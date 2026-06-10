Igor Lazier e Rafael Mallmith farão show na Casa do ChoroTaís Vilar / Divulgação

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Rio - Celebrando o lançamento do álbum "7 Sentidos", os artistas Igor Lazier e Rafael Mallmith se apresentam na Casa do Choro, no Centro, nesta quinta-feira (11), às 19h.
O repertório mistura composições inéditas e autorais, como “Swan”, “Paulistano”, “Fofocando” e “Choro Improvisado”, além de grandes clássicos como “Choro Triste 2”, de Garoto, e “Tira Poeira”, de Sátira Bilhar, violonista pioneiro do Século XIX.
A apresentação terá a participação de Lawanda Garcia no violão.
Os ingressos estão à venda pela internet e na bilheteria. A Casa do Choro fica na Rua da Carioca, 38.