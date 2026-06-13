Kid abelha - Reprodução / Instagram

Kid abelhaReprodução / Instagram

Publicado 13/06/2026 09:56 | Atualizado 13/06/2026 10:11

Rio - O retorno do Kid Abelha aos palcos começou em grande estilo. Após estrear a turnê "Eu Tive Um Sonho" com casa cheia na Farmasi Arena, no Rio, na noite desta sexta-feira (12), o grupo anunciou uma apresentação extra na capital fluminense. O novo show acontece no dia 16 de janeiro de 2027, no mesmo local.



O espetáculo marcou o reencontro de Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato nos palcos após 13 anos de hiato e emocionou fãs de diferentes gerações. Escolhido estrategicamente para o Dia dos Namorados, o primeiro show da turnê contou com a presença de famosos como Fabiana Karla, Flávia Alessandra, Mariana Xavier e Quitéria Chagas.



Ao longo da apresentação, o trio revisitou sucessos como "Como Eu Quero", "Fixação", "Nada Por Mim", "Pintura Íntima" e "Lágrimas e Chuva".



Após a estreia no Rio, o Kid Abelha segue viagem pelo país com apresentações em São Paulo (27 de junho), Belo Horizonte (4 de julho), Salvador (11 de julho), Brasília (25 de julho), Recife (8 de agosto), Fortaleza (22 de agosto), Porto Alegre (26 de setembro), Curitiba (10 de outubro) e Florianópolis (17 de outubro).

