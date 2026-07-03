Geraldo Azevedo se apresenta no Circo Voador neste sábado (4) - Gutemberg Brito / Divulgação

Geraldo Azevedo se apresenta no Circo Voador neste sábado (4)Gutemberg Brito / Divulgação

Publicado 03/07/2026 05:00

O Rio de Janeiro vive um fim de semana de dupla celebração com as festas julinas e a Copa do Mundo. Para quem quiser curtir um bom forró, Geraldo Azevedo comanda o "Arraiá do Circo", no Circo Voador, na Lapa, neste sábado (4), e promete animar o público ao som dos maiores sucessos. O artista pernambucano diz que a apresentação será "um grande esquenta" para a partida entre Brasil e Noruega, no domingo (5).

"Festa boa sempre contagia, ainda mais no Rio, que sabe viver esses momentos com muita alegria. E se juntar Copa do Mundo, São João e música brasileira, fica melhor ainda! Vai ser uma noite de muita celebração, de cantar junto e de aproveitar esse clima bonito", afirma o artista, que palpita sobre o jogo. "Espero uma boa vitória do Brasil - e que a gente tenha mais um motivo para comemorar!"



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O repertório do espetáculo reunirá grandes sucessos do artista de 81 anos. "É um show pensado para celebrar o São João e a música nordestina. Tem canções que fazem parte da minha história e da memória afetiva de muita gente, como 'Dia Branco', 'Táxi Lunar' e 'Dona da Minha Cabeça', entre tantas outras", adianta. O setlist também inclui clássicos de outros artistas: "'Espumas ao Vento', de Accioly Neto, e 'Frevo Mulher', do Zé Ramalho, são dois deles", lista o cantor.

No palco, ele receberá dois convidados especiais: Josyara e Martins. "Tenho uma admiração muito grande por eles. A Josyara é uma artista sensível, com uma musicalidade muito bonita, e o Martins é um compositor e cantor que representa muito bem essa nova geração da música nordestina. Preparamos alguns momentos juntos no palco para celebrar essa ponte entre diferentes gerações. Acho que o público vai gostar bastante desse encontro, que promete ser especial".

No dia seguinte, Brasil e Noruega entram em campo, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa. Vários locais do Rio vão transmitir a partida. Entre eles está a Arena Copacabana, na Zona Sul, que ainda contará com shows de Pretinho da Serrinha e Carrossel de Emoções, e o Alzirão, ponto de encontro de torcedores na Tijuca. Em Niterói, há o Energia Para Torcer. Antes de a bola rolar, Buchecha anima a galera. Depois, é a vez de Seu Jorge e do Raça Negra empolgarem os torcedores.

O roteiro do fim de semana ainda inclui mais shows, espetáculos e circos. Confira a programação completa:

Arraiás

Arraiá Sesc Tijuca

Atrações: Mulher Forrozeira e Conterrâneos; e Forró de Pife

Sexta-feira, das 16h às 22h; Sábado, das 15h às 21h

Local: Sesc Tijuca

Endereço: Rua Barão de Mesquita, 539

Ingresso: R$ 10



Arraiá Norte Shopping

Sexta-feira, a partir das 17h; Sábado e domingo, a partir das 11h

Local: Norte Shopping

Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5474 - Cachambi

Ingresso: Grátis



Arraiá da Arena Fernando Torres

Sábado, às 16h

Local: Arena Cultural Fernando Torres

Endereço: Rua Bernardino de Andrade 200, Madureira

Ingresso: Grátis



Arraiá do Circo - Geraldo Azevedo

Participações especiais: Josyara e Martins

Sábado, a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/nº - Lapa

Ingresso: a partir de R$ 90



Nu Brilho Arraiá - Marvvila e Yan

Sábado, a partir das 23h30

Local: Quadra do Império Serrano

Endereço: Avenida Edgar Romero, 114, Madureira

Ingressos: a partir de R$ 110

Eventos com transmissão do jogo Brasil x Noruega

Arena Itanhangá

Domingo, a partir das 12h

Atrações: Belo e Farias

Local: Ilha Itanhangá

Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 – Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$ 80

Alzirão

Atrações: DJ Ingrid e o cantor Palito

Domingo, a partir das 13h

Local: Alzirão

Endereço: Rua Alzira Brandão, na Tijuca

Ingresso: Grátis

Energia Para Torcer

Domingo, a partir das 13h

Atração: Buchecha, Seu Jorge e Raça Negra

Local: Caminho Niemeyer

Endereço: Avenida Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n – Centro, Niterói

Ingressos: a partir de R$ 40



Bar do Zeca Pagodinho – Vogue Square

Domingo, a partir das 13h

Atrações: Samba do Gota, - Leandro Sapucahy e Lelê Benson

Local: Bar do Zeca Pagodinho

Endereço: Avenida das Américas, 8585 – Barra da Tijuca

Ingressos: R$ 40 (couvert artístico)

Village Superbet

Domingo, a partir das 13h

Atrações: Sorriso Maroto e Ferrugem

Local: Jockey Club Brasileiro

Endereço: Praça Santos Dumont, 31 – Gávea

Ingressos: a partir de R$ 240

FutYANdo – Cantor Yan

Domingo, a partir das 14h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Avenida das Américas, 5300 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 60

Arena Copacabana

Domingo, a partir das 13h30

Atrações: Grupo Arruda, Carrossel de Emoções e Pretinho da Serrinha

Local: Praia de Copacabana

Endereço: Altura da Avenida Princesa Isabel

Ingressos: grátis, mediante a retirada antecipada pelo Sympla

Bar do Zeca Pagodinho – Flamengo

Domingo, a partir das 14h

Atrações: D’Bambas e Paulo Zerbini

Local: Bar do Zeca Pagodinho

Endereço: Praia do Flamengo, 20 – Flamengo

Ingressos: R$ 20 (couvert artístico)

Shows



Quarteto do Rio

Sexta-feira, às 19h30

Local: Teatro Rival

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia

Ingresso: a partir de R$ 60



Alceu Valença

Sexta-feira, às 21h

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24 - Lapa

Ingresso: a partir de R$ 115 (meia-entrada solidária, do mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível)

MC Sofia e DJs

Sexta-feira, a partir das 21h

Local: Casa Black Rio

Endereço: Rua Alfeu de Castro, 6 — Madureira

Ingresso, a partir de R$ 20



Thiago Soares e Fabinho

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$ 35



Délcio Luiz e mais - Feijoada da Família Portelense

Sábado, a partir das 13h

Local: Quadra da Portela

Endereço: Rua Clara Nunes, 81 - Oswaldo Cruz

Ingresso: a partir de R$ 30; prato de feijoada será vendido à parte, por R$ 37



João Gomes, Mestrinho, BaianaSystem e Olodum

Sábado, a partir das 13h

Local: Jockey Club Brasileiro

Endereço: Praça Santos Dumont, 31 – Gávea

Ingressos: a partir de R$ 340 (feminino) e R$ 360 (masculino)

TOC 80 - Os Anos 80 Nunca Se Foram

Sábado, às 17h

Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola

Endereço: Rua Conde de Bonfim 824, Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 20



Jean Jade

Sábado, às 19h

Local: West Shopping

Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande

Ingresso: Grátis

Mumuzinho, Vitinho e Bernini

Sábado, a partir das 21h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 20

Espetáculos

"Dois Papas"

Sexta-feira, às 16h e às 20h; Sábado, às 20h

Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch

Endereço: R. do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir de R$ 25

"Viva! Vida!", com Regina Casé

Sexta-feira, às 19h; Sábado, às 17h; Domingo, às 11h30.

Local: Teatro Sesc Ginástico

Endereço: Avenida Graça Aranha, 187 - Centro

Ingresso: a partir de R$ 25



"Fama Broadway"

Sexta-feira e sábado, às 19h

Local: Teatro Municipal Gonzaguinha

Endereço: Rua Benedito Hipólito 125, Praça XI/Centro

Ingresso: a partir de R$ 5

"Os Ciclomáticos - 30 anos de história e vivência cênica"

Sexta-feira, às 19h; Sábado, às 17h

Local: Teatro Municipal Carlos Gomes

Endereço: Praça Tiradentes s/nº, Centro

Ingresso: a partir de R$ 5

"Baixa Sociedade", com Luiz Fernando Guimarães

Sexta-feira e sábado, às 20h

Local: Teatro Clara Nunes

Endereço: Shopping da Gávea - Rua Marquês de São Vicente, 52 - Loja 370

Ingresso: a partir de R$ 70

"Meu Filho é um Musical"

Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 16h e às 20h

Local: Teatro Multiplan - Village Mall

Endereço: Av. das Américas, 3900 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 25



"Espelho Mágico"

Sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h e 20h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: Rua do Passeio, 38/40 - Centro

Ingressos: a partir de R$ 25

"Amor de Ratos Invisíveis"

Sexta-feira e sábado, às 20h

Local: Teatro Municipal Domingos Oliveira

Endereço: Rua Padre Leonel Franca 240, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 30

"Chapeuzinho Amarelo"

Sábado, às 16h

Local: Teatro EcoVilla Ri Happy - dentro do Jardim Botânico

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008

Ingresso: a partir de R$ 35

"Filho da mãe", com Isabella Marano

Sábado, às 18h

Local:Teatro Cândido Mendes

Endereço:Rua Joana Angélica, 63 – Ipanema

Ingresso: a partir de R$ 30

"Uma Vida em Cores", com Rosamaria Murtinho

Sábado, às 18h30

Local: Teatro Vannucci – Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês São Vicente, 52 - 3º andar, Loja 371 - Gávea

Ingresso: a partir de R$ 50

"Casa Grande e Senzala – Manifesto Musical Brasileiro"

Sábado, às 17h

Local: Teatro Carlos Gomes

Endereço: Praça Tiradentes – Centro

Ingresso: R$ 10



"Chapeuzinho Vermelho e a floresta encantada"

Sábado, às 17h

Local: Teatro Grandes Atores - Shopping Barra Square

Endereço: Av. das Américas, 3555 - Subsolo - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 45

"Cordel da Lua Madrinha"

Domingo, às 10h

Local: Teatro de Fantoches e Marionetes Carlos Werneck de Carvalho

Endereço: Praça do Aterro do Flamengo, na altura do Posto 3

Ingresso: Grátis

Mais opções

1º Torneio de Xadrez Inclusivo

Sábado, a partir das 13h

Local: West Shopping

Endereço:

Ingresso: Grátis

Exposição "Ney Matogrosso: Eu Prefiro Ser"

Sexta-feira e sábado, das 10h às 18h

Local: Solar – Mercado Central

Endereço: Rua do Senado, 48 – Centro

Ingressos: Grátis

Raduan Circus

Sexta-feira, às 19h; Sábados e domingos, às 16h, 18h e 20h

Local: Uptown

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5500 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 15

Circo Khronos

Sexta-feira, às 20h; e sábado, às 16h, 18h e 20h

Local: Bangu Shopping - Estacionamento

Endereço: Rua Fonseca, 240, Bangu

Ingresso: a partir de R$ 20