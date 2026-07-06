Jack Johnson anuncia shows no Brasil em 2027Tahnei Roy / Divulgação
Jack Johnson anuncia shows no Brasil em 2027; veja datas e locais
Apresentações fazem parte da turnê 'Surfilmusic'
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Primeiro Amor fará show com hits do pagode na festa do Jornal O DIA
Apresentação acontece neste sábado (27), no Parque Madureira, com entrada franca
Swing & Simpatia, uma das atrações da festa de 75 anos de O DIA, adianta detalhes do show
Com entrada gratuita, evento acontece neste sábado (27), no Parque Madureira; Sociedade do Samba e Primeiro Amor também vão agitar o público
Fim de semana tem samba, atrações para crianças e mais
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