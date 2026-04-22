Maxiane Victor Chapetta/BrazilNews

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Rio - Após 100 dias de confinamento, os participantes do BBB 26 se reencontraram fora da casa mais vigiada do país. A celebração aconteceu na madrugada desta quarta-feira (22), no Rio, logo depois da final exibida ao vivo pela TV Globo.
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Jonas - Victor Chapetta/BrazilNews
Karol Conká - Victor Chapetta/BrazilNews
Wanessa Camargo - Victor Chapetta/BrazilNews
Thiago Oliveira - Victor Chapetta/BrazilNews
Ed Gama - Victor Chapetta/BrazilNews
Jordana - Victor Chapetta/BrazilNews
Aline Patriarca - Victor Chapetta/BrazilNews
Gil do Vigor - Victor Chapetta/BrazilNews
Maxiane - Victor Chapetta/BrazilNews
Sarah Andrade - Victor Chapetta/BrazilNews
Ronan, BBB 16 - Victor Chapetta/BrazilNews
Sol Vega - Victor Chapetta/BrazilNews
Leandro Boneco - Victor Chapetta/BrazilNews
Samira - Victor Chapetta/BrazilNews
Aline Campos - Victor Chapetta/BrazilNews
Edilson Capetinha - Victor Chapetta/BrazilNews
Matheus Moreira e a namorada - Victor Chapetta/BrazilNews
Chaiany - Victor Chapetta/BrazilNews
Marcelinho e Breno, do BBB 26 - Victor Chapetta/BrazilNews
Ex-BBB Vinicius Nascimento - Victor Chapetta/BrazilNews

A edição consagrou Ana Paula Renault como campeã, com o maior prêmio da história do reality: R$ 5,7 milhões. Encerrada a disputa, o clima deu lugar à confraternização. Em uma festa privada, ex-brothers e ex-sisters dividiram o mesmo espaço pela primeira vez sem a pressão do jogo.

O encontro reuniu aliados e rivais que protagonizaram alguns dos momentos mais comentados do programa. Wanessa Camargo, ex-participante do "BBB 24", que assumiu o papel de animar o after dos confinados.

Entre os presentes, estiveram os camarotes Edilson Capetinha e Aline Campos, além dos veteranos Jonas Sulzbach, Sarah Andrade, Sol Vega e Alberto Cowboy. Do grupo Pipoca, marcaram presença Breno Corã, Chaiany, Jordana, Marcelo, Leandro, Matheus, Maxiane, Paulo Augusto e Samira.