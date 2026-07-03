Geraldo Azevedo se apresenta no Circo Voador neste sábado (4)Gutemberg Brito / Divulgação
Atrações: Mulher Forrozeira e Conterrâneos; e Forró de Pife
Sexta-feira, das 16h às 22h; Sábado, das 15h às 21h
Local: Sesc Tijuca
Endereço: Rua Barão de Mesquita, 539
Ingresso: R$ 10
Arraiá Norte Shopping
Sexta-feira, a partir das 17h; Sábado e domingo, a partir das 11h
Local: Norte Shopping
Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5474 - Cachambi
Ingresso: Grátis
Arraiá da Arena Fernando Torres
Sábado, às 16h
Local: Arena Cultural Fernando Torres
Endereço: Rua Bernardino de Andrade 200, Madureira
Ingresso: Grátis
Arraiá do Circo - Geraldo Azevedo
Participações especiais: Josyara e Martins
Sábado, a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/nº - Lapa
Ingresso: a partir de R$ 90
Nu Brilho Arraiá - Marvvila e Yan
Sábado, a partir das 23h30
Local: Quadra do Império Serrano
Endereço: Avenida Edgar Romero, 114, Madureira
Ingressos: a partir de R$ 110
Domingo, a partir das 12h
Atrações: Belo e Farias
Local: Ilha Itanhangá
Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 – Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 80
Atrações: DJ Ingrid e o cantor Palito
Domingo, a partir das 13h
Local: Alzirão
Endereço: Rua Alzira Brandão, na Tijuca
Ingresso: Grátis
Domingo, a partir das 13h
Atração: Buchecha, Seu Jorge e Raça Negra
Local: Caminho Niemeyer
Endereço: Avenida Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n – Centro, Niterói
Ingressos: a partir de R$ 40
Bar do Zeca Pagodinho – Vogue Square
Domingo, a partir das 13h
Atrações: Samba do Gota, - Leandro Sapucahy e Lelê Benson
Local: Bar do Zeca Pagodinho
Endereço: Avenida das Américas, 8585 – Barra da Tijuca
Ingressos: R$ 40 (couvert artístico)
Domingo, a partir das 13h
Atrações: Sorriso Maroto e Ferrugem
Local: Jockey Club Brasileiro
Endereço: Praça Santos Dumont, 31 – Gávea
Ingressos: a partir de R$ 240
Domingo, a partir das 14h
Local: Cidade das Artes
Endereço: Avenida das Américas, 5300 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 60
Domingo, a partir das 13h30
Atrações: Grupo Arruda, Carrossel de Emoções e Pretinho da Serrinha
Local: Praia de Copacabana
Endereço: Altura da Avenida Princesa Isabel
Ingressos: grátis, mediante a retirada antecipada pelo Sympla
Domingo, a partir das 14h
Atrações: D’Bambas e Paulo Zerbini
Local: Bar do Zeca Pagodinho
Endereço: Praia do Flamengo, 20 – Flamengo
Ingressos: R$ 20 (couvert artístico)
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 60
Sexta-feira, às 21h
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24 - Lapa
Ingresso: a partir de R$ 115 (meia-entrada solidária, do mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível)
Sexta-feira, a partir das 21h
Local: Casa Black Rio
Endereço: Rua Alfeu de Castro, 6 — Madureira
Ingresso, a partir de R$ 20
Thiago Soares e Fabinho
Sexta-feira, a partir das 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 35
Sábado, a partir das 13h
Local: Quadra da Portela
Endereço: Rua Clara Nunes, 81 - Oswaldo Cruz
Ingresso: a partir de R$ 30; prato de feijoada será vendido à parte, por R$ 37
Sábado, a partir das 13h
Local: Jockey Club Brasileiro
Endereço: Praça Santos Dumont, 31 – Gávea
Ingressos: a partir de R$ 340 (feminino) e R$ 360 (masculino)
Sábado, às 17h
Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola
Endereço: Rua Conde de Bonfim 824, Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 20
Sábado, às 19h
Local: West Shopping
Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande
Ingresso: Grátis
Sábado, a partir das 21h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 20
Sexta-feira, às 16h e às 20h; Sábado, às 20h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 25
Sexta-feira, às 19h; Sábado, às 17h; Domingo, às 11h30.
Local: Teatro Sesc Ginástico
Endereço: Avenida Graça Aranha, 187 - Centro
Ingresso: a partir de R$ 25
Sexta-feira e sábado, às 19h
Local: Teatro Municipal Gonzaguinha
Endereço: Rua Benedito Hipólito 125, Praça XI/Centro
Ingresso: a partir de R$ 5
Sexta-feira, às 19h; Sábado, às 17h
Local: Teatro Municipal Carlos Gomes
Endereço: Praça Tiradentes s/nº, Centro
Ingresso: a partir de R$ 5
Sexta-feira e sábado, às 20h
Local: Teatro Clara Nunes
Endereço: Shopping da Gávea - Rua Marquês de São Vicente, 52 - Loja 370
Ingresso: a partir de R$ 70
Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 16h e às 20h
Local: Teatro Multiplan - Village Mall
Endereço: Av. das Américas, 3900 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 25
Sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h e 20h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: Rua do Passeio, 38/40 - Centro
Ingressos: a partir de R$ 25
Sexta-feira e sábado, às 20h
Local: Teatro Municipal Domingos Oliveira
Endereço: Rua Padre Leonel Franca 240, Gávea
Ingresso: a partir de R$ 30
Sábado, às 16h
Local: Teatro EcoVilla Ri Happy - dentro do Jardim Botânico
Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008
Ingresso: a partir de R$ 35
Sábado, às 18h
Local:Teatro Cândido Mendes
Endereço:Rua Joana Angélica, 63 – Ipanema
Ingresso: a partir de R$ 30
Sábado, às 18h30
Local: Teatro Vannucci – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês São Vicente, 52 - 3º andar, Loja 371 - Gávea
Ingresso: a partir de R$ 50
Sábado, às 17h
Local: Teatro Carlos Gomes
Endereço: Praça Tiradentes – Centro
Ingresso: R$ 10
"Chapeuzinho Vermelho e a floresta encantada"
Sábado, às 17h
Local: Teatro Grandes Atores - Shopping Barra Square
Endereço: Av. das Américas, 3555 - Subsolo - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 45
Domingo, às 10h
Local: Teatro de Fantoches e Marionetes Carlos Werneck de Carvalho
Endereço: Praça do Aterro do Flamengo, na altura do Posto 3
Ingresso: Grátis
Sábado, a partir das 13h
Local: West Shopping
Endereço:
Ingresso: Grátis
Sexta-feira e sábado, das 10h às 18h
Local: Solar – Mercado Central
Endereço: Rua do Senado, 48 – Centro
Ingressos: Grátis
Sexta-feira, às 19h; Sábados e domingos, às 16h, 18h e 20h
Local: Uptown
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5500 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 15
Sexta-feira, às 20h; e sábado, às 16h, 18h e 20h
Local: Bangu Shopping - Estacionamento
Endereço: Rua Fonseca, 240, Bangu
Ingresso: a partir de R$ 20