Arena Copacabana transmitirá jogo do Brasil contra o HaitiDivulgação
Sexta-feira, a partir das 15h
Local: Cidade das Artes
Endereço: Avenida das Américas, 5300 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 80
Sexta-feira, a partir das 16h
Atrações: Suel e Thiago Martins
Local: Praia de Copacabana
Endereço: Altura da Avenida Princesa Isabel
Ingressos: grátis, mediante a retirada antecipada pelo Sympla
Village Superbet
Sexta-feira, a partir das 16h
Atrações: Ludmilla e Matuê
Local: Jockey Club Brasileiro
Endereço: Praça Santos Dumont, 31 – Gávea
Ingressos: a partir de R$ 390
Energia Para Torcer 2026
Sexta-feira, a partir das 17h
Atração: DJ Tamy e Thiaguinho
Local: Caminho Niemeyer
Endereço: Avenida Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n – Centro, Niterói
Ingressos: a partir de R$ 75
Sábado, a partir das 15h
Atrações: DJ Angel e Juninho Thybau
Local: Shopping Boulevard
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel
Ingressos: grátis
Sexta-feira, a partir das 18h
Atrações: Totonete, Grupo Firmamento, Bateria do Salgueiro e mais
Local: Alzirão
Endereço: Rua Alzira Brandão, na Tijuca
Ingresso: Grátis
Sexta-feira, a partir das 19h
Atrações: Isaias Costa
Local: Bar do Zeca Pagodinho
Endereço: Praia do Flamengo, 20 – Flamengo
Ingressos: R$ 20 (couvert artístico)
Sexta-feira, a partir das 19h
Atrações: Maguzinho e Farias
Local: Ilha Itanhangá
Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 – Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 30
Sexta-feira, a partir das 20h
Atrações: Africanoise e Summer Eletro Bloco
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n – Lapa
Ingressos: grátis, mediante a retirada antecipada pelo site da Evetim
Sexta-feira, às 21h30
Atrações: Leo Gonzaga
Local: Bar do Zeca Pagodinho
Endereço: Avenida das Américas, 8585 – Barra da Tijuca
Ingressos: R$ 40 (couvert artístico)
Sexta, a partir das 17h
Atração: Feyjão após transmissão da partida da Seleção Brasileira
Local: Casa Horto
Endereço: Rua Pacheco Leão, 696 – Jardim Botânico
Ingressos: entrada solidária mediante doação de 1 kg de alimento
Shows
Sábado, às 16h
Local: Quadra da Estação Primeira de Mangueira
Endereço: Rua Visconde de Niterói, 1072 – Mangueira
Ingresso: a partir de R$ 15
Sábado, a partir das 18h
Local: Casarão Firmino
Endereço: Rua da Relação, 19- Lapa
Ingresso: a partir de R$ 20
Moyseis Marques
Sábado, a partir das 18h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 60
Lenine - Turnê 'Eita'
Sábado, a partir das 19h
Local: Vivo Rio
Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo
Ingresso: a partir: R$ 80
Ana Carolina
Sábado, a partir das 19h
Local: Arena Bangu - Estacionamento do Bangu Shopping
Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu
Ingresso: a partir de R$ 50
Wagner Tiso
Sábado, às 20h e às 22h30
Local: Blue Note Rio
Endereço: Endereço: Av. Atlântica, 1910 - Copacabana
Ingresso: a partir de R$ 60
DJonga
Sábado, a partir das 22h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir: R$ 60
Domingo, a partir das 15h
Local: Ilha Itanhangá
Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 – Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 50
Sábado, às 16h e 20h; e domingo, às 15h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: Rua do Passeio, 38/40 - Centro
Ingressos: a partir de R$ 25
Sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Sesc Ginástico
Endereço: Av. Graça Aranha, 187 / Centro
Ingresso: a partir de R$ 30 (sábado) e R$ 25 (domingo)
Dois Papas
Sábado, às 20h, e domingo, às 17h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 25
"Mãe baiana"
Sábado, às 19h; Domingo, às 18h
Local: Teatro Glauce Rocha
Endereço: Av. Rio Branco, 179 – Centro – RJ
Ingresso: a partir de R$ 15
"Querida Mamãe", com Nívea Maria e Regiane Alves
Sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro dos 4 – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Gávea
Ingressos: a partir de R$ 70
"Baixa Sociedade", com Luiz Fernando Guimarães, Isabella Santoni, Paulo Mathias Jr e Bruna Trindade
Sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro Clara Nunes
Endereço: Shopping da Gávea - Rua Marquês de São Vicente, 52 - Loja 370
Ingressos: a partir de R$ 70
Domingo, a partir das 15h
Local: Botafogo Praia Shopping
Endereço: Praia de Botafogo, 400 – Botafogo
Ingresso: Grátis
Sexta-feira, das 17h às 23h; Sábado e domingo, das 12h às 23h
Local: Carioca Shopping
Endereço: Avenida Vicente de Carvalho, 909, Vila da Penha
Ingresso: Grátis
Sexta-feira, a partir das 18h; sábado, a partir das 14h; Domingo, a partir das 11h
Local: Feira de São Critóvão
Endereço: Campo de São Cristóvão, s/nº – São Cristóvão
Ingresso: a partir de R$ 10
Sábado e domingo, a partir das 10h
Local: Museu do Pontal
Endereço: Avenida Celia Ribeiro da Silva Mendes, 3.300, Barra da Tijuca
Ingresso: Grátis
Sábado, das 13h às 20h; Domingo, das 12h às 19h
Local: Centro Cultural Banco do Brasil
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66, Centro,
Ingresso: grátis, retirada na bilheteria ou pelo site: bb.com.br/cultura
Sábado e domingo, das 12h às 22h
Local: Aterro do Flamengo
Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, - Flamengo
Ingresso: Entrada solidária, mediante doação de 2 kg de alimentos ou contribuição pelo site