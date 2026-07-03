Geraldo Azevedo se apresenta no Circo Voador neste sábado (4)Gutemberg Brito / Divulgação

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Isabelle Rosa
O Rio de Janeiro vive um fim de semana de dupla celebração com as festas julinas e a Copa do Mundo. Para quem quiser curtir um bom forró, Geraldo Azevedo comanda o "Arraiá do Circo", no Circo Voador, na Lapa, neste sábado (4), e promete animar o público ao som dos maiores sucessos. O artista pernambucano diz que a apresentação será "um grande esquenta" para a partida entre Brasil e Noruega, no domingo (5). 
"Festa boa sempre contagia, ainda mais no Rio, que sabe viver esses momentos com muita alegria. E se juntar Copa do Mundo, São João e música brasileira, fica melhor ainda! Vai ser uma noite de muita celebração, de cantar junto e de aproveitar esse clima bonito", afirma o artista, que palpita sobre o jogo. "Espero uma boa vitória do Brasil - e que a gente tenha mais um motivo para comemorar!"
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Alceu Valença faz show na Fundição Progresso, nesta sexta-feira (3) - Divulgação
Arena Copacabana transmitirá o jogo do Brasil contra a Noruega - Divulgação
Geraldo Azevedo se apresenta no Circo Voador neste sábado (4) - Gutemberg Brito / Divulgação
Geraldo Azevedo se apresenta no Circo Voador neste sábado (4) - Gutemberg Brito / Divulgação
Pretinho da Serrinha é uma das atrações da Arena Copacabana, na Zona Sul - Divulgação / Leo Aversa
Raça Negra se apresentará no Energia para Torcer, em Niterói - Renato Pizzutto / TV Globo
O repertório do espetáculo reunirá grandes sucessos do artista de 81 anos. "É um show pensado para celebrar o São João e a música nordestina. Tem canções que fazem parte da minha história e da memória afetiva de muita gente, como 'Dia Branco', 'Táxi Lunar' e 'Dona da Minha Cabeça', entre tantas outras", adianta. O setlist também inclui clássicos de outros artistas: "'Espumas ao Vento', de Accioly Neto, e 'Frevo Mulher', do Zé Ramalho, são dois deles", lista o cantor. 
No palco, ele receberá dois convidados especiais: Josyara e Martins. "Tenho uma admiração muito grande por eles. A Josyara é uma artista sensível, com uma musicalidade muito bonita, e o Martins é um compositor e cantor que representa muito bem essa nova geração da música nordestina. Preparamos alguns momentos juntos no palco para celebrar essa ponte entre diferentes gerações. Acho que o público vai gostar bastante desse encontro, que promete ser especial".
No dia seguinte, Brasil e Noruega entram em campo, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa. Vários locais do Rio vão transmitir a partida. Entre eles está a Arena Copacabana, na Zona Sul, que ainda contará com shows de Pretinho da Serrinha e Carrossel de Emoções, e o Alzirão, ponto de encontro de torcedores na Tijuca. Em Niterói, há o Energia Para Torcer. Antes de a bola rolar, Buchecha anima a galera. Depois, é a vez de Seu Jorge e do Raça Negra empolgarem os torcedores.  
O roteiro do fim de semana ainda inclui mais shows, espetáculos e circos. Confira a programação completa:
Arraiás
Arraiá Sesc Tijuca
Atrações: Mulher Forrozeira e Conterrâneos; e Forró de Pife
Sexta-feira, das 16h às 22h; Sábado, das 15h às 21h
Local: Sesc Tijuca
Endereço: Rua Barão de Mesquita, 539
Ingresso: R$ 10

Arraiá Norte Shopping
Sexta-feira, a partir das 17h; Sábado e domingo, a partir das 11h
Local: Norte Shopping
Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5474 - Cachambi
Ingresso: Grátis

Arraiá da Arena Fernando Torres
Sábado, às 16h
Local: Arena Cultural Fernando Torres
Endereço: Rua Bernardino de Andrade 200, Madureira
Ingresso: Grátis

Arraiá do Circo - Geraldo Azevedo
Participações especiais: Josyara e Martins
Sábado, a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/nº - Lapa
Ingresso: a partir de R$ 90

Nu Brilho Arraiá - Marvvila e Yan
Sábado, a partir das 23h30
Local: Quadra do Império Serrano
Endereço: Avenida Edgar Romero, 114, Madureira
Ingressos: a partir de R$ 110
Eventos com transmissão do jogo Brasil x Noruega
Arena Itanhangá
Domingo, a partir das 12h
Atrações: Belo e Farias
Local: Ilha Itanhangá
Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 – Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 80
Alzirão
Atrações: DJ Ingrid e o cantor Palito
Domingo, a partir das 13h
Local: Alzirão
Endereço: Rua Alzira Brandão, na Tijuca
Ingresso: Grátis
Energia Para Torcer
Domingo, a partir das 13h
Atração: Buchecha, Seu Jorge e Raça Negra
Local: Caminho Niemeyer
Endereço: Avenida Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n – Centro, Niterói
Ingressos: a partir de R$ 40

Bar do Zeca Pagodinho – Vogue Square
Domingo, a partir das 13h
Atrações: Samba do Gota, - Leandro Sapucahy e Lelê Benson
Local: Bar do Zeca Pagodinho
Endereço: Avenida das Américas, 8585 – Barra da Tijuca
Ingressos: R$ 40 (couvert artístico)
Village Superbet
Domingo, a partir das 13h
Atrações: Sorriso Maroto e Ferrugem
Local: Jockey Club Brasileiro
Endereço: Praça Santos Dumont, 31 – Gávea
Ingressos: a partir de R$ 240
FutYANdo – Cantor Yan
Domingo, a partir das 14h
Local: Cidade das Artes
Endereço: Avenida das Américas, 5300 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 60
Arena Copacabana
Domingo, a partir das 13h30
Atrações: Grupo Arruda, Carrossel de Emoções e Pretinho da Serrinha
Local: Praia de Copacabana
Endereço: Altura da Avenida Princesa Isabel
Ingressos: grátis, mediante a retirada antecipada pelo Sympla
Bar do Zeca Pagodinho – Flamengo
Domingo, a partir das 14h
Atrações: D’Bambas e Paulo Zerbini
Local: Bar do Zeca Pagodinho
Endereço: Praia do Flamengo, 20 – Flamengo
Ingressos: R$ 20 (couvert artístico)
Shows
Quarteto do Rio
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 60
Alceu Valença
Sexta-feira, às 21h
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24 - Lapa
Ingresso: a partir de R$ 115 (meia-entrada solidária, do mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível)
MC Sofia e DJs
Sexta-feira, a partir das 21h
Local: Casa Black Rio
Endereço: Rua Alfeu de Castro, 6 — Madureira
Ingresso, a partir de R$ 20

Thiago Soares e Fabinho
Sexta-feira, a partir das 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 35
Délcio Luiz e mais - Feijoada da Família Portelense
Sábado, a partir das 13h
Local: Quadra da Portela
Endereço: Rua Clara Nunes, 81 - Oswaldo Cruz
Ingresso: a partir de R$ 30; prato de feijoada será vendido à parte, por R$ 37
João Gomes, Mestrinho, BaianaSystem e Olodum
Sábado, a partir das 13h
Local: Jockey Club Brasileiro
Endereço: Praça Santos Dumont, 31 – Gávea
Ingressos: a partir de R$ 340 (feminino) e R$ 360 (masculino)
TOC 80 - Os Anos 80 Nunca Se Foram
Sábado, às 17h
Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola
Endereço: Rua Conde de Bonfim 824, Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 20
Jean Jade
Sábado, às 19h
Local: West Shopping
Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande
Ingresso: Grátis
Mumuzinho, Vitinho e Bernini
Sábado, a partir das 21h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 20
Espetáculos
"Dois Papas"
Sexta-feira, às 16h e às 20h; Sábado, às 20h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 25
"Viva! Vida!", com Regina Casé
Sexta-feira, às 19h; Sábado, às 17h; Domingo, às 11h30.
Local: Teatro Sesc Ginástico
Endereço: Avenida Graça Aranha, 187 - Centro
Ingresso: a partir de R$ 25
"Fama Broadway"
Sexta-feira e sábado, às 19h
Local: Teatro Municipal Gonzaguinha
Endereço: Rua Benedito Hipólito 125, Praça XI/Centro
Ingresso: a partir de R$ 5
"Os Ciclomáticos - 30 anos de história e vivência cênica"
Sexta-feira, às 19h; Sábado, às 17h
Local: Teatro Municipal Carlos Gomes
Endereço: Praça Tiradentes s/nº, Centro
Ingresso: a partir de R$ 5
"Baixa Sociedade", com Luiz Fernando Guimarães
Sexta-feira e sábado, às 20h
Local: Teatro Clara Nunes
Endereço: Shopping da Gávea - Rua Marquês de São Vicente, 52 - Loja 370
Ingresso: a partir de R$ 70
"Meu Filho é um Musical"
Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 16h e às 20h
Local: Teatro Multiplan - Village Mall
Endereço: Av. das Américas, 3900 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 25
"Espelho Mágico"
Sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h e 20h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: Rua do Passeio, 38/40 - Centro
Ingressos: a partir de R$ 25
"Amor de Ratos Invisíveis"
Sexta-feira e sábado, às 20h
Local: Teatro Municipal Domingos Oliveira
Endereço: Rua Padre Leonel Franca 240, Gávea
Ingresso: a partir de R$ 30
"Chapeuzinho Amarelo"
Sábado, às 16h
Local: Teatro EcoVilla Ri Happy - dentro do Jardim Botânico
Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008
Ingresso: a partir de R$ 35
"Filho da mãe", com Isabella Marano
Sábado, às 18h
Local:Teatro Cândido Mendes
Endereço:Rua Joana Angélica, 63 – Ipanema
Ingresso: a partir de R$ 30
"Uma Vida em Cores", com Rosamaria Murtinho
Sábado, às 18h30
Local: Teatro Vannucci – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês São Vicente, 52 - 3º andar, Loja 371 - Gávea
Ingresso: a partir de R$ 50
"Casa Grande e Senzala – Manifesto Musical Brasileiro"
Sábado, às 17h
Local: Teatro Carlos Gomes
Endereço: Praça Tiradentes – Centro
Ingresso: R$ 10

"Chapeuzinho Vermelho e a floresta encantada"
Sábado, às 17h
Local: Teatro Grandes Atores - Shopping Barra Square
Endereço: Av. das Américas, 3555 - Subsolo - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 45
"Cordel da Lua Madrinha"
Domingo, às 10h
Local: Teatro de Fantoches e Marionetes Carlos Werneck de Carvalho
Endereço: Praça do Aterro do Flamengo, na altura do Posto 3
Ingresso: Grátis
Mais opções
1º Torneio de Xadrez Inclusivo
Sábado, a partir das 13h
Local: West Shopping
Endereço:
Ingresso: Grátis
Exposição "Ney Matogrosso: Eu Prefiro Ser"
Sexta-feira e sábado, das 10h às 18h
Local: Solar – Mercado Central
Endereço: Rua do Senado, 48 – Centro
Ingressos: Grátis
Raduan Circus
Sexta-feira, às 19h; Sábados e domingos, às 16h, 18h e 20h
Local: Uptown
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5500 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 15
Circo Khronos
Sexta-feira, às 20h; e sábado, às 16h, 18h e 20h
Local: Bangu Shopping - Estacionamento
Endereço: Rua Fonseca, 240, Bangu
Ingresso: a partir de R$ 20