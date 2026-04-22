Maxiane Victor Chapetta/BrazilNews
A edição consagrou Ana Paula Renault como campeã, com o maior prêmio da história do reality: R$ 5,7 milhões. Encerrada a disputa, o clima deu lugar à confraternização. Em uma festa privada, ex-brothers e ex-sisters dividiram o mesmo espaço pela primeira vez sem a pressão do jogo.
O encontro reuniu aliados e rivais que protagonizaram alguns dos momentos mais comentados do programa. Wanessa Camargo, ex-participante do "BBB 24", que assumiu o papel de animar o after dos confinados.
Entre os presentes, estiveram os camarotes Edilson Capetinha e Aline Campos, além dos veteranos Jonas Sulzbach, Sarah Andrade, Sol Vega e Alberto Cowboy. Do grupo Pipoca, marcaram presença Breno Corã, Chaiany, Jordana, Marcelo, Leandro, Matheus, Maxiane, Paulo Augusto e Samira.
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