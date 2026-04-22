Tadeu Schmidt revela preparação e momentos pessoais antes da final do 'BBB 26'; Vídeo - Reprodução Instagram

Tadeu Schmidt revela preparação e momentos pessoais antes da final do 'BBB 26'; VídeoReprodução Instagram

Publicado 22/04/2026 17:43

Rio - Horas antes de comandar a final do BBB 26, Tadeu Schmidt mostrou como foi o dia até entrar ao vivo e anunciar Ana Paula Renault como campeã. Em um vídeo publicado nas redes, o apresentador misturou momentos íntimos com os bastidores da TV. Assista:





A preparação começou cedo, com um treino puxado em uma academia no Rio de Janeiro. Entre um exercício e outro, ele ainda parou para falar com fãs que já demonstravam ansiedade pelo resultado da noite.



De volta para casa, o clima foi bem diferente: pausa para relaxar com o cachorro e almoço em família ao lado da esposa, Ana Cristina Schmidt, e das filhas, Valentina e Laura. Animado, ele elogiou o prato servido. "Esse aqui é o prato mais gostoso, é a berinjela mais gostosa do mundo. A Nancy fez o meu prato favorito", contou.



No caminho para os Estúdios Globo, o apresentador mostrou um hábito curioso: acompanhar o próprio programa ao vivo durante o trajeto. Em tom bem-humorado, brincou sobre trocar o BBB por música no carro.



Já nos bastidores, Tadeu foi recebido pela equipe, passou pelo camarim e seguiu com os preparativos finais. Enquanto cuidava do visual, também organizava o discurso que marcaria o encerramento da edição.