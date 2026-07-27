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Vini Jr. compartilha registros de viagem com Virginia na Jamaica
Casal aproveita dias de férias entre passeios, romance e encontro com a família Marley
Rio - Vini Jr. compartilhou, nesta segunda-feira (27), um álbum das férias ao lado de Virginia Fonseca, na Jamaica. Nas redes sociais, o jogador publicou registros em clima de romance, além de momentos de diversão com amigos.
"Jamaica vibes… Obrigada, família Marley!", escreveu o atleta do Real Madrid na legenda. Virginia reagiu à publicação com emojis de coração.
O casal, que confirmou recentemente a retomada do relacionamento, está hospedado em um resort de luxo em Montego Bay. Durante a viagem, os dois dividiram com os seguidores passeios, festas e algumas situações inesperadas.
A programação ainda contou com um passeio de canoa e a participação no aniversário de 80 anos de Rita Marley, viúva de Bob Marley e conhecida como "Rainha do Reggae". A comemoração reuniu integrantes da família Marley, como YG Marley, intérprete do hit "Praise Jah in The Moonlight" e filho de Lauryn Hill com Rohan Marley. Giovanna Lancellotti e Gabriel David também marcaram presença na festa.
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