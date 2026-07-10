Mumuzinho animou o público que passou pela estação de trem Divulgação/Brunini

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Leticia Pessôa
Rio - O público que passou na tarde desta sexta-feira (10) pela Central do Brasil foi surpreendido com um show inesquecível. O cantor Mumuzinho desembarcou na estação de trem para fazer uma apresentação gratuita de surpresa com músicas da nova turnê "Simples Assim", além de alguns sucessos da carreira.
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Mumuzinho cantou o novo single 'Fechadão Com o Amor' - Divulgação/Brunini
Mumuzinho fez show gratuito na Central do Brasil - Divulgação/Brunini
Mumuzinho animou o público que passou pela estação de trem - Divulgação/Brunini
Ao longo de 40 minutos, o artista animou a galera com as faixas "Desejo de Amar"/"Deixa Eu Te Amar", "Eu Mereço Ser Feliz" e "Fulminante. Ele também apresentou o single "Fechadão Com o Amor", que soma mais de 10 milhões de streamings nas plataformas digitais.
"Tô feliz demais com a galera que parou no meio da estação da Central pra cantar comigo. A vida tá mo paz e eu tô fechadão com vocês! Obrigado", celebrou nas redes sociais. 
A nova turnê de Mumuzinho, "Simples Assim", terá lançamento oficial no próximo domingo (12), no famoso Pagode da Feira, no galpão do Engenhão, localizado em Engenho de Dentro, na Zona Norte. 