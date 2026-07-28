João Gomes presenteia Matheus Cunha após homenagem na Copa do MundoReprodução / Instagram
A lembrança surgiu após o jogador citar o álbum durante uma entrevista à TV Globo, depois da vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia. A partida ocorreu em 24 de junho, data em que se celebra o Dia de São João.
"Cunha, obrigado por falar do nosso Dominguinho na Copa. Você não tem noção da nossa felicidade. Que esse presente você olhe e se lembre que por aqui vai ter uma turma orgulhosa de vocês por onde vá", escreveu João Gomes ao atleta do Manchester United.
"Dominguinho" é um projeto colaborativo de João Gomes, Mestrinho e Jota.pê, criado em tributo ao legado do mestre do forró Dominguinhos. O trabalho venceu a categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa no Grammy Latino 2025.
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