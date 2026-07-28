Maria Flor revelou motivo inusitado para terminar namoro - Reprodução / Youtube

Maria Flor revelou motivo inusitado para terminar namoroReprodução / Youtube

Publicado 28/07/2026 09:34 | Atualizado 28/07/2026 09:39

Segundo a atriz, o ex defendia que a pasta de dente fazia mal ao organismo: "'Não, não escovo porque faz muito mal, a pasta de dente faz muito mal para o nosso organismo. Então, no lugar de escovar o dente, eu como uma maçã no horário de escovar o dente, porque as maçãs já cumprem essa função'. Ele tinha toda uma teoria", contou, aos risos.Maria Flor afirmou que a situação foi determinante para o fim do relacionamento. "Isso foi... ali eu percebi que esse namoro não conseguiria", disse. Emanuel entrou na brincadeira e respondeu: "Talvez você pudesse namorar um dentista".Ao longo do vídeo, que foi ao ar neste domingo (26), Maria Flor e Emanuel também refletiram sobre convivência, projetos em comum e os desafios de manter um relacionamento de longo prazo.