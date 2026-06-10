Igor Lazier e Rafael Mallmith farão show na Casa do Choro - Taís Vilar / Divulgação

Igor Lazier e Rafael Mallmith farão show na Casa do ChoroTaís Vilar / Divulgação

Publicado 10/06/2026 19:32 | Atualizado 10/06/2026 19:38

Rio - Celebrando o lançamento do álbum "7 Sentidos", os artistas Igor Lazier e Rafael Mallmith se apresentam na Casa do Choro, no Centro, nesta quinta-feira (11), às 19h.

O repertório mistura composições inéditas e autorais, como “Swan”, “Paulistano”, “Fofocando” e “Choro Improvisado”, além de grandes clássicos como “Choro Triste 2”, de Garoto, e “Tira Poeira”, de Sátira Bilhar, violonista pioneiro do Século XIX.

A apresentação terá a participação de Lawanda Garcia no violão.