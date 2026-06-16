Disney On Ice: Festa em Família chega ao Rio - Fotos Feld Entertainment / Divulgação

Disney On Ice: Festa em Família chega ao RioFotos Feld Entertainment / Divulgação

Publicado 16/06/2026 05:00

Rio - Não vai faltar emoção, música e magia! O Disney on Ice desembarca, nesta quarta-feira (17), na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, com o espetáculo "Festa em Família" e ingressos a partir de R$ 25. A pista de gelo se transformará em uma grande comemoração, com personagens conhecidos pelo público e superprodução, incluindo efeitos especiais, cenários deslumbrantes e inúmeros figurinos, além de patinação de alto nível, até domingo (21). Uma das novidades deste ano é a presença de Stitch e Angel.

fotogaleria

Além da duplinha querida pela criançada, a produção terá números dos filmes Frozen e Encanto. "Viaje até Arendelle com Anna, Elsa, Olaf, Kristoff e Sven em uma aventura cheia de neve, coragem e amizade. Depois, entre na encantada Casita da família Madrigal e acompanhe Mirabel, Isabela e Luisa em uma jornada repleta de música e magia. Com Mickey e Minnie comandando a festa, prepare-se para cantar suas músicas favoritas e celebrar momentos com toda a família", adianta a patinadora Marcele Cataldo.

Bernardo Pissurno, então, entrega: "Para fechar, mas sem dar muitos spoilers, nós teremos aparições de algumas da suas princesas e príncipes favoritos!". O palco deste espetáculo, ou melhor, a pista de gelo será a maior que já teve no Rio, com mais de 40 m de extensão. O show tem uma hora e meia de duração.

Cria da Zona Norte, a dupla de brasileiros revela que, neste ano, além de apresentarem a produção, também participarão de alguns números. "Pode ficar de olho na gente! Vamos ajudar a aquecer a plateia, apresentar o espetáculo e lembrar alguns recadinhos importantes no início do show. Mas não para por aí: este ano estaremos patinando em vários números ao longo do show. Então, se piscarem, podem acabar perdendo a gente no gelo!", avisa Marcele. "Vamos ajudar a dar vida a essas histórias incríveis!", celebra Bernardo.

A patinadora comenta que chegar ao Brasil com um espetáculo que celebra a família, depois de rodar o mundo, tem um gostinho especial. "Tudo ganha um significado ainda maior. Então sim, é magia em dose dupla! A gente leva emoção para o público no gelo e, ao mesmo tempo, vive uma emoção muito grande sabendo que temos pessoas na plateia torcendo pela gente".

Bernardo concorda: "É sempre uma gratidão muito grande ter a oportunidade de trazer a magia do Disney on Ice para a nossa família e amigos que sempre acompanham a nossa jornada de longe e agora podem ter a experiência de viver um pouquinho dessa magia e do nosso sonho com a gente!".

Em meio às apresentações, eles contam se dá para curtir uns momentos de descanso na Cidade Maravilhosa. "Sempre que a agenda permite, tentamos aproveitar um tempinho para rever a família, matar a saudade e curtir um pouco da cidade. Nem sempre dá para fazer tudo o que gostaríamos, mas só de estar em casa, comer uma comida brasileira e receber o carinho da família já recarrega as energias para voltar ao gelo", lista Marcele. "Esse ano o cronograma está com só um dia livre para passearmos pelo Rio, mas sempre dá pra dar aquela passadinha em casa pra ver nossos amigos e parentes", declara Bernardo.

Serviço



Disney On Ice: Festa em Família

Quarta-feira (17): 19h

Quinta-feira (18): 14h e 19h

Sexta-feira (19): 11h, 15h, 19h

Sábado (20): : 11h, 15h e 19h

Domingo (21): 10h, 14h e 18h

Local: Farmasi Arena

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 2906 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 25