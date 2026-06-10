Igor Lazier e Rafael Mallmith farão show na Casa do ChoroTaís Vilar / Divulgação
Igor Lazier e Rafael Mallmith se apresentam na Casa do Choro
Músicos irão apresentar faixas do álbum 7 Sentidos nesta quinta (11)
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