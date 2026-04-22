Rio - A equipe de Ana Paula usou as redes sociais nesta quarta-feira (22) para explicar o motivo da campeã do "BBB 26" não participar de alguns compromissos junto aos ex-colegas de confinamento. A jornalista esteve com Ana Maria Braga no "Mais Você", da TV Globo, mas não pretende ir ao reencontro que será transmitido no Multishow.
"Amores, informamos que Ana Paula está em período de descanso neste momento. Nossa campeã encontra-se exausta, após uma rotina intensa desde que deixou a casa, sem pausas significativas", informou no X, antigo Twitter.
"Apesar da agenda cheia de compromissos já assumidos, a pausa se faz necessária para que ela recupere as energias e consiga cumprir, com qualidade e bem-estar, todas as demandas previstas nos próximos dias. Em breve, Ana Paula retorna com tudo. Fiquem tranquilos!", completou.
Vale lembrar que o pai de Ana Paula, Gerardo Renault, faleceu no domingo (19), aos 96 anos. Ela recebeu a notícia dentro da casa mais vigiada do país e optou por seguir no reality show, no qual se consagrou vencedora com 75,94% dos votos.
