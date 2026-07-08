Nany People estrela o espetáculo ’Segunda Chance’ - Divulgação

Nany People estrela o espetáculo ’Segunda Chance’Divulgação

Publicado 08/07/2026 05:00

Rio - Com 50 anos de carreira, Nany People estreia o novo espetáculo "Segunda Chance", nesta quarta-feira (8), no Teatro Riachuelo, no Centro. Com texto de Bruno Motta e direção de Dan Rosseto, a comédia promove uma reflexão sobre as relações e a passagem do tempo. Na história, a artista mineira interpreta Yvone, uma mulher acostumada a resolver e controlar tudo, mas é surpreendida pela vida. Com a necessidade de desacelerar, ela revisita sua história e analisa as escolhas que fez.

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"'Segunda Chance' trata de muitos assuntos, dentre eles as perdas. É um convite a repensar o que andamos fazendo de nosso tempo, já que ele não tem dia certo para acabar. É um mergulho em nossos atos e escolhas", comenta Nany, que aponta as semelhanças com a personagem, que carrega o nome de sua mãe. "Posso dizer que durante um tempo em minha vida eu fui muito Yvone, queria levar o mundo nas costas. Aprendi com os janeiros que não vale a pena".

A artista de 61 anos também conta que, assim como a personagem, já precisou abrir mão do controle em alguns momentos da vida. "Muitas vezes. Aprendi na marra que 'a gente organiza, planeja e Deus ri!'. Por isso manter a fé é imprescindível!", afirma.

Nascida em Machado e criada em Poços de Caldas, em Minas Gerais, Nany não titubeia ao ser questionada sobre a maior "segunda chance" que a vida lhe deu: "Ter permanecido no propósito de fazer teatro e ter continuado a carreira mesmo após a minha transição, construindo um nome que hoje é a minha marca. Apesar de todo o sufoco e da indiferença que regem o mercado audiovisual, o teatro sempre está pronto e de portas abertas para me receber! Sou grata e muito feliz por isso! O teatro será sempre a minha casa!".

Prestes a relançar a primeira biografia "Ser Mulher Não é Para Qualquer Um – Minhas Verdades", no dia 13, a artista explica a escolha da Cidade Maravilhosa para ser palco de seu novo espetáculo: "É uma forma de homenagear esta cidade que tanto me acolhe. Estreei meus dois últimos trabalhos em Porto Alegre (Como Salvar um Casamento) e em Belo Horizonte (Ser Mulher Não É pra Qualquer Um). Agora chegou a vez do Rio, terra do meu amor!", vibra.

Depois da estreia no Centro, Nany se apresentará no Teatro Bangu Shopping, na Zona Oeste, nesta quinta (9). E para quem sente falta de ver a artista nas telinhas, ela voltará a dar vida à Agnes Yolanda, na última temporada do humorístico "Vai que Cola", do Multishow, com previsão de estreia para outubro deste ano. "Eu espero que o público goste. Eu adorava gravar. Vou sentir saudades!".

Serviço:

"Segunda Chance"

Quarta-feira, às 20h

Local: Teatro Riachuelo Rio

Endereço: Rua do Passeio, 38/40 - Centro, Rio de Janeiro.

Ingresso: a partir de R$ 50



Quinta-feira, às 20h

Local: Teatro Bangu Shopping

Endereço: R. Fonseca, 240 - Espaço 174 - Bangu

Ingresso: a partir de R$ 40