Tadeu Schmidt desabafa sobre ’cansaço’ pós ’BBB 26’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Tadeu Schmidt desabafa sobre ’cansaço’ pós ’BBB 26’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 23/04/2026 19:17

Rio - Tadeu Schmidt usou o Instagram, nesta quinta-feira (23), para desabafar sobre o "cansaço" pós "BBB 26". O apresentador contou que a exaustão só ocorreu depois de cumprir todos os compromissos da última edição do reality.

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"É impressionante como é o corpo da gente, né? Estou sentindo agora um cansaço que eu não senti em nenhum momento nesses cento e poucos dias de 'BBB'. Mas agora que acabaram os últimos compromissos [...] dormi mais de sete horas e não consegui acordar".

"E agora estou num cansaço. Parece que o corpo falou assim: 'Agora acabou a batalha'. Estou com aquele cansaço que não senti em nenhum dia. Parece que o corpo falou: 'Agora você vai descansar'. E eu vou mesmo. Vou almoçar e dormir depois do almoço, coisa que eu não fiz. Não lembro qual foi a última vez que eu fiz isso. Acho que a Aline [Campos] ainda estava na casa [risos]", disse o apresentador, em tom descontraído, ao mencionar a primeira eliminada da edição 26 do programa.

Além da rotina intensa de mais de três meses comandando a atração, Tadeu perdeu o irmão, a lenda do basquete, Oscar Schmidt. O "Mão Santa", como era conhecido, morreu aos 68 anos na última sexta-feira (17). Neste mesmo dia, Tadeu emocionou o público ao abrir o "BBB 26" com uma homenagem ao familiar.

"Hoje é um dia difícil. Nós demos adeus para o meu irmão, Oscar. Mas fiz questão de estar aqui. Meu irmão, meu maior ídolo, sempre foi minha maior referência em tudo. Principalmente ao que diz respeito ao amor à profissão. Nunca deixou os companheiros de time na mão, não desfalcou a equipe nem com a mão quebrada. Por isso estou aqui hoje", falou o jornalista, na ocasião, com a voz embargada e lágrimas nos olhos.

A grande final do programa ocorreu na terça (21), com os finalistas Ana Paula, Milena e Juliano. A integrante do time Veteranos foi a grande campeã, e conquistou o prêmio de mais de R$ 5 milhões. No entanto, a jornalista também enfrentou uma perda. Quando ainda estava confinada, no domingo (19), recebeu a notícia da morte do pai, Gerardo Renault, aos 96 anos.