Kid Abelha estreia a turnê ’Eu Tive Um Sonho’ no Rio - Pedro Loreto / Divulgação

Kid Abelha estreia a turnê ’Eu Tive Um Sonho’ no RioPedro Loreto / Divulgação

Publicado 09/06/2026 05:00 | Atualizado 09/06/2026 13:07

Rio - Vem amor, que a hora é essa! O Kid Abelha estreia turnê "Eu Tive Um Sonho", na Farmasi Arena, nesta sexta-feira (12), após um hiato de 13 anos. O espetáculo marca o reencontro de Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato nos palcos e reunirá sucessos da banda, que atravessou gerações.

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"Nós ficamos entusiasmados com a possibilidade de juntar em um mesmo concerto as várias gerações que nos acompanharam desde o início até os jovens que nunca nos viram ao vivo, mas se manifestam com entusiasmo nas redes sociais", comenta Paula.

Formado na década de 1980, o Kid Abelha colecionou hits como "Fixação", "Como Eu Quero", "Nada Por Mim", "Pintura Íntima", "Lágrimas e Chuva", além de outros, ao longo da carreira, e segue encantando os admiradores. "Vemos que a obra da banda segue contemporânea. Todas as letras poderiam ser escritas em 2026. Músicas como 'Grand Hotel' ou 'Nada Sei' não perdem a validade", destaca a vocalista.

Com um repertório vasto, selecionar as canções do espetáculo se tornou um desafio para os artistas. "É difícil, mas com um show mais longo como este, nós preparamos um repertório campeão, todo de grandes hits dos tempos da banda. Estamos estudando também quais músicas lado B podem aparecer na setlist, mas vamos manter a surpresa", avisa Paula.

A loira, entretanto, adianta que os hits ganharão uma nova roupagem para a turnê, que passará por São Paulo (27/6), Belo Horizonte (4/7), Salvador (11/7), Brasília (25/7), Recife (8/8), Fortaleza (22/8), Porto Alegre (26/9), Curitiba (10/10) e Florianópolis (17/10).

"Estamos dando um banho de loja nas músicas. Trazendo alguns arranjos originais que não aparecem há algum tempo, mas de uma forma mais power, para chegar com tudo nesse espetáculo em estádios", avisa ela, que dá mais detalhes: "Nós preparamos um repertório campeão, todo de grandes hits dos tempos da banda e algumas surpresas para os fãs que conhecem tudo. A direção musical é de Liminha, direção de arte de Gringo Cardia, iluminação de Samuel Betts e participo também na direção artística", afirma.

Ao longo dos 34 anos de atividade com a banda, que havia anunciado a pausa em 2013, Paula resgata as lembranças mais marcantes para ela nessa trajetória. "É impossível condensar tantos anos em alguns momentos. Mas sempre fico tocada quando vejo o quão distante nossas canções viajaram e seguem viajando. É uma eterna renovação de entusiasmo ver como as composições seguem encontrando sentido para pessoas de todas as idades".

Apesar do hiato, a cantora diz que manteve uma relação de respeito com os outros integrantes. "Cada um seguiu seus projetos, mas existe uma história em comum muito forte. O reencontro acontece com naturalidade", frisa.

Serviço:

Kid Abelha - Eu Tive Um Sonho

Sexta-feira, a partir das 18h

Local: Farmasi Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 145