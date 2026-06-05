Arraiá Park Shopping Campo GrandeMalin Films / Divulgação

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Isabelle Rosa
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Letícia Montrezor
Rio - Prepare a blusa xadrez e o chapéu de palha, porque o clima de São João já tomou conta da cidade maravilhosa. Quem procura diversão, sem gastar muito, vai encontrar diversas opções gratuitas de arraiás pela capital e Região Metropolitana neste fim de semana. A programação inclui shows ao vivo, quadrilhas, brincadeiras e comidas típicas. Que delícia, sô! 
De sexta (5) a domingo (7), por exemplo, rola o Arraiá Sesc do Park Shopping Campo Grande, com apresentações das quadrilhas Corações Unidos, Nazaré Show e Paz e Amor, além de shows de artistas como Bicho de Pé, Chamego Nordestino, Circuladô de Fulô e Alyny Melo. As crianças também terão espaço garantido com recreação temática e quadrilha. O evento tem entrada solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.
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Arraiá Park Shopping Campo Grande - Malin Films / Divulgação
Anavitória faz show no Qualistage - Divulgação
Arraiá Park Shopping Campo Grande - Malin Films / Divulgação
ANAVITÓRIA - Divulgação
Fafá de Belém - Aryanne Almeida / Divulgação
Mumuzinho fará show na Via Music Hall - Brunini / Divulgação
Na Barra da Tijuca, o Shopping Metropolitano promove mais uma edição do Arraiá do MET. Na sexta, terá DJ Sanmy e o show de Marina Julia. No sábado (6), Neidinha Rocha e Bruno Bonatto comandam a festa. Já no domingo, David Casttro sobe ao palco. As apresentações das quadrilhas acontecerão sempre às 19h. O evento também terá uma área especial com brinquedos infláveis para os pequenos. 
Quem estiver pelo Centro da cidade pode aproveitar o Arraiá dos Vizinhos, realizado pelo Museu do Amanhã em parceria com o bloco Prata Preta. A festa gratuita acontece no sábado, das 17h às 23h, com shows da banda do Prata Preta, Flor de Manacá e DJ Xeleléu. A programação inclui as apresentações das quadrilhas Estrela Dourada e Prata Preta, além de barracas com comidas típicas organizadas por moradores e empreendedores da região da Pequena África. 
Na região da Zona Sul, a dica é conferir o Arraiá do Botafogo Praia Shopping, que terá as tradicionais quadrilhas Fogo Santo e Raio de Sol, além de shows do grupo Forró Calça Arriada e do cantor Bruno Fernandez. A área gastronômica terá delícias típicas, como canjica, milho, cocada, maçã do amor e caldos. Em Niterói, o tradicional Arraiá do Araribóia chega à sua décima edição. Entre os destaques musicais estão os grupos Swing & Simpatia, Boka Loka e Pagode do Adame. 
Mais opções
Além das festas juninas, há atrações musicais no roteiro. Com 50 anos de carreira, Fafá de Belém se apresentará no Circo Voador, na Lapa, nesta sexta. No mesmo dia, o duo Anavitória, formado por Ana Caetano e Vitória Falcão, anima o público do Qualistage. Sucessos como "Trevo", "Fica", "Pupila", "Agora eu quero ir", "Singular", "Porque eu te amo", "Tenta acreditar" e "Lisboa" estão garantidos no repertório. 
No sábado, Mumuzinho e Chininha levam os maiores hits da carreira para a Via Music Hall, em São João de Meriti. Já Tim Bernardes apresenta turnê de despedida do segundo álbum de estúdio, "Mil Coisas Invisíveis", no Vivo Rio, em formato solo, sábado e domingo. As apresentações, ainda, incluem outros sucessos do artista. 
"É um repertório especial para mim e que inevitavelmente não vai seguir na íntegra no show como está hoje, então antes de virar a página e me retirar para o estúdio pelo resto do ano eu vou fazer essa leva de shows para gente curtir ao vivo essas músicas pela última vez", afirma Tim.
Para quem gosta de espetáculos, a Companhia de Dança Deborah Colker apresenta "Remix", no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, que reúne cenas icônicas extraídas de “Vulcão” (1994), “Rota” (1997), “4x4” (2002) e “Belle” (2014), incluindo as coreografias com os vasos suspensos e a roda gigante. 
"Como toda obra de arte, um livro que você relê, uma música que você ouve outra vez, um filme que você revê, o público vai sentir novas emoções com ‘Remix’", diz Deborah.
Confira a programação completa: 
Festas juninas
Arraiá Sesc Park Shopping Campo Grande
Sexta-feira: Cumpadi Igor e Cia (13h), Chamego Nordestino (18h), Iago Freitas (20h30), além de Dj Fábio Jamelão
Sábado: Cumpadi Igor e Cia (13h), Quadrilha Nazaré Show (16h), Circuladô de Fulô (18h), Marina Júlia (20h30), além de Dj Fábio Jamelão
Domingo: Cumpadi Igor e Cia (13h), Quadrilha Paz e Amor (16h), Marlon Serpa (18h), Bicho de Pé (20h30), além de Dj Fábio Jamelão
Local: Park Shopping Campo Grande (Estacionamento)
Endereço: Estrada do Monteiro, 1.200 - Campo Grande (próximo à área do Lago)
Ingressos: 1kg de alimento não perecível
Arraiá do Araribóia - Niterói
Sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 14h
Local: Próximo ao Mercado Municipal, ao lado do Campo do Mineirinho
Endereço: Rua Professora Emylce, s/nº - São Lourenço, Niterói
Ingressos: grátis

Arraiá do MET
 Sexta-feira: DJ Sanmy (a partir das 17h), Quadrilha junina (19h) e Marina Julia (20h)
Sábado: DJ Sanmy (a partir das 14h), Neidinha Rocha, Quadrilha junina (19h) e Bruno Bonatto (20h)
Domingo: DJ Sanmy (a partir das 14h), Quadrilha junina (19h) e David Casttro (20h)
Local: Shopping Metropolitano Barra
Endereço: Estacionamento Oeste, próximo à Centauro
Ingressos: grátis

Arraiá Botafogo Praia Shopping
Sábado e domingo, a partir das 12h
Local: Botafogo Praia Shopping - Estacionamento do 8º piso
Endereço: Praia de Botafogo, 400 - Botafogo
Ingressos: grátis

Arraiá Museu do Amanhã e Prata Preta
Sábado, às 17h
Local: Museu do Amanhã
Endereço: Praça Mauá, 1 - Centro
Ingressos: grátis

Shows

Fafá de Belém – 50 Anos
Sexta-feira, às 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa
Ingressos: a partir de R$ 90

Alex Cohen
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Armando Gonzaga
Endereço: Av. General Osvaldo Cordeiro de Farias, 511 - Marechal Hermes
Ingressos: a partir de R$ 2,50

Anavitória – Turnê dos Namorados
Sexta-feira, às 21h30
Abertura dos portões: 19h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3.000 - Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 90

Tiee - Bar do Zeca Pagodinho
Sexta-feira, às 22h
Local: Bar do Zeca Pagodinho - Norte Shopping - Pátio Norte Shopping - 3º piso
Endereço: Av. Dom Helder Câmara, 5.474 - Cachambi
Ingressos: R$ 40 de couvert artístico por pessoa

Orochi, Renan Oliveira e DJ JR. Felix
Sexta-feira, às 22h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5.850 - Gardênia Azul
Ingressos: a partir de R$ 15

Gustavo Lins
Sábado, às 16h
Local: Batuq Penha
Endereço: Rua Belizário Pena, 1.141 - Penha
Ingressos: a partir de R$ 30
Turnê "O Maior Encontro do Samba" com Alcione, Zeca Pagodinho e Jorge Aragão
Sábado, 19h
Local: Estádio do Maracanã
Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, Portão 3 - Maracanã
Ingresso a partir de: R$ 87,50 (meia-entrada)

"Concerto Multiplayer" - Orquestra Petrobras Sinfônica
Sábado, às 19h
Local: Cidade das Artes
Endereço: Avenida das Américas, 5.300 - Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 15
Tributo à Dire Straits
Sábado, a partir das 20h
Local: Novo Cine Joia
Endereço: Av. Nossa Senhora de Copacabana, 680 - Copacabana
Ingresso: R$ 50

Marcos Sacramento e Zé Paulo Becker – “Afro-Sambas 60 Anos”
Sábado, às 20h
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Cinelândia
Ingressos: a partir de R$ 50

Pique Novo
Sábado, às 20h
Local: Bar do Belo
Endereço: Av. das Américas, 13.970 - Recreio dos Bandeirantes
Ingressos: a partir de R$ 30

Tim Bernardes – Turnê de despedida "Mil Coisas Invisíveis"
Sábado, às 21h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Glória
Ingressos: a partir de R$ 115

Metal Jam
Sábado, às 22h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa
Ingressos: a partir de R$ 80

Mumuzinho e Chininha
Sábado, às 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 4.200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingressos: a partir de R$ 10

"O Som das Histórias" - Orquestra Petrobras Sinfônica
Domingo, às 11h
Local: Cidade das Artes
Endereço: Avenida das Américas, 5.300 - Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 10

Tim Bernardes – Turnê de despedida "Mil Coisas Invisíveis"
Domingo, às 20h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Glória
Ingressos: a partir de R$ 115

Espetáculos

"O Céu da Língua", com Gregorio Duvivier
Sexta-feira e sábado, às 19h30 e 21h; domingo, às 16h e 18h30
Local: Teatro Axia Casa Grande
Endereço: Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 - Loja A - Leblon
Ingressos: a partir de R$ 120

REMIX - Companhia Deborah Colker
Sexta-feira, às 19h30; sábado, às 16h e 19h30; domingo, às 16h
Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro
Endereço: Praça Floriano, s/nº - Centro
Ingressos: a partir de R$ 25 

"O Deus da Carnificina"
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 17h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: Rua do Russel, 804 - Glória
Ingressos: a partir de R$ 75

"Espelho Mágico"
Sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h e 20h; domingo, às 15h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: Rua do Passeio, 38/40 - Centro
Ingressos: a partir de R$ 25

CABARET – Absurdos e Variedades
Sexta-feira, às 20h
Local: Circo Crescer e Viver
Endereço: Rua Carmo Neto, 143 - Centro
Ingressos: a partir de R$ 50

'Duetos - A Comédia', com Patricya Travassos e Eduardo Moscovis
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro da Ilha
Endereço: Estrada do Galeão, s/n, ao lado do Colégio Cenecista Capitão Lemos Cunha - Ilha do Governador
Ingressos: a partir de R$ 60

"Dona Lola", com Marcelo Médici
Domingo, às 17h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 - Loja 265 - Gávea
Ingressos: a partir de R$ 70

Mais opções

"Mundo Pixar"
Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 21h
Local: Estacionamento do BarraShopping
Endereço: Avenida das Américas, 4.666 - Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 46,50
Feira O Mercado - homenagem aos festejos populares
Sexta-feira, sábado e domingo, das 11h às 19h
Local: IAB/RJ
Endereço: Rua do Pinheiro, 10 - Flamengo
Ingresso: Grátis

Raduan Circus
Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h
Local: Estacionamento do Uptown Barra
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5.500 - Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 10

Circo Vostok
Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 16h30 e 19h30
Local: Outlet Premium Rio de Janeiro
Endereço: Estrada Rio-Petrópolis, KM 109 (ao lado do Arco Metropolitano)
Ingressos: a partir de R$ 10