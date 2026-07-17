Xande de Pilares - Washington Possato / Divulgação

Xande de PilaresWashington Possato / Divulgação

Publicado 17/07/2026 05:00

Rio - Eliminado nas oitavas, o Brasil não disputa a final da Copa do Mundo, neste domingo (19), mas o clima pode ser de festa na Cidade Maravilhosa, com direito a muito samba. É que o cantor Xande de Pilares, o grupo Clareou e a tradicional Bateria da Beija-Flor fazem shows gratuitos na Arena Copacabana, na Zona Sul. O evento ainda transmitirá a partida entre Espanha e Argentina, marcada para as 16h.

"A energia do público da Arena Copacabana vai me ajudar a fazer um lindo show. Infelizmente, o Brasil não está na final, mas vamos comandar uma grande festa do mesmo jeito, independentemente de quem leve o título", afirma Xande de Pilares.

Antes da bola rolar em campo, o Clareou anima o público, às 14h. Depois, às 18h30, Xande de Pilares se apresenta, seguido da Bateria da Beija-Flor, às 20h15. O acesso ao evento é gratuito, mediante retirada antecipada de ingressos pela plataforma Sympla. Um novo lote de entradas será disponibilizado nesta sexta-feira (17), e cada CPF poderá retirar até dois bilhetes.

Os Bares do Zeca Pagodinho também vão transmitir a decisão. Para entrar no clima, haverá a tradicional feijoada, servida entre 12h e 16h, em todas as unidades do estabelecimento, e dose dupla de caipirinha, caipivodka e chopp. A programação, claro, inclui música.

Outra opção para quem quiser acompanhar a final do mundial fora de casa, é a edição especial do Samba Com A Gente, a partir das 14h, na Fundição Progresso, na Lapa. A programação musical inclui os grupos Sambotica, Samba do Xoxó, Me Encontra Lá, Pagode Pop e Bota Dendê, além de DJs. Também haverá uma hora de cerveja liberada para o público na abertura do evento e transmissão do jogo.

O roteiro do fim de semana também conta com outras opções de agito, como shows de Zé Ramalho e Ferrugem, além de espetáculos. Confira abaixo!

Transmissão da final da Copa do Mundo:

Bar do Zeca Pagodinho – Flamengo

Domingo, a partir de 12h

Atrações: Igor Trindade (14h) e Betin (18h)

Local: Bar do Zeca Pagodinho

Endereço: Praia do Flamengo, 20 – Flamengo

Ingressos: R$ 20 (couvert artístico) / Feijoada: R$ 65



Bar do Zeca Pagodinho – Vogue Square

Domingo, a partir das 12h

Atrações: Samba do Gota (14h), Leandro Sapucahy (18h) e Lelê Benson (20h)

Local: Bar do Zeca Pagodinho

Endereço: Avenida das Américas, 8585 – Barra da Tijuca

Ingressos: R$ 40 (couvert artístico) / Feijoada: R$ 85

Arena Copacabana

Domingo, a partir das 13h

Atrações: Xande de Pilares, Clareou e Bateria da Beija-Flor

Local: Praia de Copacabana

Endereço: Altura da Avenida Princesa Isabel

Ingressos: grátis, mediante a retirada antecipada pelo Sympla



Feijoada do Bloco Butano na Bureta no Bargaça

Domingo, a partir das 13h

Local: Bargaça

Endereço: Rua Sara, 142 – Morro do Pinto

Ingresso: Grátis. Feijoada custa R$ 45 comprada antecipadamente

Arena Uptown

Domingo, a partir das 13h30

Atração: Grupo Antes Samba do que Mal

Local: Uptown Barra

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5.500 – Bloco 12. Barr

Ingresso: Grátis

Samba Com A Gente

Domingo, a partir das 14h

Atrações: Sambótica, Samba do Xoxó, Me Encontra Lá, Pagode Pop, Bota Dendê, DJ Joazz e DJ Anninha

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24, Lapa

Ingresso: a partir de R$ 30

Shows

Deive Leonardo

Sexta-feira, às 19h

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 60

Mariana Aydar e Forróçacana

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24, Lapa

Ingresso: a partir de R$ 70 (meia-entrada solidária, mediante doação obrigatória de 1kg de alimento não perecível)

Nattan e Belo

Filipe Ret + TZ da Coronel - Village 2026

Sábado, a partir das 12h

Local: Jockey Club Brasileiro

Endereço: Praça Santos Dumont, 31. Gávea

Ingresso: a partir de R$ 205 (feminino) e R$ 235 (masculino) - meia entrada solidária

Zé Ramalho

Sábado, a partir das 20h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 30



Ferrugem

Sábado, a partir das 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - 2300, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$ 50





Espetáculos



"Deixa Clarear"

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch

Endereço: R. do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir de R$ 25

"Wicked - O Musical"

Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 15h e 19h; e domingo, às 14h e 18h30

Local: Cidade das Artes Bibi Ferreira

Endereço: Av. das Américas, 5300, Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$ 150



"Não Me Entrego, Não!", com Othon Bastos

Sexta-feira, às 19h; Domingo, às 17h

Local: Teatro Mário Lago

Endereço: R. Jaime Redondo, 2 - Vila Kennedy

Ingresso: a partir de R$ 10



"Baixa Sociedade", com Luiz Fernando Guimarães

Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h

Local: Teatro Clara Nunes

Endereço: Shopping da Gávea - Rua Marquês de São Vicente, 52 - Loja 370

Ingresso: a partir de R$ 70



"Meu Filho é um Musical"

Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 16h e às 20h

Local: Teatro Multiplan - Village Mall

Endereço: Av. das Américas, 3900 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 25



"Uma Vida em Cores", com Rosamaria Murtinho

Sábado, às 18h30; Domingo, às 17h

Local: Teatro Vannucci – Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês São Vicente, 52 - 3º andar, Loja 371 - Gávea

Ingresso: a partir de R$ 50

"Josephine Baker – a Vênus Negra", com Aline Deluna

Sábado, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobas

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia

Ingresso: a partir de R$ 50

"Como a MPB destruiu minha vida amorosa"

Sábado, às 20h; e Domingo, às 18h

Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch

Endereço: R. do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir de R$ 25