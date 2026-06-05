Arraiá Park Shopping Campo GrandeMalin Films / Divulgação
Sexta-feira: Cumpadi Igor e Cia (13h), Chamego Nordestino (18h), Iago Freitas (20h30), além de Dj Fábio Jamelão
Sábado: Cumpadi Igor e Cia (13h), Quadrilha Nazaré Show (16h), Circuladô de Fulô (18h), Marina Júlia (20h30), além de Dj Fábio Jamelão
Domingo: Cumpadi Igor e Cia (13h), Quadrilha Paz e Amor (16h), Marlon Serpa (18h), Bicho de Pé (20h30), além de Dj Fábio Jamelão
Local: Park Shopping Campo Grande (Estacionamento)
Endereço: Estrada do Monteiro, 1.200 - Campo Grande (próximo à área do Lago)
Ingressos: 1kg de alimento não perecível
Sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 14h
Local: Próximo ao Mercado Municipal, ao lado do Campo do Mineirinho
Endereço: Rua Professora Emylce, s/nº - São Lourenço, Niterói
Ingressos: grátis
Arraiá do MET
Sexta-feira: DJ Sanmy (a partir das 17h), Quadrilha junina (19h) e Marina Julia (20h)
Sábado: DJ Sanmy (a partir das 14h), Neidinha Rocha, Quadrilha junina (19h) e Bruno Bonatto (20h)
Domingo: DJ Sanmy (a partir das 14h), Quadrilha junina (19h) e David Casttro (20h)
Local: Shopping Metropolitano Barra
Endereço: Estacionamento Oeste, próximo à Centauro
Ingressos: grátis
Arraiá Botafogo Praia Shopping
Sábado e domingo, a partir das 12h
Local: Botafogo Praia Shopping - Estacionamento do 8º piso
Endereço: Praia de Botafogo, 400 - Botafogo
Ingressos: grátis
Arraiá Museu do Amanhã e Prata Preta
Sábado, às 17h
Local: Museu do Amanhã
Endereço: Praça Mauá, 1 - Centro
Ingressos: grátis
Shows
Fafá de Belém – 50 Anos
Sexta-feira, às 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa
Ingressos: a partir de R$ 90
Alex Cohen
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Armando Gonzaga
Endereço: Av. General Osvaldo Cordeiro de Farias, 511 - Marechal Hermes
Ingressos: a partir de R$ 2,50
Anavitória – Turnê dos Namorados
Sexta-feira, às 21h30
Abertura dos portões: 19h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3.000 - Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 90
Tiee - Bar do Zeca Pagodinho
Sexta-feira, às 22h
Local: Bar do Zeca Pagodinho - Norte Shopping - Pátio Norte Shopping - 3º piso
Endereço: Av. Dom Helder Câmara, 5.474 - Cachambi
Ingressos: R$ 40 de couvert artístico por pessoa
Orochi, Renan Oliveira e DJ JR. Felix
Sexta-feira, às 22h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5.850 - Gardênia Azul
Ingressos: a partir de R$ 15
Gustavo Lins
Sábado, às 16h
Local: Batuq Penha
Endereço: Rua Belizário Pena, 1.141 - Penha
Ingressos: a partir de R$ 30
Sábado, 19h
Local: Estádio do Maracanã
Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, Portão 3 - Maracanã
Ingresso a partir de: R$ 87,50 (meia-entrada)
"Concerto Multiplayer" - Orquestra Petrobras Sinfônica
Sábado, às 19h
Local: Cidade das Artes
Endereço: Avenida das Américas, 5.300 - Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 15
Sábado, a partir das 20h
Local: Novo Cine Joia
Endereço: Av. Nossa Senhora de Copacabana, 680 - Copacabana
Ingresso: R$ 50
Marcos Sacramento e Zé Paulo Becker – “Afro-Sambas 60 Anos”
Sábado, às 20h
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Cinelândia
Ingressos: a partir de R$ 50
Pique Novo
Sábado, às 20h
Local: Bar do Belo
Endereço: Av. das Américas, 13.970 - Recreio dos Bandeirantes
Ingressos: a partir de R$ 30
Tim Bernardes – Turnê de despedida "Mil Coisas Invisíveis"
Sábado, às 21h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Glória
Ingressos: a partir de R$ 115
Metal Jam
Sábado, às 22h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa
Ingressos: a partir de R$ 80
Mumuzinho e Chininha
Sábado, às 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 4.200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingressos: a partir de R$ 10
"O Som das Histórias" - Orquestra Petrobras Sinfônica
Domingo, às 11h
Local: Cidade das Artes
Endereço: Avenida das Américas, 5.300 - Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 10
Tim Bernardes – Turnê de despedida "Mil Coisas Invisíveis"
Domingo, às 20h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Glória
Ingressos: a partir de R$ 115
Espetáculos
"O Céu da Língua", com Gregorio Duvivier
Sexta-feira e sábado, às 19h30 e 21h; domingo, às 16h e 18h30
Local: Teatro Axia Casa Grande
Endereço: Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 - Loja A - Leblon
Ingressos: a partir de R$ 120
REMIX - Companhia Deborah Colker
Sexta-feira, às 19h30; sábado, às 16h e 19h30; domingo, às 16h
Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro
Endereço: Praça Floriano, s/nº - Centro
Ingressos: a partir de R$ 25
"O Deus da Carnificina"
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 17h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: Rua do Russel, 804 - Glória
Ingressos: a partir de R$ 75
"Espelho Mágico"
Sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h e 20h; domingo, às 15h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: Rua do Passeio, 38/40 - Centro
Ingressos: a partir de R$ 25
CABARET – Absurdos e Variedades
Sexta-feira, às 20h
Local: Circo Crescer e Viver
Endereço: Rua Carmo Neto, 143 - Centro
Ingressos: a partir de R$ 50
'Duetos - A Comédia', com Patricya Travassos e Eduardo Moscovis
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro da Ilha
Endereço: Estrada do Galeão, s/n, ao lado do Colégio Cenecista Capitão Lemos Cunha - Ilha do Governador
Ingressos: a partir de R$ 60
"Dona Lola", com Marcelo Médici
Domingo, às 17h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 - Loja 265 - Gávea
Ingressos: a partir de R$ 70
Mais opções
"Mundo Pixar"
Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 21h
Local: Estacionamento do BarraShopping
Endereço: Avenida das Américas, 4.666 - Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 46,50
Sexta-feira, sábado e domingo, das 11h às 19h
Local: IAB/RJ
Endereço: Rua do Pinheiro, 10 - Flamengo
Ingresso: Grátis
Raduan Circus
Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h
Local: Estacionamento do Uptown Barra
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5.500 - Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 10
Circo Vostok
Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 16h30 e 19h30
Local: Outlet Premium Rio de Janeiro
Endereço: Estrada Rio-Petrópolis, KM 109 (ao lado do Arco Metropolitano)
Ingressos: a partir de R$ 10