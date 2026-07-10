Mumuzinho animou o público que passou pela estação de trem Divulgação/Brunini
Mumuzinho faz show surpresa gratuito na Central do Brasil
Cantor empolgou o público com novo single 'Fechadão Com o Amor'
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Fim de semana tem show gratuito de Pocah e festas juninas
Roteiro ainda inclui espetáculos e atividades gratuitas para a criançada
Nilze Carvalho fará show em Ramos com ingressos a preços populares
Apresentação acontece nesta quinta-feira (9) e faz parte da turnê 'Nos Combates da Vida'
Agnes Nunes fará show gratuito com João Camarero no Centro
Apresentação acontecerá no dia 21 de julho, às 18h
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