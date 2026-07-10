Pocah fará show gratuito no MAM, neste sábado (11)Thiago Melo / Divulgação

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Isabelle Rosa
Rio - Vai ter batidão no Parque do Flamengo, na Zona Sul! Pocah fará um show gratuito no Museu de Arte Moderna (MAM), neste sábado (11), às 15h, às vésperas do Dia Nacional do Funk, celebrado domingo (12). A artista promete não deixar ninguém parado ao som de sucessos como: "Perdendo a Linha", "Não Sou Obrigada" e "Casa Dos Machos". Antes, a cantora participará de um bate-papo com o público. 
"O funk mudou a minha vida e continua mudando a vida de muita gente. É um movimento que nasceu na favela, enfrentou muito preconceito e hoje ocupa palcos, festivais e o mundo inteiro. Poder celebrar isso com um show gratuito, aberto ao público, é muito simbólico. Quero que todo mundo se sinta parte dessa festa. Vai ser um show com muita energia, hits que marcaram a minha carreira e, principalmente, uma celebração da nossa cultura. O funk merece ser celebrado todos os dias", afirma Pocah. 
O evento, intitulado "Super Sábados no MAM Petrobras", começa às 10h e terá uma programação especial dedicada ao funk. O público poderá curtir um aulão de dança ministrado pela companhia Movimento Urbano de Dança, às 12h; e um show de Jazz com Funk, que faz parte do projeto JETA – Jazz em Tempos Alucinógenos, às 13h. O bate-papo com Pocah será às 14h30, seguido do show. 
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Pocah fará show gratuito no MAM, neste sábado (11) - Thiago Melo / Divulgação
EcoVilla Ri Happy oferece oficinas gratuitas para a criançada neste domingo (12) - Divulgação
Arraiá da Estação Primeira 2026 acontece neste fim de semana, na quadra da Mangueira - Divulgação
Mumuzinho - Brunini / Divulgação
Mumuzinho - Brunini / Divulgação
Pocah - Reprodução/Instagram
Para quem gosta de pagode, Mumuzinho estreia a turnê do novo audiovisual, 'Simples Assim', no Galpão do Engenhão (Pagode da Feira), na Zona Norte. "Sempre gostei de estar perto do povo, de cantar onde a galera realmente vive o pagode. O Pagode da Feira tem essa energia, essa verdade. É um lugar onde as pessoas vão para se divertir, esquecer um pouco dos problemas. Estrear a turnê ali é uma forma de agradecer o carinho que recebo há tantos anos e mostrar que o mais importante é essa troca com o público", diz o artista.
Os grupos Vou Pro Sereno e Tá na Mente e o cantor Nego Damoé farão participações especiais no espetáculo. "Vai ser uma grande roda de samba, do jeito que eu gosto. São artistas que têm uma história bonita e que representam muito bem o nosso pagode. A ideia é que cada participação tenha a sua identidade, mas que, no fim, todo mundo esteja cantando junto."
O roteiro do fim de semana também inclui festas juninas. O samba dará espaço ao forró no Arraiá da Estação Primeira, na quadra da Mangueira, neste fim de semana. Com entrada gratuita, o evento promoverá um concurso de quadrilhas e terá a apresentação do Trio Pé de Serra. Ainda no esquema 0800, tem o Arraiá da Portela, no sábado, a partir das 14h, com shows do Trio Bambucado e de Tiago Souza. 
Se a ideia for curtir com a criançada, a EcoVilla Ri Happy, localizada no Jardim Botânico, promove uma série de atividades gratuitas, neste domingo, das 9h30 às 12h, incluindo oficinas de percussão, de confecção e decoração de instrumentos musicais, cortejo e circuitos de brincadeiras. Já os espetáculos "Os Chocolix" (11h) e "Chapeuzinho Amarelo" (16h) custam a partir de R$ 35.
Confira a programação completa abaixo: 
Festas juninas

Arraiá da Portela
Sábado, a partir das 14h
Local: Quadra da Portela
Endereço: Rua Clara Nunes, 81, Oswaldo Cruz
Ingresso: Grátis (retirada da cortesia pela plataforma Meu Bilhete)

Arraiá do Tijuca Tênis Clube
Sábado, a partir das 14h; Domingo, a partir das 10h
Local: Tijuca Tênis Clube
Endereço: Rua Conde de Bonfim, 451 – Tijuca
Ingresso: R$ 35

Arraiá da Estação Primeira 2026 - shows e quadrilhas
Sábado, a partir das 16h; Domingo, a partir das 14h
Local: Quadra da Mangueira
Endereço: Rua Visconde de Niterói, 1072 - Mangueira
Ingresso: Grátis
Shows
Marvvila, Stynto Moleque, André Pipos e Karen Muri
Sexta-feira, a partir das 17h
Local: Local: Bahrein
Endereço: Rua Coronel Francisco Soares, 1414 – Centro – Nova Iguaçu
Ingresso: R$ 40
Yan
Sexta-feira, a partir das 18h
Local: Praça do Parque União
Endereço: Rua Roberto Silveira, número 8- Maré
Ingresso: Grátis

Quarteto do Rio – 10 anos
Sexta-feira, a partir das 18h30
Local: Teatro Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 60

FBC
Participação: Djonga
Sexta-feira, a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa
Ingresso: a partir de R$ 80 (meia-solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível)
Filipe Ret + TZ da Coronel - Village 2026
Sexta-feira, a partir das 20h
Local: Jockey Club Brasileiro
Endereço: Praça Santos Dumont, 31. Gávea
Ingresso: a partir de R$ 210 (feminino) e R$ 230 (masculino) - meia entrada solidária
Suel, Fabinho e Nego Damoé
Sexta-feira, a partir das 21h30
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 10
Pocah - Super Sábados no MAM
Sábado, às 15h
Local: Museu de Arte Moderna (MAM)
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85
Parque do Flamengo
Ingresso: Grátis
Pique Novo, Ícaro Moraes, MC Nito - Vombora Festival
Sábado, a partir das 22h
Local: Local: Rei do Bacalhau
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2559 – Parque Duque, Duque de Caxias
Ingresso: a partir de R$ 30

Feijoada do Rival com Ito Melodia e Roda de Samba
Domingo, às 13h
Local: Teatro Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 70
Mumuzinho - 'Simples Assim'
Participações especiais: Vou Pro Sereno, Tá na Mente e Nego Damoé
Domingo, a partir das 15h
Local: Galpão do Engenhão (Pagode da Feira)
Endereço: Rua José dos Reis, Engenho de Dentro
Ingresso: a partir de R$ 35
Clareou e Samba da Alvorada
Domingo, às 18h
Local: Shopping Nova América
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126, em Del Castilho.
Ingresso: Grátis
Espetáculos

"Dois Papas"
Sexta-feira, às 16h e às 20h; Sábado, às 16h e 20h; Domingo, às 15h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 25
"Não Me Entrego, Não!", com Othon Bastos
Sexta-feira, às 19h; Domingo, às 17h
Local: Teatro Armando Gonzaga
Endereço: Av. Gen. Osvaldo Cordeiro de Farias, 511 - Marechal Hermes
Ingresso: a partir de R$ 10

"HAMLET 16X8"
Sexta-feira e sábado, às 19h30; Domingo, às 18h
Local: Espaço Cultural Sérgio Porto
Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do nº 292, Humaitá
Ingresso: a partir de R$ 20

"Triple Bill"
Sexta-feira, às 20h; Sábado e Domingo, às 17h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 25

"Baixa Sociedade", com Luiz Fernando Guimarães
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro Clara Nunes
Endereço: Shopping da Gávea - Rua Marquês de São Vicente, 52 - Loja 370
Ingresso: a partir de R$ 70

"Meu Filho é um Musical"
Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 16h e às 20h
Local: Teatro Multiplan - Village Mall
Endereço: Av. das Américas, 3900 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 25
"Agar"
Sexta-feira, às 20h30; Sábado e domingo, às 19h
Local: Teatro Sesc Copacabana - Sala Mezanino
Endereço: Rua Domingos Ferreira, 160, Copacabana
Ingresso: a partir de R$ 20

"Filho da Mãe"
Sábado, às 18h
Local: Teatro Cândido Mendes
Endereço: Rua Joana Angélica, 63 – Ipanema
Ingresso: a partir de R$ 30
"Uma Vida em Cores", com Rosamaria Murtinho
Sábado, às 18h30; Domingo, às 17h
Local: Teatro Vannucci – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês São Vicente, 52 - 3º andar, Loja 371 - Gávea
Ingresso: a partir de R$ 50
"O Formigueiro"
Sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro Municipal Ziembinski
Endereço: Rua Heitor Beltrão s/nº, Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 35
"Peter Pan"
Domingo, às 15h
Local: Botafogo Praia Shopping
Endereço: Praia de Botafogo, 400 - Botafogo
Ingresso: Grátis
"Barbie - O Musical"
Domingo, às 16h
Local: Shopping Boulevard
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236, Vila Isabel
Ingresso: Grátis
"Só e Bem Acompanhado", com Paulinho Gogó
Domingo, às 19h
Local: Teatro Bangu Shopping
Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu
Ingresso: a partir de R$ 45
Mais opções
Exposição "Ney Matogrosso: Eu Prefiro Ser"
Sexta-feira e sábado, das 10h às 18h
Local: Solar – Mercado Central
Endereço: Rua do Senado, 48 – Centro
Ingressos: Grátis
Raduan Circus
Sexta-feira, às 19h; Sábados e domingos, às 16h, 18h e 20h
Local: Uptown
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5500 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 10
Circo Khronos
Sexta-feira, às 20h; e sábado, às 16h, 18h e 20h
Local: Bangu Shopping - Estacionamento
Endereço: Rua Fonseca, 240, Bangu
Ingresso: a partir de R$ 20
Samba da Quinzena
Sábado, a partir das 16h
Local: Shopping Metropolitano Barra
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica
Ingresso: Grátis, até 18h; Após, a partir de R$ 40
"Ritmo de Férias na EcoVilla Ri Happy" - oficinas, brincadeiras e espetáculos
Domingo, a partir das 9h30
Local: EcoVilla Ri Happy - no Jardim Botânico do Rio
Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico
Ingresso: Grátis (oficinas e brincadeiras); a partir de R$ 35 (espetáculos)