 - Glória

Ingressos: a partir de R$ 75



"Espelho Mágico"

Sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h e 20h; domingo, às 15h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: Rua do Passeio, 38/40 - Centro

Ingressos: a partir de R$ 25



CABARET – Absurdos e Variedades

Sexta-feira, às 20h

Local: Circo Crescer e Viver

Endereço: Rua Carmo Neto, 143 - Centro

Ingressos: a partir de R$ 50



'Duetos - A Comédia', com Patricya Travassos e Eduardo Moscovis

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h

Local: Teatro da Ilha

Endereço: Estrada do Galeão, s/n, ao lado do Colégio Cenecista Capitão Lemos Cunha - Ilha do Governador

Ingressos: a partir de R$ 60



"Dona Lola", com Marcelo Médici

Domingo, às 17h

Local: Teatro dos 4

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 - Loja 265 - Gávea

Ingressos: a partir de R$ 70



Mais opções



"Mundo Pixar"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 21h

Local: Estacionamento do BarraShopping

Endereço: Avenida das Américas, 4.666 - Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$ 46,50

Feira O Mercado - homenagem aos festejos populares

Sexta-feira, sábado e domingo, das 11h às 19h

Local: IAB/RJ

Endereço: Rua do Pinheiro, 10 - Flamengo

Ingresso: Grátis



Raduan Circus

Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h

Local: Estacionamento do Uptown Barra

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5.500 - Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$ 10



Circo Vostok

Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 16h30 e 19h30

Local: Outlet Premium Rio de Janeiro

Endereço: Estrada Rio-Petrópolis, KM 109 (ao lado do Arco Metropolitano)

Ingressos: a partir de R$ 10