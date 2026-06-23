Rio - Nando Reis levará para estrada a turnê, "Pra Você Guardei o Amor", colocando em primeiro plano sua faceta mais conhecida: a romântica. A estreia acontece no dia 8 de agosto, no Espaço Unimed, em São Paulo. O repertório será construído por músicas do último álbum e releituras de clássicas canções de amor que marcaram a vida do artista.
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A presença de Lan Lanh na banda, com quem Nando tem uma amizade de longa data, adiciona mais uma camada emocional ao show. A direção artística e visual é assinada por Batman Zavareze, que destaca o alcance da poesia de Nando.
A banda que acompanhará o cantor será formada por Lan Lanh na percussão, Walter Villaça na guitarra, Felipe Cambraia no baixo, Alex Velley nos teclados, Eduardo Schuler na bateria e Sebastião Reis no violão.
Confira datas:
• 08/08 — São Paulo/SP — Espaço Unimed
• 14/08 — São João de Meriti/RJ — Via Music Hall
• 15/08 — Três Pontas/MG — Festival Música do Mundo
• 28/08 — Joinville/SC — Square Garden
• 30/08 — Garanhuns/PE — Festival Queijos e Vinhos
• 25/09 — Aracaju/SE — Salles Multieventos
• 26/09 — Salvador/BA — Concha Acústica
• 03/10 — Guarulhos/SP — Espaço Inter
• 05/11 — Natal/RN — Teatro Riachuelo
• 06/11 — Carnaíba/PE — Festa do Poeta Zé Dantas
• 07/11 — Recife/PE — Clássicos do Rock Brasil
• 08/11 — João Pessoa/PB — Teatro Pedra do Reino
• 13/11 — Rio de Janeiro/RJ — Qualistage
• 18/11 — Pelotas/RS — Teatro Guarany
• 19/11 — Porto Alegre/RS — Auditório Araújo Viana
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