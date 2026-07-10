Pocah fará show gratuito no MAM, neste sábado (11) - Thiago Melo / Divulgação

Pocah fará show gratuito no MAM, neste sábado (11)Thiago Melo / Divulgação

Publicado 10/07/2026 05:00

Rio - Vai ter batidão no Parque do Flamengo, na Zona Sul! Pocah fará um show gratuito no Museu de Arte Moderna (MAM), neste sábado (11), às 15h, às vésperas do Dia Nacional do Funk, celebrado domingo (12). A artista promete não deixar ninguém parado ao som de sucessos como: "Perdendo a Linha", "Não Sou Obrigada" e "Casa Dos Machos". Antes, a cantora participará de um bate-papo com o público.

"O funk mudou a minha vida e continua mudando a vida de muita gente. É um movimento que nasceu na favela, enfrentou muito preconceito e hoje ocupa palcos, festivais e o mundo inteiro. Poder celebrar isso com um show gratuito, aberto ao público, é muito simbólico. Quero que todo mundo se sinta parte dessa festa. Vai ser um show com muita energia, hits que marcaram a minha carreira e, principalmente, uma celebração da nossa cultura. O funk merece ser celebrado todos os dias", afirma Pocah.

O evento, intitulado "Super Sábados no MAM Petrobras", começa às 10h e terá uma programação especial dedicada ao funk. O público poderá curtir um aulão de dança ministrado pela companhia Movimento Urbano de Dança, às 12h; e um show de Jazz com Funk, que faz parte do projeto JETA – Jazz em Tempos Alucinógenos, às 13h. O bate-papo com Pocah será às 14h30, seguido do show.

fotogaleria

Para quem gosta de pagode, Mumuzinho estreia a turnê do novo audiovisual, 'Simples Assim', no Galpão do Engenhão (Pagode da Feira), na Zona Norte. "Sempre gostei de estar perto do povo, de cantar onde a galera realmente vive o pagode. O Pagode da Feira tem essa energia, essa verdade. É um lugar onde as pessoas vão para se divertir, esquecer um pouco dos problemas. Estrear a turnê ali é uma forma de agradecer o carinho que recebo há tantos anos e mostrar que o mais importante é essa troca com o público", diz o artista.

Os grupos Vou Pro Sereno e Tá na Mente e o cantor Nego Damoé farão participações especiais no espetáculo. "Vai ser uma grande roda de samba, do jeito que eu gosto. São artistas que têm uma história bonita e que representam muito bem o nosso pagode. A ideia é que cada participação tenha a sua identidade, mas que, no fim, todo mundo esteja cantando junto."



O roteiro do fim de semana também inclui festas juninas. O samba dará espaço ao forró no Arraiá da Estação Primeira, na quadra da Mangueira, neste fim de semana. Com entrada gratuita, o evento promoverá um concurso de quadrilhas e terá a apresentação do Trio Pé de Serra. Ainda no esquema 0800, tem o Arraiá da Portela, no sábado, a partir das 14h, com shows do Trio Bambucado e de Tiago Souza.

Se a ideia for curtir com a criançada, a EcoVilla Ri Happy, localizada no Jardim Botânico, promove uma série de atividades gratuitas, neste domingo, das 9h30 às 12h, incluindo oficinas de percussão, de confecção e decoração de instrumentos musicais, cortejo e circuitos de brincadeiras. Já os espetáculos "Os Chocolix" (11h) e "Chapeuzinho Amarelo" (16h) custam a partir de R$ 35.

Confira a programação completa abaixo:

Festas juninas



Arraiá da Portela

Sábado, a partir das 14h

Local: Quadra da Portela

Endereço: Rua Clara Nunes, 81, Oswaldo Cruz

Ingresso: Grátis (retirada da cortesia pela plataforma Meu Bilhete)



Arraiá do Tijuca Tênis Clube

Sábado, a partir das 14h; Domingo, a partir das 10h

Local: Tijuca Tênis Clube

Endereço: Rua Conde de Bonfim, 451 – Tijuca

Ingresso: R$ 35



Arraiá da Estação Primeira 2026 - shows e quadrilhas

Sábado, a partir das 16h; Domingo, a partir das 14h

Local: Quadra da Mangueira

Endereço: Rua Visconde de Niterói, 1072 - Mangueira

Ingresso: Grátis

Shows

Marvvila, Stynto Moleque, André Pipos e Karen Muri

Sexta-feira, a partir das 17h

Local: Local: Bahrein

Endereço: Rua Coronel Francisco Soares, 1414 – Centro – Nova Iguaçu

Ingresso: R$ 40

Yan

Sexta-feira, a partir das 18h

Local: Praça do Parque União

Endereço: Rua Roberto Silveira, número 8- Maré

Ingresso: Grátis



Quarteto do Rio – 10 anos

Sexta-feira, a partir das 18h30

Local: Teatro Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia

Ingresso: a partir de R$ 60



FBC

Participação: Djonga

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa

Ingresso: a partir de R$ 80 (meia-solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível)

Filipe Ret + TZ da Coronel - Village 2026

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Jockey Club Brasileiro

Endereço: Praça Santos Dumont, 31. Gávea

Ingresso: a partir de R$ 210 (feminino) e R$ 230 (masculino) - meia entrada solidária

Suel, Fabinho e Nego Damoé

Sexta-feira, a partir das 21h30

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 10

Pocah - Super Sábados no MAM

Sábado, às 15h

Local: Museu de Arte Moderna (MAM)

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85

Parque do Flamengo

Ingresso: Grátis

Pique Novo, Ícaro Moraes, MC Nito - Vombora Festival

Sábado, a partir das 22h

Local: Local: Rei do Bacalhau

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2559 – Parque Duque, Duque de Caxias

Ingresso: a partir de R$ 30



Feijoada do Rival com Ito Melodia e Roda de Samba

Domingo, às 13h

Local: Teatro Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia

Ingresso: a partir de R$ 70

Mumuzinho - 'Simples Assim'

Participações especiais: Vou Pro Sereno, Tá na Mente e Nego Damoé

Domingo, a partir das 15h

Local: Galpão do Engenhão (Pagode da Feira)

Endereço: Rua José dos Reis, Engenho de Dentro

Ingresso: a partir de R$ 35

Clareou e Samba da Alvorada

Domingo, às 18h

Local: Shopping Nova América

Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126, em Del Castilho.

Ingresso: Grátis

Espetáculos



"Dois Papas"

Sexta-feira, às 16h e às 20h; Sábado, às 16h e 20h; Domingo, às 15h

Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch

Endereço: R. do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir de R$ 25

"Não Me Entrego, Não!", com Othon Bastos

Sexta-feira, às 19h; Domingo, às 17h

Local: Teatro Armando Gonzaga

Endereço: Av. Gen. Osvaldo Cordeiro de Farias, 511 - Marechal Hermes

Ingresso: a partir de R$ 10



"HAMLET 16X8"

Sexta-feira e sábado, às 19h30; Domingo, às 18h

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do nº 292, Humaitá

Ingresso: a partir de R$ 20



"Triple Bill"

Sexta-feira, às 20h; Sábado e Domingo, às 17h

Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch

Endereço: R. do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir de R$ 25



"Baixa Sociedade", com Luiz Fernando Guimarães

Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h

Local: Teatro Clara Nunes

Endereço: Shopping da Gávea - Rua Marquês de São Vicente, 52 - Loja 370

Ingresso: a partir de R$ 70



"Meu Filho é um Musical"

Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 16h e às 20h

Local: Teatro Multiplan - Village Mall

Endereço: Av. das Américas, 3900 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 25

"Agar"

Sexta-feira, às 20h30; Sábado e domingo, às 19h

Local: Teatro Sesc Copacabana - Sala Mezanino

Endereço: Rua Domingos Ferreira, 160, Copacabana

Ingresso: a partir de R$ 20



"Filho da Mãe"

Sábado, às 18h

Local: Teatro Cândido Mendes

Endereço: Rua Joana Angélica, 63 – Ipanema

Ingresso: a partir de R$ 30

"Uma Vida em Cores", com Rosamaria Murtinho

Sábado, às 18h30; Domingo, às 17h

Local: Teatro Vannucci – Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês São Vicente, 52 - 3º andar, Loja 371 - Gávea

Ingresso: a partir de R$ 50

"O Formigueiro"

Sábado, às 20h; Domingo, às 19h

Local: Teatro Municipal Ziembinski

Endereço: Rua Heitor Beltrão s/nº, Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 35

"Peter Pan"

Domingo, às 15h

Local: Botafogo Praia Shopping

Endereço: Praia de Botafogo, 400 - Botafogo

Ingresso: Grátis

"Barbie - O Musical"

Domingo, às 16h

Local: Shopping Boulevard

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236, Vila Isabel

Ingresso: Grátis

"Só e Bem Acompanhado", com Paulinho Gogó

Domingo, às 19h

Local: Teatro Bangu Shopping

Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu

Ingresso: a partir de R$ 45

Mais opções

Exposição "Ney Matogrosso: Eu Prefiro Ser"

Sexta-feira e sábado, das 10h às 18h

Local: Solar – Mercado Central

Endereço: Rua do Senado, 48 – Centro

Ingressos: Grátis

Raduan Circus

Sexta-feira, às 19h; Sábados e domingos, às 16h, 18h e 20h

Local: Uptown

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5500 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 10

Circo Khronos

Sexta-feira, às 20h; e sábado, às 16h, 18h e 20h

Local: Bangu Shopping - Estacionamento

Endereço: Rua Fonseca, 240, Bangu

Ingresso: a partir de R$ 20

Samba da Quinzena

Sábado, a partir das 16h

Local: Shopping Metropolitano Barra

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica

Ingresso: Grátis, até 18h; Após, a partir de R$ 40

"Ritmo de Férias na EcoVilla Ri Happy" - oficinas, brincadeiras e espetáculos

Domingo, a partir das 9h30

Local: EcoVilla Ri Happy - no Jardim Botânico do Rio

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico

Ingresso: Grátis (oficinas e brincadeiras); a partir de R$ 35 (espetáculos)