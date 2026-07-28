Ana HickmannReprodução do Instagram

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Isabelle Rosa
Rio - De férias na Grécia, Ana Hickmann, de 45 anos, aproveitou o dia de sol para ir à praia. A apresentadora postou no Instagram, nesta segunda-feira (27), algumas fotos em que aparece de biquíni e exibiu o corpão em forma. Ela estava acompanhada do marido, Edu Guedes. 
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Edu Guedes e Ana Hickmann - Reprodução do Instagram
Ana Hickmann - Reprodução do Instagram
Ana Hickmann - Reprodução do Instagram
Edu Guedes e Ana Hickmann - Reprodução do Instagram
"Nossos dias aqui em Mykonos estão sendo incríveis", escreveu Ana na legenda. Ela, então, recebeu uma chuva de elogios. "Linda. Aproveite muito", disse Ticiane Pinheiro. "Olha a sereia do Edu, que linda que você está, Ana", afirmou um seguidor da apresentadora. "Maravilhosa", comentou outro.
Já nesta terça (28), Ana curtiu um banho de piscina, com direito à vista para o mar. "Olhar para o horizonte, sabendo que todo dia temos novos desafios pra enfrentar. Nada na vida vem gratuitamente. Tudo é fruto de muito trabalho, esforço e dedicação. Saber se reinventar é uma arte que tento aperfeiçoar incansavelmente. Agradeço a Deus por me encher de saúde e força pra lutar todos os dias. Bom dia."
Nos comentários, Edu elogiou a mulher: "Linda... Linda." Vale lembrar que Ana e Edu oficializaram o casamento no civil em maio do ano passado. Já a cerimônia religiosa está marcada para setembro na fazenda do noivo. 
 
 
 
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