Xande de PilaresWashington Possato / Divulgação
Domingo, a partir de 12h
Atrações: Igor Trindade (14h) e Betin (18h)
Local: Bar do Zeca Pagodinho
Endereço: Praia do Flamengo, 20 – Flamengo
Ingressos: R$ 20 (couvert artístico) / Feijoada: R$ 65
Bar do Zeca Pagodinho – Vogue Square
Domingo, a partir das 12h
Atrações: Samba do Gota (14h), Leandro Sapucahy (18h) e Lelê Benson (20h)
Local: Bar do Zeca Pagodinho
Endereço: Avenida das Américas, 8585 – Barra da Tijuca
Ingressos: R$ 40 (couvert artístico) / Feijoada: R$ 85
Domingo, a partir das 13h
Atrações: Xande de Pilares, Clareou e Bateria da Beija-Flor
Local: Praia de Copacabana
Endereço: Altura da Avenida Princesa Isabel
Ingressos: grátis, mediante a retirada antecipada pelo Sympla
Feijoada do Bloco Butano na Bureta no Bargaça
Domingo, a partir das 13h
Local: Bargaça
Endereço: Rua Sara, 142 – Morro do Pinto
Ingresso: Grátis. Feijoada custa R$ 45 comprada antecipadamente
Domingo, a partir das 13h30
Atração: Grupo Antes Samba do que Mal
Local: Uptown Barra
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5.500 – Bloco 12. Barr
Ingresso: Grátis
Domingo, a partir das 14h
Atrações: Sambótica, Samba do Xoxó, Me Encontra Lá, Pagode Pop, Bota Dendê, DJ Joazz e DJ Anninha
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24, Lapa
Ingresso: a partir de R$ 30
Sexta-feira, às 19h
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 60
Sexta-feira, a partir das 20h
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24, Lapa
Ingresso: a partir de R$ 70 (meia-entrada solidária, mediante doação obrigatória de 1kg de alimento não perecível)
Filipe Ret + TZ da Coronel - Village 2026
Sábado, a partir das 12h
Local: Jockey Club Brasileiro
Endereço: Praça Santos Dumont, 31. Gávea
Ingresso: a partir de R$ 205 (feminino) e R$ 235 (masculino) - meia entrada solidária
Sábado, a partir das 20h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 30
Ferrugem
Sábado, a partir das 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - 2300, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 50
Espetáculos
"Deixa Clarear"
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 25
Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 15h e 19h; e domingo, às 14h e 18h30
Local: Cidade das Artes Bibi Ferreira
Endereço: Av. das Américas, 5300, Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 150
"Não Me Entrego, Não!", com Othon Bastos
Sexta-feira, às 19h; Domingo, às 17h
Local: Teatro Mário Lago
Endereço: R. Jaime Redondo, 2 - Vila Kennedy
Ingresso: a partir de R$ 10
"Baixa Sociedade", com Luiz Fernando Guimarães
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro Clara Nunes
Endereço: Shopping da Gávea - Rua Marquês de São Vicente, 52 - Loja 370
Ingresso: a partir de R$ 70
"Meu Filho é um Musical"
Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 16h e às 20h
Local: Teatro Multiplan - Village Mall
Endereço: Av. das Américas, 3900 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 25
Sábado, às 18h30; Domingo, às 17h
Local: Teatro Vannucci – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês São Vicente, 52 - 3º andar, Loja 371 - Gávea
Ingresso: a partir de R$ 50
Sábado, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobas
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 50
Sábado, às 20h; e Domingo, às 18h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 25