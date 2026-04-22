Ana Paula está fora do reencontro com ex-integrantes do ’BBB 26Reprodução

Rio - A equipe de Ana Paula usou as redes sociais nesta quarta-feira (22) para explicar o motivo da campeã do "BBB 26" não participar de alguns compromissos junto aos ex-colegas de confinamento. A jornalista esteve com Ana Maria Braga no "Mais Você", da TV Globo, mas não pretende ir ao reencontro que será transmitido no Multishow. 
Ana Paula foi a vencedora do reality show - Reprodução TV Globo
Ana Paula está fora do reencontro com ex-integrantes do 'BBB 26 - Reprodução
"Amores, informamos que Ana Paula está em período de descanso neste momento. Nossa campeã encontra-se exausta, após uma rotina intensa desde que deixou a casa, sem pausas significativas", informou no X, antigo Twitter. 
"Apesar da agenda cheia de compromissos já assumidos, a pausa se faz necessária para que ela recupere as energias e consiga cumprir, com qualidade e bem-estar, todas as demandas previstas nos próximos dias. Em breve, Ana Paula retorna com tudo. Fiquem tranquilos!", completou. 
Vale lembrar que o pai de Ana Paula, Gerardo Renault, faleceu no domingo (19), aos 96 anos. Ela recebeu a notícia dentro da casa mais vigiada do país e optou por seguir no reality show, no qual se consagrou vencedora com 75,94% dos votos. 