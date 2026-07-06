Jack Johnson anuncia shows no Brasil em 2027 - Tahnei Roy / Divulgação

Jack Johnson anuncia shows no Brasil em 2027Tahnei Roy / Divulgação

Publicado 06/07/2026 13:51

Rio - Jack Johnson fará três shows da turnê "Surfilmusic" no Brasil em 2027. Dono de sucessos como "Better Together", "Upside Down" e "Times Like These", o cantor se apresentará no Qualistage, no Rio de Janeiro, no dia 16 de fevereiro. Já em Florianópolis o show acontece no Stage Music Park, dia 18 do mesmo mês, e em São Paulo, no Nubank Parque, dia 20.

A venda geral de ingressos para o show na Cidade Maravilhosa estará disponível no site da Livepass a partir desta quinta-feira (9). Nesta terça (7), Clientes Itaú Private e Personnalité terão acesso à pré-venda exclusiva a partir das 10h, com 15% de desconto na compra com cartões de crédito Itaú. Já a pré-venda geral para os clientes do banco inicia a partir das 10h de quarta (8). Os ingressos custam a partir de R$ 180,30 (meia-entrada).

As apresentações de Jack no Rio e em Florianópolis terão abertura de Donavon Frankenreiter & G. Love. Em São Paulo, Ben Harper & The Innocent Criminals subirão ao palco antes do artista.

A "Surfilmusic Tour" é inspirada no documentário de Emmett Malloy sobre a trajetória de Jack Johnson desde a juventude no Havaí até o estrelato. O projeto ainda ganhou um álbum duplo composto por uma trilha original com os Hermanos Gutiérrez e gravações inéditas de arquivo.