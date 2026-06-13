Kid abelhaReprodução / Instagram
O espetáculo marcou o reencontro de Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato nos palcos após 13 anos de hiato e emocionou fãs de diferentes gerações. Escolhido estrategicamente para o Dia dos Namorados, o primeiro show da turnê contou com a presença de famosos como Fabiana Karla, Flávia Alessandra, Mariana Xavier e Quitéria Chagas.
Ao longo da apresentação, o trio revisitou sucessos como "Como Eu Quero", "Fixação", "Nada Por Mim", "Pintura Íntima" e "Lágrimas e Chuva".
Após a estreia no Rio, o Kid Abelha segue viagem pelo país com apresentações em São Paulo (27 de junho), Belo Horizonte (4 de julho), Salvador (11 de julho), Brasília (25 de julho), Recife (8 de agosto), Fortaleza (22 de agosto), Porto Alegre (26 de setembro), Curitiba (10 de outubro) e Florianópolis (17 de outubro).
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