Dudu Nobre é uma das atrações do Samba da Cozinha, no Renascença ClubeDivulgação
Sábado, às 19h
Local: Arena Cultural Carlos Roberto de Oliveira - Dicró
Endereço: Rua Flora Lobo, Parque Ary Barroso, s/nº, Penha Circular
Ingresso: a partir de R$ 30
Sexta-feira, às 19h
Local: Teatro Ruth de Souza
Endereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa
Ingresso: a partir de R$ 15
Sexta-feira, a partir das 19h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 97,50
Fitti
Sexta-feira, a partir das 18h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 50
Orochi, Renan Oliveira e DJ convidado
Sexta-feira, a partir das 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 20
A Bela e a Fera Symphonic - O Musical
Sábado, a partir das 11h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 70
Sábado, a partir das 14h
Local: Renascença Clube
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 54 – Andaraí
Ingresso: a partir de R$ 60 (entrada solidária com feijoada ou rabada)
Sábado, a partir das 15h
Local: Ilha Itanhangá
Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 60
Abertura por conta do cantor Thiago Cordeiro e participação de Wandinho Pires
Sábado, às 19h
Local: Casarão do Firmino
Endereço: Rua da Relação, 19- Lapa
Ingresso: Entrada colaborativa
Xande de Pilares e Revelação: “Tava Escrito: O Reencontro Histórico”
Sábado, a partir das 18h
Local: Farmasi Arena
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra Olímpica
Ingressos: a partir de R$ 70
ABBA Experience In Concert
Sábado, a partir das 19h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 60
Roberto Menescal e Gilson Peranzzetta
Sábado, às 20h
Local: Blue Note Rio
Endereço: Av. Atlântica, 1910 - Copacabana
Ingresso: a partir de R$ 60
Otto Convida Mundo Livre S/A
Sábado, a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa
Ingresso: a partir de R$ 90 (entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não-perecivel)
Banda Tributo 85
Sábado, às 20h30
Local: Teatro Brigitte Blair
Endereço: R. Miguel Lemos, 51 - h - Copacabana
Ingresso: a partir de R$ 50
Sexta-feira, às 19h
Local: Areninha Cultural Hermeto Pascoal
Endereço: Praça Primeiro de Maio s/nº, Bangu
Ingresso: R$ 25
Sexta-feira, sábado e domingo, às 19h
Local: Teatro Municipal Carlos Gomes
Endereço: Praça Tiradentes s/nº, Centro
Ingresso: a partir de R$ 20
"Histórias da Gente"
Sexta-feira e sábado, às 19h
Local: Teatro Municipal Gonzaguinha
Endereço: Rua Benedito Hipólito 125, Praça XI/Centro
Ingresso: Grátis
Sexta-feira e sábado, às 19h
Local: Teatro Correios Léa Garcia
Endereço: Rua Visconde. de Itaboraí 20, Centro
Ingresso: a partir de R$ 10
Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 16h e às 20h
Local: Teatro Multiplan - Village Mall
Endereço: Av. das Américas, 3900 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 25
Sexta-feira, às 20h; Sábados: 16h e 20h; e domingo, às 15h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: Rua do Passeio, 38/40 - Centro
Ingressos: a partir de R$ 25
Até 26 de julho
Sexta e sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro Clara Nunes
Endereço: Shopping da Gávea - Rua Marquês de São Vicente, 52 - Loja 370
Ingresso: a partir de R$ 70
"Dois Papas"
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 17h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 25
Sábado, às 11h
Local: Teatro Municipal Domingos Oliveira
Endereço: Rua Padre Leonel Franca 240, Gávea
Ingresso: a partir de R$ 25
Sábado, às 15h
Local: Areninha Cultural Municipal Carlos Zéfiro
Endereço: Estrada Marechal Alencastro s/nº, Anchieta
Ingresso: a partir de R$ 25
"A Intrépida Revoada de Maçarica e Batuíra"
Sábado e domingo, às 16h
Local: Teatro Municipal Ziembinski
Endereço: Rua Heitor Beltrão s/nº, Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 15
Sábado, às 18h, e domingo, às 17h
Local: Teatro Vanucci
Endereço: Rua Marques São Vicente , 52 - 3º andar Loja 371 - Gávea
Ingresso: a partir de R$ 60
Sábado, às 20h
Local: Arena Cultural Jovelina Pérola Negra
Endereço: Praça Ênio s/nº, Pavuna
Ingresso: a partir de R$ 35
Domingo, às 15h
Local: Via Parque Shopping
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca
Ingresso: Grátis
Domingo, às 16h
Local: Sesc Nova Iguaçu
Endereço: Rua Dom Adriano Hipólito, 10 – Moquetá – Nova Iguaçu
Ingresso: R$ 15
Domingo, às 17h
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 60
Sexta-feira, a patir das 17h: Trio Forró do Bom (18h) e Rafael Araújo (20h)
Sábado, a partir das 13h: Iris Pontal (18h) e Léo e Leandro (20h)
Domingo, a partir das 13h: Os Três Nordestinos (18h) e Bruninho, o original (20h)
Local: Uptown Barra
Endereço: Av. das Américas, 5.500 – Bloco 12. Barra)
Arraiá Arretado
Sexta-feira, a partir das 17h: Os 3 Nordestinos e Priscila Bellot
Sábado, a partir das 12h: Nova Geração e Ugo, além de brincadeiras e quadrilhas
Domingo, a partir das 12h: Íris Pontal, Francielly Castro e Quadrilha Paz e Amor
Local: Recreio Shopping
Endereço: Avenida das Américas, 19019 – Recreio dos Bandeirantes
Ingresso: Grátis
Sexta-feira e sábado, das 10h às 18h
Local: Solar – Mercado Central
Endereço: Rua do Senado, 48 – Centro
Ingressos: Grátis
Sexta-feira, às 19h; Sábados e domingos, às 16h, 18h e 20h
Local: Uptown
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5500 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 15
Sexta-feira, às 20h; Sábados e domingos, às 16h, 18h e 20h
Local: Bangu Shopping - Estacionamento
Endereço: Rua Fonseca, 240, Bangu
Ingresso: a partir de R$ 20
Baile MariRoots, só pedrada!
Aulão com Bailado Carioca, discoteca em vinil, Trio Pé de Serra, Marimelo e Big Band
Sábado, a partir das 20h
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24 – Lapa
Ingresso: a partir de R$ 40 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível)
Domingo, das 10h às 20h
Local: Village Rio - Jockey Club Brasileiro
Endereço: Praça Santos Dumont, 31 - Gávea
Ingresso: a partir de R$ 129 (ingresso solidário, mediante doação de um agasalho em bom estado)