Pocah fará show gratuito no MAM, neste sábado (11)Thiago Melo / Divulgação
Arraiá da Portela
Sábado, a partir das 14h
Local: Quadra da Portela
Endereço: Rua Clara Nunes, 81, Oswaldo Cruz
Ingresso: Grátis (retirada da cortesia pela plataforma Meu Bilhete)
Arraiá do Tijuca Tênis Clube
Sábado, a partir das 14h; Domingo, a partir das 10h
Local: Tijuca Tênis Clube
Endereço: Rua Conde de Bonfim, 451 – Tijuca
Ingresso: R$ 35
Arraiá da Estação Primeira 2026 - shows e quadrilhas
Sábado, a partir das 16h; Domingo, a partir das 14h
Local: Quadra da Mangueira
Endereço: Rua Visconde de Niterói, 1072 - Mangueira
Ingresso: Grátis
Sexta-feira, a partir das 17h
Local: Local: Bahrein
Endereço: Rua Coronel Francisco Soares, 1414 – Centro – Nova Iguaçu
Ingresso: R$ 40
Sexta-feira, a partir das 18h
Local: Praça do Parque União
Endereço: Rua Roberto Silveira, número 8- Maré
Ingresso: Grátis
Quarteto do Rio – 10 anos
Sexta-feira, a partir das 18h30
Local: Teatro Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 60
FBC
Participação: Djonga
Sexta-feira, a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa
Ingresso: a partir de R$ 80 (meia-solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível)
Sexta-feira, a partir das 20h
Local: Jockey Club Brasileiro
Endereço: Praça Santos Dumont, 31. Gávea
Ingresso: a partir de R$ 210 (feminino) e R$ 230 (masculino) - meia entrada solidária
Sexta-feira, a partir das 21h30
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 10
Sábado, às 15h
Local: Museu de Arte Moderna (MAM)
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85
Parque do Flamengo
Ingresso: Grátis
Sábado, a partir das 22h
Local: Local: Rei do Bacalhau
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2559 – Parque Duque, Duque de Caxias
Ingresso: a partir de R$ 30
Feijoada do Rival com Ito Melodia e Roda de Samba
Domingo, às 13h
Local: Teatro Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 70
Participações especiais: Vou Pro Sereno, Tá na Mente e Nego Damoé
Domingo, a partir das 15h
Local: Galpão do Engenhão (Pagode da Feira)
Endereço: Rua José dos Reis, Engenho de Dentro
Ingresso: a partir de R$ 35
Domingo, às 18h
Local: Shopping Nova América
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126, em Del Castilho.
Ingresso: Grátis
"Dois Papas"
Sexta-feira, às 16h e às 20h; Sábado, às 16h e 20h; Domingo, às 15h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 25
Sexta-feira, às 19h; Domingo, às 17h
Local: Teatro Armando Gonzaga
Endereço: Av. Gen. Osvaldo Cordeiro de Farias, 511 - Marechal Hermes
Ingresso: a partir de R$ 10
"HAMLET 16X8"
Sexta-feira e sábado, às 19h30; Domingo, às 18h
Local: Espaço Cultural Sérgio Porto
Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do nº 292, Humaitá
Ingresso: a partir de R$ 20
"Triple Bill"
Sexta-feira, às 20h; Sábado e Domingo, às 17h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 25
"Baixa Sociedade", com Luiz Fernando Guimarães
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro Clara Nunes
Endereço: Shopping da Gávea - Rua Marquês de São Vicente, 52 - Loja 370
Ingresso: a partir de R$ 70
"Meu Filho é um Musical"
Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 16h e às 20h
Local: Teatro Multiplan - Village Mall
Endereço: Av. das Américas, 3900 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 25
Sexta-feira, às 20h30; Sábado e domingo, às 19h
Local: Teatro Sesc Copacabana - Sala Mezanino
Endereço: Rua Domingos Ferreira, 160, Copacabana
Ingresso: a partir de R$ 20
"Filho da Mãe"
Sábado, às 18h
Local: Teatro Cândido Mendes
Endereço: Rua Joana Angélica, 63 – Ipanema
Ingresso: a partir de R$ 30
Sábado, às 18h30; Domingo, às 17h
Local: Teatro Vannucci – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês São Vicente, 52 - 3º andar, Loja 371 - Gávea
Ingresso: a partir de R$ 50
Sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro Municipal Ziembinski
Endereço: Rua Heitor Beltrão s/nº, Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 35
Domingo, às 15h
Local: Botafogo Praia Shopping
Endereço: Praia de Botafogo, 400 - Botafogo
Ingresso: Grátis
Domingo, às 16h
Local: Shopping Boulevard
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236, Vila Isabel
Ingresso: Grátis
Domingo, às 19h
Local: Teatro Bangu Shopping
Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu
Ingresso: a partir de R$ 45
Sexta-feira e sábado, das 10h às 18h
Local: Solar – Mercado Central
Endereço: Rua do Senado, 48 – Centro
Ingressos: Grátis
Sexta-feira, às 19h; Sábados e domingos, às 16h, 18h e 20h
Local: Uptown
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5500 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 10
Sexta-feira, às 20h; e sábado, às 16h, 18h e 20h
Local: Bangu Shopping - Estacionamento
Endereço: Rua Fonseca, 240, Bangu
Ingresso: a partir de R$ 20
Sábado, a partir das 16h
Local: Shopping Metropolitano Barra
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica
Ingresso: Grátis, até 18h; Após, a partir de R$ 40
Domingo, a partir das 9h30
Local: EcoVilla Ri Happy - no Jardim Botânico do Rio
Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico
Ingresso: Grátis (oficinas e brincadeiras); a partir de R$ 35 (espetáculos)