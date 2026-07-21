Marcos Sacramento vai celebrar aniversário com roda de samba gratuita no CCBB, no Centro do Rio - Divulgação

Marcos Sacramento vai celebrar aniversário com roda de samba gratuita no CCBB, no Centro do RioDivulgação

Publicado 21/07/2026 11:37

Rio - O cantor e compositor Marcos Sacramento vai celebrar o aniversário de 66 anos com uma roda de samba gratuita no CCBB RJ, no Centro, neste sábado (25). O evento reunirá amigos, parceiros de trajetória e convidados especiais.

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O artista ressaltou que o momento será ainda mais especial justamente pela participação de pessoas que admira, como Áurea Martins, Ana Costa, do grupo Casuarina, Juntos Com Certeza, Moyseis Marques, Fred Demarca, Tomaz Miranda, Manu da Cuíca e Chico Alves. "[Estarei] rodeado de amigos artistas que tanto admiro e abraçado pelas milhares de pessoas que esperamos por lá".

O cantor, ainda, destacou a emoção de comemorar mais uma primavera num local que faz parte da sua história. "É muito emocionante para mim, que comecei minha vida profissional como Office Boy cruzando aquela praça para pagar boletos na agência do Banco do Brasil (hoje, CCBB), ocupar esse mesmo espaço celebrando meu aniversário", disse o anfitrião do evento.

A partir das 17h, a roda de samba vai evidenciar a força da música e a ancestralidade afro-brasileira, além de valorizar a expressão, identidade e a celebração coletiva.

Serviço

"Samba do Sacramento"

Sábado (25), das 17h às 3h

Local: CCBB RJ

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis (com retirada pelo site do CCBB e na bilheteria física)