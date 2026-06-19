Integrantes da Focus Cia de Dança - Babi Furtado / Divulgação

Integrantes da Focus Cia de DançaBabi Furtado / Divulgação

Publicado 19/06/2026 13:55

Rio - A Focus Cia de Dança apresentará a intervenção urbana "Trupe" neste sábado (20) e domingo (21), de graça, no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, e na Praça Paris, na Glória, respectivamente. A performance, criada pelo coreógrafo Alex Neoral, marca o diálogo entre o movimento e a paisagem local, além de provocar o olhar de quem está no espaço público.



A criação se inspira no artista mambembe que, desde tempos imemoriais, atravessa territórios para ir ao encontro de onde o povo está. O espetáculo tem duração de 35 minutos, tempo em que os bailarinos se deslocam apresentando a coreografia ao ar livre.



Declarada Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico de Natureza Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, a Focus está comemorando 26 anos de trajetória.

O enredereço do Retiro é Rua Retiro dos Artistas, 571, no Pechincha). Já a Praça Paris fica na Avenida Augusto Severo, 342, na Glória. A classificação indicativa é livre. As duas apresentações começarão às 15h.

