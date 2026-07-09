A instrumentista, cantora e compositora Nilze Carvalho - Divulgação/Marcio Monteiro

A instrumentista, cantora e compositora Nilze Carvalho Divulgação/Marcio Monteiro

Publicado 09/07/2026 05:00

Rio - Nilze Carvalho levará o show da turnê "Nos Combates da Vida", inspirado no álbum homônimo, que reúne composições autorais e releituras de grandes nomes da música brasileira, para o Sesc Ramos, nesta quinta-feira (9), com ingressos a partir de R$ 7,50. Depois, a cantora e sua banda passam por Teresópolis, Niterói, Nova Iguaçu e encerrará a temporada no Retiro dos Artistas, em novembro.

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Para a cantora, instrumentista e compositora, transformar o disco em um espetáculo foi um processo natural. "Quando faço um álbum, já penso no show. Já imagino como vou apresentar aquele trabalho ao vivo. Então não foi difícil transformar o disco em espetáculo."



Nilze explica que o palco também permite apresentar o repertório da maneira como ele foi concebido. "No show a gente consegue mostrar o álbum inteiro. Às vezes existem músicas que não tocamos com tanta frequência, e ali conseguimos apresentar todo o trabalho do jeito que ele foi pensado."



A apresentação reúne composições autorais e releituras de artistas como Dona Ivone Lara, João Bosco e Teresa Cristina. A mistura, segundo a artista, já faz parte da sua identidade musical. "Eu nunca fiz um disco totalmente autoral. Sempre gostei de misturar as minhas composições com músicas de grandes mestres. Também gosto de criar versões. No fundo, essa também é uma forma de compor."



A faixa "Nos Combates Desta Vida", de Dona Ivone Lara, inspirou o nome do álbum e do espetáculo. Nilze conta que a escolha ganhou um significado ainda maior por causa do momento em que viveu durante a produção do trabalho. "Fazia muito tempo que eu não gravava um disco. Passei por alguns problemas de saúde e resolvemos transformar esse trabalho em uma comemoração. A música fala justamente sobre seguir em frente depois das batalhas que enfrentamos."



A artista espera que essa mensagem também alcance o público durante a turnê. "Espero que as pessoas participem, interajam e saiam felizes. A gente fica muito feliz no palco tocando essas músicas, e isso acaba contagiando quem está assistindo."



Música para diferentes públicos

Para a cantora, instrumentista e compositora, transformar o disco em um espetáculo foi um processo natural. "Quando faço um álbum, já penso no show. Já imagino como vou apresentar aquele trabalho ao vivo. Então não foi difícil transformar o disco em espetáculo."Nilze explica que o palco também permite apresentar o repertório da maneira como ele foi concebido. "No show a gente consegue mostrar o álbum inteiro. Às vezes existem músicas que não tocamos com tanta frequência, e ali conseguimos apresentar todo o trabalho do jeito que ele foi pensado."A apresentação reúne composições autorais e releituras de artistas como Dona Ivone Lara, João Bosco e Teresa Cristina. A mistura, segundo a artista, já faz parte da sua identidade musical. "Eu nunca fiz um disco totalmente autoral. Sempre gostei de misturar as minhas composições com músicas de grandes mestres. Também gosto de criar versões. No fundo, essa também é uma forma de compor."A faixa "Nos Combates Desta Vida", de Dona Ivone Lara, inspirou o nome do álbum e do espetáculo. Nilze conta que a escolha ganhou um significado ainda maior por causa do momento em que viveu durante a produção do trabalho. "Fazia muito tempo que eu não gravava um disco. Passei por alguns problemas de saúde e resolvemos transformar esse trabalho em uma comemoração. A música fala justamente sobre seguir em frente depois das batalhas que enfrentamos."A artista espera que essa mensagem também alcance o público durante a turnê. "Espero que as pessoas participem, interajam e saiam felizes. A gente fica muito feliz no palco tocando essas músicas, e isso acaba contagiando quem está assistindo."

Nilze também destaca a importância de levar o show para cidades que nem sempre recebem esse tipo de produção. "É muito importante estar nesses lugares e não tocar apenas nos grandes centros. Assim a gente consegue mostrar o trabalho para públicos diferentes."



No palco, a artista se divide entre os vocais, o cavaquinho e o bandolim, acompanhada por Hudson Santos (violão de sete cordas), Zé Luis Maia (baixo), PC Castilho (flauta), Luiz Augusto Guimarães e Paulino Dias (percussão) e Diego Zangado (bateria). Segundo Nilze, a estrutura oferecida pelo projeto Sesc Pulsar torna possível levar ao público uma formação mais completa. "É maravilhoso tocar com essa banda. O Sesc dá a possibilidade de estruturar um show e levar o melhor que a gente pode para o público."



Com carreira iniciada ainda na infância, a cantora acredita que toda a experiência acumulada ao longo de décadas aparece naturalmente no palco. "Eu sempre uso a experiência que adquiri em outros trabalhos para construir o próximo. Tudo o que vivi na música acaba aparecendo no show."

Serviço:

Nilze Carvalho no show 'Nos Combates da Vida'



RAMOS

Data: 9 de julho (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Sesc Ramos - Rua Teixeira Franco, 38

Ingressos: R$ 7,50 (meia-entrada) / R$ 15 (inteira)



TERESÓPOLIS

Data: 7 de agosto (sexta-feira)



NITERÓI

Data: 21 de agosto (sexta-feira)



NOVA IGUAÇU

Data: 28 de agosto (sexta-feira)



RETIRO DOS ARTISTAS

Data: 28 de novembro (sábado)