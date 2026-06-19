Arena Copacabana transmitirá jogo do Brasil contra o Haiti - Divulgação

Arena Copacabana transmitirá jogo do Brasil contra o HaitiDivulgação

Publicado 19/06/2026 05:00

Rio - Música, futebol e muita festa! Depois de empatar com o Marrocos, a seleção brasileira disputa mais uma partida na Copa do Mundo, nesta sexta-feira (19), desta vez, contra o Haiti. Com isso, há vários telões espalhados pela cidade para transmitir tudo o que acontece em campo. Além de vestir a camisa verde e amarela e torcer para valer, a galera ainda poderá curtir alguns eventos com shows.

Um deles é o Arena Copacabana, na Zona Sul, com as apresentações gratuitas dos cantores Suel e Thiago Martins. Outra dica é conferir o desempenho da Seleção no tradicional ponto de encontro de torcedores na Tijuca, o Alzirão. O evento terá como destaque a apresentação da Bateria do Salgueiro e o show do grupo Firmamento. Na Lapa, rola o Golearte, no Circo Voador, com o Africanoise e Summer Eletro Bloco.

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Entre as opções pagas está o FutYANdo, que retorna à Cidade das Artes, na Zona Sudoeste, com o cantor Yan. "Eu sabia que seria especial, mas a realidade superou todas as minhas expectativas! E já deixo aqui o meu palpite para o jogo: Brasil 3 a 1! Espero acertar, mas o mais importante é mandar aquela energia positiva e chamar essa vitória para a nossa Seleção. Vem torcer comigo", convida o artista, dono de sucessos como "Textão", "Vou Desligar" e "Pingo de Gente".

O clima da Copa também invade o "Energia para Torcer", em Niterói. O cantor Thiaguinho é quem vai comandar a festa. "O brasileiro sabe transformar qualquer encontro em festa, e quando junta música e futebol então, fica ainda melhor. O show que eu vou levar para o 'Energia pra torcer' vai mostrar isso. Estou muito animado para viver esse momento com a galera de Niterói, sempre um prazer estar nessa cidade querida. Espero que o pessoal do Rio também compareça. E, claro, confiante no Brasilzão! Quando o assunto é Seleção, sou sempre otimista", afirma o artista. Já a programação pós-jogo conta com Monobloco e a Furacão 2000.

Os festejos juninos também ganham espaço no fim de semana. O Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas terá uma programação especial, com forró pé de serra nos palcos principais e laterais, quadrilhas e comida típica. Já o Arraiá do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) contará com as apresentações da banda de forró Raiz do Sana, no sábado (20), e Forró do Moyseis Marques, no domingo (21). Se empolgou? Confira a programação completa abaixo!

Eventos com transmissão do jogo Brasil x Haiti

FutYANdo – Cantor Yan

Sexta-feira, a partir das 15h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Avenida das Américas, 5300 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 80

Arena Copacabana

Sexta-feira, a partir das 16h

Atrações: Suel e Thiago Martins

Local: Praia de Copacabana

Endereço: Altura da Avenida Princesa Isabel

Ingressos: grátis, mediante a retirada antecipada pelo Sympla



Village Superbet

Sexta-feira, a partir das 16h

Atrações: Ludmilla e Matuê

Local: Jockey Club Brasileiro

Endereço: Praça Santos Dumont, 31 – Gávea

Ingressos: a partir de R$ 390



Energia Para Torcer 2026

Sexta-feira, a partir das 17h

Atração: DJ Tamy e Thiaguinho

Local: Caminho Niemeyer

Endereço: Avenida Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n – Centro, Niterói

Ingressos: a partir de R$ 75

Arena Terraço da Vila

Sábado, a partir das 15h

Atrações: DJ Angel e Juninho Thybau

Local: Shopping Boulevard

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel

Ingressos: grátis

Alzirão

Sexta-feira, a partir das 18h

Atrações: Totonete, Grupo Firmamento, Bateria do Salgueiro e mais

Local: Alzirão

Endereço: Rua Alzira Brandão, na Tijuca

Ingresso: Grátis

Bar do Zeca Pagodinho – Flamengo

Sexta-feira, a partir das 19h

Atrações: Isaias Costa

Local: Bar do Zeca Pagodinho

Endereço: Praia do Flamengo, 20 – Flamengo

Ingressos: R$ 20 (couvert artístico)

Arena Itanhangá

Sexta-feira, a partir das 19h

Atrações: Maguzinho e Farias

Local: Ilha Itanhangá

Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 – Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$ 30

Golearte no Circo Voador

Sexta-feira, a partir das 20h

Atrações: Africanoise e Summer Eletro Bloco

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n – Lapa

Ingressos: grátis, mediante a retirada antecipada pelo site da Evetim

Bar do Zeca Pagodinho – Vogue Square

Sexta-feira, às 21h30

Atrações: Leo Gonzaga

Local: Bar do Zeca Pagodinho

Endereço: Avenida das Américas, 8585 – Barra da Tijuca

Ingressos: R$ 40 (couvert artístico)

Feyjão na Casa Horto

Sexta, a partir das 17h

Atração: Feyjão após transmissão da partida da Seleção Brasileira

Local: Casa Horto

Endereço: Rua Pacheco Leão, 696 – Jardim Botânico

Ingressos: entrada solidária mediante doação de 1 kg de alimento



Shows

Fruta do Pé, Thiago Soares, Wallace Jr e Kinho Malta - BatuQ em Verde e Rosa

Sábado, às 16h

Local: Quadra da Estação Primeira de Mangueira

Endereço: Rua Visconde de Niterói, 1072 – Mangueira

Ingresso: a partir de R$ 15

Neguinho da Beija-Flor e Marquinhos Sensação

Sábado, a partir das 18h

Local: Casarão Firmino

Endereço: Rua da Relação, 19- Lapa

Ingresso: a partir de R$ 20



Moyseis Marques

Sábado, a partir das 18h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia

Ingresso: a partir de R$ 60



Lenine - Turnê 'Eita'

Sábado, a partir das 19h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: a partir: R$ 80



Ana Carolina

Sábado, a partir das 19h

Local: Arena Bangu - Estacionamento do Bangu Shopping

Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu

Ingresso: a partir de R$ 50



Wagner Tiso

Sábado, às 20h e às 22h30

Local: Blue Note Rio

Endereço: Endereço: Av. Atlântica, 1910 - Copacabana

Ingresso: a partir de R$ 60



DJonga

Sábado, a partir das 22h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir: R$ 60

Sambinha da Gigóia - Suel, Marvvila e Primeiro Amor

Domingo, a partir das 15h

Local: Ilha Itanhangá

Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 – Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$ 50

Espetáculos

"Espelho Mágico"

Sábado, às 16h e 20h; e domingo, às 15h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: Rua do Passeio, 38/40 - Centro

Ingressos: a partir de R$ 25

“Viva! Vida!", com Regina Casé

Sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro Sesc Ginástico

Endereço: Av. Graça Aranha, 187 / Centro

Ingresso: a partir de R$ 30 (sábado) e R$ 25 (domingo)



Dois Papas

Sábado, às 20h, e domingo, às 17h

Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch

Endereço: R. do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir de R$ 25



"Mãe baiana"

Sábado, às 19h; Domingo, às 18h

Local: Teatro Glauce Rocha

Endereço: Av. Rio Branco, 179 – Centro – RJ

Ingresso: a partir de R$ 15



"Querida Mamãe", com Nívea Maria e Regiane Alves

Sábado, às 20h; domingo, às 19h

Local: Teatro dos 4 – Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Gávea

Ingressos: a partir de R$ 70



"Baixa Sociedade", com Luiz Fernando Guimarães, Isabella Santoni, Paulo Mathias Jr e Bruna Trindade

Sábado, às 20h; Domingo, às 19h

Local: Teatro Clara Nunes

Endereço: Shopping da Gávea - Rua Marquês de São Vicente, 52 - Loja 370

Ingressos: a partir de R$ 70

A Dama e o Vagabundo

Domingo, a partir das 15h

Local: Botafogo Praia Shopping

Endereço: Praia de Botafogo, 400 – Botafogo

Ingresso: Grátis

Arraiás



Arraiá Arretado - Brincadeira, quadrilhas e música

Sexta-feira, das 17h às 23h; Sábado e domingo, das 12h às 23h

Local: Carioca Shopping

Endereço: Avenida Vicente de Carvalho, 909, Vila da Penha

Ingresso: Grátis

Maior São João do Rio

Sexta-feira, a partir das 18h; sábado, a partir das 14h; Domingo, a partir das 11h

Local: Feira de São Critóvão

Endereço: Campo de São Cristóvão, s/nº – São Cristóvão

Ingresso: a partir de R$ 10

Arraiá do Museu do Pontal - Brincadeiras, shows, oficinas e quadrilhas

Sábado e domingo, a partir das 10h

Local: Museu do Pontal

Endereço: Avenida Celia Ribeiro da Silva Mendes, 3.300, Barra da Tijuca

Ingresso: Grátis

Arraiá do CCBB

Sábado, das 13h às 20h; Domingo, das 12h às 19h

Local: Centro Cultural Banco do Brasil

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66, Centro,

Ingresso: grátis, retirada na bilheteria ou pelo site: bb.com.br/cultura

Arraiá Rock 80 Festival

Sábado e domingo, das 12h às 22h

Local: Aterro do Flamengo

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, - Flamengo

Ingresso: Entrada solidária, mediante doação de 2 kg de alimentos ou contribuição pelo site