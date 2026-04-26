Ana Paula Renault , em sotry de Luísa Marun, reunida com amigosReprodução / Instagram
"Olha ela, milionária!", disse Luísa ao mostrar o encontro. Ana Paula respondeu: "Ainda não!". Diante da reação, a amiga insistiu: "Como não?", arrancando risos da vencedora do reality, que levou o prêmio de R$ 5,7 milhões.
Antes do reencontro com Luísa, Ana Paula participou, em Belo Horizonte, da missa de sétimo dia do pai, Gerardo Renault, realizada na Basílica Nossa Senhora de Lourdes. O ex-político e advogado morreu aos 96 anos, no último dia 19. Segundo o jornal O Tempo, a campeã chegou ao local após o início da celebração, bem abalada, e não falou com a imprensa.