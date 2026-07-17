Xande de PilaresWashington Possato / Divulgação

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Isabelle Rosa
Rio - Eliminado nas oitavas, o Brasil não disputa a final da Copa do Mundo, neste domingo (19), mas o clima pode ser de festa na Cidade Maravilhosa, com direito a muito samba. É que o cantor Xande de Pilares, o grupo Clareou e a tradicional Bateria da Beija-Flor fazem shows gratuitos na Arena Copacabana, na Zona Sul. O evento ainda transmitirá a partida entre Espanha e Argentina, marcada para as 16h. 
"A energia do público da Arena Copacabana vai me ajudar a fazer um lindo show. Infelizmente, o Brasil não está na final, mas vamos comandar uma grande festa do mesmo jeito, independentemente de quem leve o título", afirma Xande de Pilares.
Antes da bola rolar em campo, o Clareou anima o público, às 14h. Depois, às 18h30, Xande de Pilares se apresenta, seguido da Bateria da Beija-Flor, às 20h15. O acesso ao evento é gratuito, mediante retirada antecipada de ingressos pela plataforma Sympla. Um novo lote de entradas será disponibilizado nesta sexta-feira (17), e cada CPF poderá retirar até dois bilhetes.
Os Bares do Zeca Pagodinho também vão transmitir a decisão. Para entrar no clima, haverá a tradicional feijoada, servida entre 12h e 16h, em todas as unidades do estabelecimento, e dose dupla de caipirinha, caipivodka e chopp. A programação, claro, inclui música.
Outra opção para quem quiser acompanhar a final do mundial fora de casa, é a edição especial do Samba Com A Gente, a partir das 14h, na Fundição Progresso, na Lapa. A programação musical inclui os grupos Sambotica, Samba do Xoxó, Me Encontra Lá, Pagode Pop e Bota Dendê, além de DJs. Também haverá uma hora de cerveja liberada para o público na abertura do evento e transmissão do jogo. 
O roteiro do fim de semana também conta com outras opções de agito, como shows de Zé Ramalho e Ferrugem, além de espetáculos. Confira abaixo! 
Transmissão da final da Copa do Mundo: 
Bar do Zeca Pagodinho – Flamengo
Domingo, a partir de 12h
Atrações: Igor Trindade (14h) e Betin (18h)
Local: Bar do Zeca Pagodinho
Endereço: Praia do Flamengo, 20 – Flamengo
Ingressos: R$ 20 (couvert artístico) / Feijoada: R$ 65

Bar do Zeca Pagodinho – Vogue Square
Domingo, a partir das 12h
Atrações: Samba do Gota (14h), Leandro Sapucahy (18h) e Lelê Benson (20h)
Local: Bar do Zeca Pagodinho
Endereço: Avenida das Américas, 8585 – Barra da Tijuca
Ingressos: R$ 40 (couvert artístico) / Feijoada: R$ 85  
Arena Copacabana
Domingo, a partir das 13h
Atrações: Xande de Pilares, Clareou e Bateria da Beija-Flor
Local: Praia de Copacabana
Endereço: Altura da Avenida Princesa Isabel
Ingressos: grátis, mediante a retirada antecipada pelo Sympla

Feijoada do Bloco Butano na Bureta no Bargaça
Domingo, a partir das 13h
Local: Bargaça
Endereço: Rua Sara, 142 – Morro do Pinto
Ingresso: Grátis. Feijoada custa R$ 45 comprada antecipadamente
Arena Uptown
Domingo, a partir das 13h30
Atração: Grupo Antes Samba do que Mal
Local: Uptown Barra
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5.500 – Bloco 12. Barr
Ingresso: Grátis
Samba Com A Gente
Domingo, a partir das 14h
Atrações: Sambótica, Samba do Xoxó, Me Encontra Lá, Pagode Pop, Bota Dendê, DJ Joazz e DJ Anninha
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24, Lapa
Ingresso: a partir de R$ 30
Shows
Deive Leonardo
Sexta-feira, às 19h
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 60
Mariana Aydar e Forróçacana
Sexta-feira, a partir das 20h
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24, Lapa
Ingresso: a partir de R$ 70 (meia-entrada solidária, mediante doação obrigatória de 1kg de alimento não perecível)
Nattan e Belo
Filipe Ret + TZ da Coronel - Village 2026
Sábado, a partir das 12h
Local: Jockey Club Brasileiro
Endereço: Praça Santos Dumont, 31. Gávea
Ingresso: a partir de R$ 205 (feminino) e R$ 235 (masculino) - meia entrada solidária
Zé Ramalho
Sábado, a partir das 20h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 30

Ferrugem
Sábado, a partir das 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - 2300, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 50


Espetáculos

"Deixa Clarear"
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 25
"Wicked - O Musical"
Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 15h e 19h; e domingo, às 14h e 18h30
Local: Cidade das Artes Bibi Ferreira
Endereço: Av. das Américas, 5300, Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 150

"Não Me Entrego, Não!", com Othon Bastos
Sexta-feira, às 19h; Domingo, às 17h
Local: Teatro Mário Lago
Endereço: R. Jaime Redondo, 2 - Vila Kennedy
Ingresso: a partir de R$ 10

"Baixa Sociedade", com Luiz Fernando Guimarães
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro Clara Nunes
Endereço: Shopping da Gávea - Rua Marquês de São Vicente, 52 - Loja 370
Ingresso: a partir de R$ 70

"Meu Filho é um Musical"
Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 16h e às 20h
Local: Teatro Multiplan - Village Mall
Endereço: Av. das Américas, 3900 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 25
"Uma Vida em Cores", com Rosamaria Murtinho
Sábado, às 18h30; Domingo, às 17h
Local: Teatro Vannucci – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês São Vicente, 52 - 3º andar, Loja 371 - Gávea
Ingresso: a partir de R$ 50
"Josephine Baker – a Vênus Negra", com Aline Deluna
Sábado, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobas
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 50
"Como a MPB destruiu minha vida amorosa"
Sábado, às 20h; e Domingo, às 18h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 25
fotogaleria
Xande de Pilares
Arena Copacabana transmitirá final da Copa do Mundo neste domingo (19)
Antes da bola rolar em campo, o Clareou (foto) anima o público, às 14h; às 18h30, Xande de Pilares se apresenta