Parque de Ideias recebe monólogo de Eduardo Moscovis - Catarina Ribeiro / Divulgação

Parque de Ideias recebe monólogo de Eduardo MoscovisCatarina Ribeiro / Divulgação

Publicado 09/06/2026 08:58

Rio - Eduardo Moscovis apresenta o premiado monólogo "O Motociclista no Globo da Morte", no projeto Parque das Ideias, na Biblioteca Parque Estadual, no Centro do Rio, em duas sessões gratuitas, nos dias 16 e 17 de junho, às 18h. Os ingressos serão disponibilizados na plataforma Sympla no dia anterior a cada apresentação, sempre às 10h.

Escrito por Leonardo Netto e dirigido por Rodrigo Portella, o espetáculo mergulha em uma história de tensão moral, violência e ambiguidade. "O que mais me cativou no texto foi perceber que o protagonista é um homem que tem uma vida correta, pacífica, com quem eu facilmente me identificaria, mas que, assim como seu antagonista - um homem vil em todos os aspectos -, pode se igualar a ele ao cometer um ato de extrema violência", conta Eduardo.

Essa será a primeira temporada da produção no Rio depois depois do Prêmio Shell 2026, que consagrou Moscovis como Melhor Ator. Ao retirar este ingresso, a entrada garantida por até 15 minutos antes do início do evento. Depois disso, a entrada deixa de ser válida e será liberada para a fila de espera.



Além das sessões do espetáculo, a programação de junho do Parque de Ideias reúne oficinas gratuitas voltadas para criação artística, musical e audiovisual.



Confira:

"O Motociclista no Globo da Morte", com Eduardo Moscovis

Dias 16 e 17 de junho, às 18h

Oficina "Técnico de Som", com Leo Shogum

De 8 a 18 de junho

Segunda a quinta, das 9h30 às 13h30



Oficina "Criação, dramaturgia e atuação para o audiovisual”, com Cris Moura

De 15 a 18 de junho

Segunda a quinta, das 10h às 13h



Oficina “Vj & mapping”, com Fernando Salis e Luael

De 15 a 19 de junho

Segunda a sexta, das 14h às 17h