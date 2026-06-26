Grupo Primeiro Amor - Reprodução / Instagram

Grupo Primeiro AmorReprodução / Instagram

Publicado 26/06/2026 16:00 | Atualizado 26/06/2026 16:04

O DIA. Formado por César Queiroz e Rafa, o Primeiro Amor promete colocar o público para cantar junto com um repertório recheado de sucessos. fotogaleria Rio - O samba e o pagode vão tomar conta do Parque Madureira, na Zona Norte, neste sábado (27), a partir das 15h, durante a festa de aniversário de 75 anos do Jornal. Formado por César Queiroz e Rafa, o Primeiro Amor promete colocar o público para cantar junto com um repertório recheado de sucessos.

"Recebemos o convite com muita alegria. O DIA faz parte da história de muitos cariocas e eu, particularmente, acompanho o jornal há muitos anos. Então, é uma honra participar dessa comemoração e levar o Primeiro Amor para um evento tão importante", afirma César.









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Marcado para as 16h, o show terá músicas que se tornaram marcas registradas da trajetória da banda. "O público pode esperar uma apresentação com muita energia, alegria e aquele pagode que todo mundo gosta de cantar junto. Não podem faltar os grandes sucessos do gênero e, claro, o nosso medley 'Primeiro Amor', que já virou marca registrada dos nossos shows", destaca Rafa.



Criado em 2013, o Primeiro Amor surgiu em meio ao crescimento do pagode retrô no Rio e ganhou notoriedade com o evento "Mais Amor Por Favor" e o bloco Primeiro Amor, que se consolidou como uma das atrações do Carnaval carioca. Ao longo da carreira, o grupo também lançou três projetos audiovisuais.



Ao relembrar mais de uma década de história, César aponta o carinho do público como a maior recompensa. "O maior orgulho é olhar para trás e ver tudo o que construímos com muito trabalho. O carinho do público e saber que fazemos parte da vida de tanta gente é o que mais nos motiva a continuar."



Acostumado a grandes apresentações, o Primeiro Amor acredita que uma festa gratuita proporciona uma conexão ainda mais forte com os fãs e também com quem conhecerá o trabalho da banda pela primeira vez. "Tem uma energia muito especial. É um evento que reúne pessoas de todas as idades e dá a oportunidade para quem ainda não conhece o nosso trabalho viver essa experiência com a gente", diz Rafa.



A expectativa é conquistar novos admiradores durante a apresentação no Parque Madureira. "A gente espera que esse público saia feliz, com vontade de ouvir mais Primeiro Amor e de acompanhar a nossa caminhada. Se conquistarmos novos fãs nesse dia, já vai ter valido muito a pena", completa César.



Além do Primeiro Amor, a festa de aniversário do Jornal O DIA contará com apresentação de DJ, às 15h, Sociedade do Samba, às 18h, e Swing & Simpatia, às 20h.

Serviço

Aniversário de 75 anos do Jornal O DIA

Data: 27 de junho

Local: Parque Madureira

Entrada: Gratuita



Atrações:

15h – DJ

16h – Primeiro Amor

18h – Sociedade do Samba

20h – Swing & Simpatia



Apoio: Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro

Apoio Institucional: Subprefeitura da Zona Norte

Apoio Especial: Guaracamp e Unisuam

Realização: Grupo O DIA de Comunicação.