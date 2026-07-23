Ludmilla - Divulgação

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Publicado 23/07/2026 05:00

Rio - Nada de ficar embaixo do edredom! Com mais de 40 horas de música, o Festival de Inverno reunirá artistas de diferentes gêneros na Marina da Glória, localizada na Zona Sul, e promete dar um chega pra lá no friozinho. O clima vai esquentar ao som de ritmos como o rock, pop, samba, rap, MPB e reggae, além da energia contagiante do público.

O evento começa nesta sexta-feira (24), a partir das 19h, com shows de Geraldo Azevedo, Chico César, Samuel Rosa e Negra Li; e Nando Reis e Arnaldo Antunes. No sábado (25), o rock vai rolar solto com as apresentações do IRA!, Titãs, Charlie Brown Jr. (Thiago Castanho & Marcão Britto) e Capital Inicial. Domingo (26), Marina Lima, Maria Gadú e Ana Carolina animam o público com os maiores sucessos.

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Dono de sucessos como "Pra Você Guardei o Amor", "Relicário" e "O Segundo Sol", Nando celebra a presença no evento e revela se algo mudou na sua entrega no palco ao longo dos anos. "Nada mudou. Subo ao palco com o mesmo propósito do que eu subi na primeira vez: me divertir e fazer com que o público se divirta."

Thiago Castanho & Marcão Britto adiantam o que levarão para o palco. "Um show totalmente novo, com a nossa turnê acústica, que inclui tanto os hits do Charlie Brown Jr. como também os lados B, que também são músicas especiais que fazem parte da vida dos fãs e da história da banda", avisa Marcão. "Vai ser muito legal esse show", reforça Thiago.

O fim de semana seguinte contará com mais agito. Luísa Sonza, Ludmilla e Marina Sena fazem show na sexta (31). No sábado (1º) os Gilsons, Anavitória e BK’ comandam a festa. Domingo (2), Belo e Gabi Melim; Criolo e Rael; e Seu Jorge e Marcelo D2 encerram o festival com chave de ouro.

Formado por José, Francisco e João Gil, filho e netos de Gilberto Gil, o trio Gilsons está animado para subir ao palco. "A gente está amarradão com esse show, porque ele vai ser o segundo dessa turnê no Rio, mas o primeiro em festival, e é um outro contexto".

Belo também festeja. "Festival é um desafio gostoso porque você encontra públicos diferentes no mesmo lugar. Por isso, procuro montar um show que represente minha trajetória, mas que também tenha energia e conexão com quem está assistindo. Tem os grandes sucessos que fazem parte da minha história e que o público espera ouvir, mas também momentos que surpreendem quem talvez esteja me vendo pela primeira vez. Meu objetivo é fazer com que todo mundo saia dali sentindo alguma coisa."

Serviço:

Enel Festival de Inverno Rio

Sexta-feira | 24 de julho

19h – Abertura dos portões

19h – DJ Tamenpi

21h – Geraldo Azevedo + Chico César

22h45 – Samuel Rosa + Negra Li

0h30 – Nando Reis + Arnaldo Antunes



Sábado | 25 de julho

17h – Abertura dos portões

17h – DJ Tamenpi

19h – IRA!

20h45 – Titãs

22h30 – Charlie Brown Jr. (Thiago Castanho & Marcão Britto)

0h15 – Capital Inicial



Domingo | 26 de julho

15h – Abertura dos portões

15h – DJ Tamenpi

17h – Marina Lima

19h – Maria Gadú

21h – Ana Carolina



Sexta-feira | 31 de julho

19h – Abertura dos portões

19h – DJ Tamenpi

21h – Luísa Sonza

23h – Ludmilla

1h – Marina Sena



Sábado | 1º de agosto

17h – Abertura dos portões

17h – DJ Tamenpi

19h – Gilsons

21h – ANAVITÓRIA

23h – BK’



Domingo | 2 de agosto

15h – Abertura dos portões

15h – DJ Tamenpi

17h – Belo + Gabi Melim

19h30 – Criolo + Rael

21h30 – Seu Jorge + Marcelo D2



Local: Marina da Glória

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, s/n – Glória

Ingressos: a partir de R$ 210