Arraiá do Alemão acontece na Praça de Inhaúma com atrações para toda a família - Erica Martin / Arquivo O Dia

Arraiá do Alemão acontece na Praça de Inhaúma com atrações para toda a famíliaErica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 12/06/2026 13:56

Rio - A Praça de Inhaúma, na Zona Norte, será palco de um grande 'arraiá' no sábado (13) e no domingo (14), a partir das 13h, com apresentação de quadrilha, shows e barracas com comidas típicas e petiscos. A entrada é franca, bastando apenas levar um agasalho para doação.

A programação musical do 'Arraiá do Alemão' inclui shows de Yan, Fabinho, bateria da Imperatriz Leopoldinense, além de diversos trios de forró, com destaque para Cassiano Beija-Flor, que participa desde a primeira edição do evento.

Na parte gastronômica, serão mais de 30 opções, entre milho cozido, salsichão, tapioca, cuscuz, cocada, caldos variados e muito mais.

O público poderá conferir, também, as coreografias das quadrilhas Junina VLA, Santa Rita e Forrozão Junino.

O cenário contará com uma fogueira cenográfica de cinco metros de altura, instalada no centro do evento e visível de toda a área da praça. A festa é promovida pela ONG Voz das Comunidades, liderada por Rene Silva.

Serviço:

Arraiá do Alemão 2026

Sábado (13) e domingo (14) , a partir das 13h

Local: Praça de Inhaúma

Entrada: 1 agasalho para doação

Classificação etária: Livre