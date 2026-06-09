Rio - Eduardo Moscovis apresenta o premiado monólogo "O Motociclista no Globo da Morte", no projeto Parque das Ideias, na Biblioteca Parque Estadual, no Centro do Rio, em duas sessões gratuitas, nos dias 16 e 17 de junho, às 18h. Os ingressos serão disponibilizados na plataforma Sympla no dia anterior a cada apresentação, sempre às 10h.
Escrito por Leonardo Netto e dirigido por Rodrigo Portella, o espetáculo mergulha em uma história de tensão moral, violência e ambiguidade. "O que mais me cativou no texto foi perceber que o protagonista é um homem que tem uma vida correta, pacífica, com quem eu facilmente me identificaria, mas que, assim como seu antagonista - um homem vil em todos os aspectos -, pode se igualar a ele ao cometer um ato de extrema violência", conta Eduardo.
Essa será a primeira temporada da produção no Rio depois depois do Prêmio Shell 2026, que consagrou Moscovis como Melhor Ator. Ao retirar este ingresso, a entrada garantida por até 15 minutos antes do início do evento. Depois disso, a entrada deixa de ser válida e será liberada para a fila de espera.
Além das sessões do espetáculo, a programação de junho do Parque de Ideias reúne oficinas gratuitas voltadas para criação artística, musical e audiovisual.
Confira:
"O Motociclista no Globo da Morte", com Eduardo Moscovis Dias 16 e 17 de junho, às 18h
Oficina "Técnico de Som", com Leo Shogum De 8 a 18 de junho Segunda a quinta, das 9h30 às 13h30
Oficina "Criação, dramaturgia e atuação para o audiovisual”, com Cris Moura De 15 a 18 de junho Segunda a quinta, das 10h às 13h
Oficina “Vj & mapping”, com Fernando Salis e Luael De 15 a 19 de junho Segunda a sexta, das 14h às 17h