Ana Paula Renault , em sotry de Luísa Marun, reunida com amigosReprodução / Instagram

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Rio - Ana Paula Renault reencontrou familiares e amigos, em Belo Horizonte, neste sábado (25), depois ser consagrada a grande campeã do "BBB 26". Em um dos registros compartilhados nas redes sociais, a jornalista aparece ao lado da amiga de infância, Luísa Marun.
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Ana Paula Renault , em sotry de Luísa Marun, reunida com amigos - Reprodução / Instagram
Ana Paula Renault reunida com amigos em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais - Reprodução / Instagram
Ana Paula Renault e Luísa Marun - Reprodução / Instagram
Ana Paula Renault, Luísa Marun e amiga - Reprodução / Instagram
Ana Paula Renault e Luísa Marun - Reprodução / Instagram

"Olha ela, milionária!", disse Luísa ao mostrar o encontro. Ana Paula respondeu: "Ainda não!". Diante da reação, a amiga insistiu: "Como não?", arrancando risos da vencedora do reality, que levou o prêmio de R$ 5,7 milhões.

Antes do reencontro com Luísa, Ana Paula participou, em Belo Horizonte, da missa de sétimo dia do pai, Gerardo Renault, realizada na Basílica Nossa Senhora de Lourdes. O ex-político e advogado morreu aos 96 anos,  no último dia 19. Segundo o jornal O Tempo, a campeã chegou ao local após o início da celebração, bem abalada, e não falou com a imprensa.